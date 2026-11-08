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'దేశమే ప్రథమం అనే సిద్ధాంతంలో పార్టీకి బలమైన పునాది వేశారు'- ఎల్​కె అడ్వాణీపై మోదీ ప్రత్యేక వ్యాసం

Modi Essay Special Tribute To LK Advani : ఎల్​.కె. అడ్వాణీ వందో ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు. అడ్వాణీ జీవిత ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

Modi Essay Special Tribute To LK Advani
ఎల్​కే అడ్వాణీ- ప్రధాని మోదీ (Modi 'x' Post)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 8, 2026 at 9:03 AM IST

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బీజేపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఉపప్రధాని ఎల్​.కె. అడ్వాణీ వందో ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రధాని మోదీ ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు. ఇందులో అడ్వాణీ జీవిత ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. దేశమే ప్రథమం అనే సూత్రంతో, అడ్వాణీ పార్టీకి స్పష్టమైన, బలమైన పునాది వేశారని కొనియాడారు.

దేశ విభజన సమయంలో ఎదురైన కష్టాలను దాటుకుని, అడ్వాణీ మళ్లీ కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించడం, జనసంఘ్‌ను బలపరిచి బీజేపీని నిర్మించడం, ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడటం వంటి కీలక ఘట్టాలను ఇందులో వివరించారు. అలాగే సోమనాథ్ నుంచి అయోధ్య వరకు అడ్వాణీ నడిపిన రథయాత్ర, ప్రభుత్వంలో ఉంటూ దేశానికి చేసిన సేవలను కొనియాడారు. కేవలం రాజకీయ నాయకు డిగానే కాకుండా పుస్తకాలు బాగా చదివే అలవాటు, మన సంస్కృతి, సినిమాలపై ఆయనకున్న ఇష్టం, రచయితగా ఆయన ప్రతిభ వంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను కూడా ఈ వ్యాసంలో మోదీ పంచుకున్నారు.

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