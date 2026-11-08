'దేశమే ప్రథమం అనే సిద్ధాంతంలో పార్టీకి బలమైన పునాది వేశారు'- ఎల్కె అడ్వాణీపై మోదీ ప్రత్యేక వ్యాసం
Modi Essay Special Tribute To LK Advani : ఎల్.కె. అడ్వాణీ వందో ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు. అడ్వాణీ జీవిత ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 9:03 AM IST
బీజేపీ సీనియర్ నేత, మాజీ ఉపప్రధాని ఎల్.కె. అడ్వాణీ వందో ఏట అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా ఆయనకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ప్రధాని మోదీ ఒక ప్రత్యేక వ్యాసం రాశారు. ఇందులో అడ్వాణీ జీవిత ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. దేశమే ప్రథమం అనే సూత్రంతో, అడ్వాణీ పార్టీకి స్పష్టమైన, బలమైన పునాది వేశారని కొనియాడారు.
దేశ విభజన సమయంలో ఎదురైన కష్టాలను దాటుకుని, అడ్వాణీ మళ్లీ కొత్తగా జీవితాన్ని ప్రారంభించడం, జనసంఘ్ను బలపరిచి బీజేపీని నిర్మించడం, ఎమర్జెన్సీ రోజుల్లో ప్రజాస్వామ్యం కోసం పోరాడటం వంటి కీలక ఘట్టాలను ఇందులో వివరించారు. అలాగే సోమనాథ్ నుంచి అయోధ్య వరకు అడ్వాణీ నడిపిన రథయాత్ర, ప్రభుత్వంలో ఉంటూ దేశానికి చేసిన సేవలను కొనియాడారు. కేవలం రాజకీయ నాయకు డిగానే కాకుండా పుస్తకాలు బాగా చదివే అలవాటు, మన సంస్కృతి, సినిమాలపై ఆయనకున్న ఇష్టం, రచయితగా ఆయన ప్రతిభ వంటి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను కూడా ఈ వ్యాసంలో మోదీ పంచుకున్నారు.
Today, 8th November, is a landmark day. Respected L.K. Advani Ji enters his hundredth year. On this special occasion, my greetings to him. I’ve written an article in which I’ve highlighted his everlasting contribution to India. I have recalled his journey, be it experiencing the horrors of Partition and rebuilding life from scratch, strengthening the Jana Sangh and building the BJP, standing up for democracy during the Emergency, leading the Somnath to Ayodhya Rath Yatra or serving the nation in government. Have also written about other aspects of Advani Ji - the voracious reader, his love for culture and cinema, a prolific writer and more. English - https://t.co/tc77ZVhRdo हिंदी - https://t.co/t0JSavOopX— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2026