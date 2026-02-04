ETV Bharat / bharat

చెమటతోనూ వ్యాధులు గుర్తింపు- విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌'కు పేటెంట్

చెమటతోనూ వ్యాధులు గుర్తించగల 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌'- రాబోయే ఆరోగ్య సమస్యలపై ముందస్తు అలర్ట్స్- ఐఐఐటీడీఎం విద్యార్థి మయూర్ పాటిల్ ఆవిష్కరణ- 'ఆర్ అలైన్‌మెంట్ బ్యాండ్'కు పేటెంట్ మంజూరు

Disease Detection Through Sweat
విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన ‘స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ (ETV Bharat)
Disease Detection Through Sweat : చాలా రకాల వ్యాధుల నిర్ధారణ కోసం మనం రక్తపరీక్షలు చేయించుకుంటున్నాం. ఇందుకోసం చెమటను ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు? అనే వినూత్న ఆలోచన ఓ భారతీయ విద్యార్థికి వచ్చింది. ఈ ఐడియాతో ఒక స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ను ఆవిష్కరించారు మయూర్ పాటిల్. దీనికి పేటెంట్ కూడా లభించింది. అచ్చం చేతి గడియారాన్ని తలపించే ఈ బ్యాండ్ ఎలా పని చేస్తుంది? శరీరం నుంచి వెలువడే చెమట ఆధారంగా రాబోయే వ్యాధిని ఇది ఎలా గుర్తిస్తుంది? దీని ధర ఎంత? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

ఐఐఐటీడీఎం విద్యార్థి ఆవిష్కరణ
ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (ఐఐఐటీడీఎం) అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉన్నత విద్యాసంస్థ. ఇది మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని జబల్‌పూర్‌లో ఉంది. 2700 మందికిపైగా విద్యార్థులు ఐఐఐటీడీఎంలో వివిధ కోర్సులు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి టెక్ ఉత్పత్తుల డిజైనింగ్‌‌, తయారీతో ముడిపడిన వివిధ కోర్సులను ఈ విద్యాసంస్థ అందిస్తుంటుంది. మయూర్ పాటిల్ అనే విద్యార్థి స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ను ఆవిష్కరించడంతో ఇప్పుడు అంతటా ఐఐఐటీడీఎం గురించి చర్చ జరుగుతోంది.

పుస్తకాలు చదువుతుండగా వచ్చిన ఐడియా
వాస్తవానికి స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ను తయారు చేయాలనే ఆలోచన మయూర్‌కు రాత్రికి రాత్రి రాలేదు. తొలుత ఆయన పలు వైద్య పుస్తకాలను చదివారు. వివిధ రకాల వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు, మనిషి శరీరంలోని రక్తంలో జరిగే మార్పుల గురించి అవగాహన పెంచుకున్నారు. ఆరోగ్య సమస్యలు రావడానికి ముందు చెమట, హార్మోన్లలో జరిగే మౌలిక మార్పుల గురించి కూడా తెలుసుకున్నారు. చెమట ద్వారా శరీరంలోని మార్పులను గుర్తించగల పరికరం ప్రస్తుతం ఏదైనా అందుబాటులో ఉందా అనే దానిపై మయూర్ ఆరాతీశారు.

విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌

స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ ఇలా పనిచేస్తుంది
తొలుత తన ఐడియాను ఐఐఐటీడీఎం కాలేజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అవినాశ్ రవిరాజన్‌కు మయూర్ పాటిల్ వివరించారు. తన ఐడియా వివరాలు, స్వెట్ బ్యాండ్ పనితీరు సమాచారంతో ఒక నివేదికను తయారు చేసి ఆయనకు సమర్పించారు. డాక్టర్ రవిరాజన్‌కు ఈ ఐడియా నచ్చింది. దీంతో మయూర్ పాటిల్‌తో పాటు పలువురు ఔత్సాహిక విద్యార్థులను కలిపి ఒక రీసెర్చ్ టీమ్‌ను ఆయన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ టీమ్ నానోటెక్నాలజీతో ముమ్మర పరిశోధనలు చేసి, చేతి గడియారం లాంటి స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ను తయారు చేసింది. దీనికి 'ఆర్ అలైన్‌మెంట్ బ్యాండ్' అని పేరు పెట్టారు.

విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌

ఈ బ్యాండ్​లో అనేక నానో సెన్సర్లను అమర్చారు. ఇవి పాక్షికంగా మనిషి మణికట్టును తాకుతూ, చెమట స్థితిగతుల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి ప్రత్యేక డేటాబేస్‌లో నిక్షిప్తం చేస్తుంటాయి. చెమట స్థితిగతుల వివరాలలో ఎలాంటి మార్పులు జరగనంత వరకు ఈ ప్రక్రియ సజావుగా జరిగిపోతుంటుంది. ఒకవేళ చెమటలో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఆ సమాచారాన్ని వెంటనే డేటాబేస్‌లోని వివరాలతో నానో సెన్సర్లు పోల్చి చూస్తాయి. ఈ సమాచారంలో భారీ తేడాలు ఉన్నట్లు తేలితే, వెంటనే యూజర్‌‌కు అలర్ట్ నోటిఫికేషన్‌ను స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌ అందిస్తుంది. చెమటలాగే, శరీరంలోని హార్మోన్లలో జరిగే హెచ్చుతగ్గులను కూడా ఈ బ్యాండ్ ట్రాక్ చేయగలదు.

విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌

ఆరోగ్య సమస్యలపై ముందస్తు అలర్ట్స్
'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌‌ తయారీకి రూ.30వేలు ఖర్చు చేశాం. వీలైనంత తక్కువ రేటుకు దీన్ని తయారుచేయడంపై ఇప్పుడు పరిశోధనలు చేస్తున్నాం. దీన్ని గడియారంలా చేతికి పెట్టుకోవచ్చు. ఒకవేళ కావాలంటే బెల్టు సైజును పెంచుకొని, ఇతర శరీర భాగాలకు దీన్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే శరీరంలోని వివిధ భాగాల్లో విభిన్న రకాలుగా చెమట వెలువడుతుంది. ఆరోగ్య ప్రియులతో పాటు అథ్లెట్లు కూడా ఈ బ్యాండ్‌ను వాడొచ్చు. తద్వారా రాబోయే ఆరోగ్య సమస్యలపై ముందస్తు అలర్ట్ లభిస్తాయి. ఈ బ్యాండ్‌లో 3 లేయర్లు ఉంటాయి. మొదటి లేయర్‌లో ఉన్న అతిసూక్ష్మ నానో కెపాసిటర్లు పాక్షికంగా మనిషి శరీరాన్ని తాకుతూ, చెమట ద్వారా ఛార్జింగ్ అవుతుంటాయి. చెమట ఆధారంగా అవి సేకరించే సమాచారం మొత్తం, స్వెట్ బ్యాండ్‌లోనే నిక్షిప్తం అవుతుంది. ఇలా నిక్షిప్తమైన పాత సమాచారంతో, చెమట కొత్త రిపోర్టును డేటాబేస్ పోల్చి చూస్తుంది. ఒకవేళ చెమట కొత్త రిపోర్టులో ఏదైనా తేడా ఉంటే, వెంటనే స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌‌‌కు అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది.చెమట పీహెచ్ విలువను కూడా ఈ బ్యాండ్ కొలుస్తుంది' అని విద్యార్థి మయూర్ పాటిల్ వివరించారు.

విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌

ఈ ఆవిష్కరణకు ప్రముఖుల ప్రశంసలు
మయూర్ పాటిల్ ఆవిష్కరణకు త్వరగా పేటెంట్ లభించిందని ఐఐఐటీడీఎం కాలేజీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ అవినాశ్ రవిరాజన్‌ చెప్పారు. 'అతడు తయారు చేసిన ఆర్మ్ అలైన్‌మెంట్ బ్యాండ్ మా విద్యాసంస్థకు చాలా గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. దేశంలోని చాలామంది ప్రసిద్ధ ప్రొఫెసర్లు ఈ ఆవిష్కరణను ప్రశంసించారు. రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్‌డీఓ) డైరెక్టర్ కూడా ఈ ఆవిష్కరణకు కితాబిచ్చారు. బెంగళూరులోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్‌ నిర్వహించిన సైన్స్ ఆవిష్కరణల పోటీల్లో స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌‌‌కు రెండో బహుమతి లభించింది. దీని తయారీని స్టార్టప్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే మా టార్గెట్. మనిషి శరీరంలో ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య రాబోతుంటే ముందుగానే ఈ బ్యాండ్ అప్రమత్తం చేస్తుంది' అని డాక్టర్ అవినాశ్ రవిరాజన్‌ వివరించారు.

విద్యార్థి ఆవిష్కరించిన 'స్మార్ట్ స్వెట్ బ్యాండ్‌

