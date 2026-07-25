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ఫోన్‌తోనే పంట వ్యాధుల గుర్తింపు- రైతుల కోసం సరికొత్త ఏఐ యాప్!

ఫోటో తీస్తే చాలు పంట వ్యాధిని గుర్తించి పరిష్కారం సూచించే స్మార్ట్ యాప్- 95 శాతం కచ్చితత్వంతో పనిచేసే ఏఐ వ్యవస్థ అభివృద్ధి- త్వరలో తెలుగు సహా పలు ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులోకి!

Mobile App To Detect Farm Crop Health
Mobile App To Detect Farm Crop Health (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 25, 2026 at 8:24 PM IST

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Mobile App To Detect Farm Crop Health : పంటలకు ఏ వ్యాధి సోకిందో తెలుసుకోవడానికి వ్యవసాయ అధికారుల కోసం రోజులు ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా, రైతుల చేతిలో ఉన్న మొబైల్ ఫోన్‌తోనే కొన్ని క్షణాల్లో సమస్యను గుర్తించే సరికొత్త సాంకేతికత అందుబాటులోకి రానుంది. రాజస్థాన్‌లోని ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ (ఐఐఐటీ) కోటాకు చెందిన డాక్టర్ రాజేంద్ర కచ్ఛవా అభివృద్ధి చేసిన ఈ కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత మొబైల్ యాప్ రైతులకు పంట వ్యాధులను వేగంగా, కచ్చితంగా గుర్తించడంలో తోడ్పడుతుంది. మొక్కలకు ఫోన్ కెమెరాతో ఫోటో తీస్తే చాలు, ఆ పంట ఆరోగ్య పరిస్థితిని విశ్లేషించి, వ్యాధి వివరాలతో పాటు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను కూడా ఈ యాప్ సూచిస్తుంది.

ఫోటో డేటా ఆధారంగా ఏఐ మోడల్‌కు శిక్షణ
రాజస్థాన్‌లోని భిల్వారాకు చెందిన డాక్టర్ రాజేంద్ర కచ్ఛవా రాజస్థాన్ విశ్వవిద్యాలయం, రాజస్థాన్ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీల్లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. అనంతరం ఐఐఐటీ కోటాలో అధ్యాపకుడిగా పనిచేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ జ్ఞాన్ సింగ్ యాదవ్ మార్గదర్శకత్వంలో మొబైల్ ఫోన్‌తోనే కొన్ని క్షణాల్లో పంటలకు ఏ వ్యాధి సోకిందో తెలుసుకోవడానికి పరిశోధనలు చేశారు. అలా ఈ యాప్‌ను దీర్ఘకాల పరిశోధన అనంతరం రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఇది ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉండగా, త్వరలో ఐఓఎస్ వెర్షన్‌ను కూడా విడుదల చేయాలని బృందం ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ యాప్ అభివృద్ధి కోసం కోటా, బారన్, బూందీ, ఝలావార్, భిల్వారా తదితర ప్రాంతాల్లోని 27కు పైగా వ్యవసాయ క్షేత్రాల నుంచి 1,600కుపైగా క్యాబేజీ మొక్కల చిత్రాలను సేకరించి విశ్లేషించారు. ఆ డేటాను ఆధారంగా చేసుకుని ఏఐ మోడల్‌కు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ పరిశోధన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందగా, అక్టోబర్‌లో నెదర్లాండ్స్‌లో జరిగే ప్రపంచ సదస్సులో తమ పరిశోధన వివరాలను వివరించేందుకు డాక్టర్ రాజేంద్రకు ఆహ్వానం అందింది.

Mobile App To Detect Farm Crop Health
ఐఐఐటీ కోటా ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర కచ్ఛవా అభివృద్ధి చేసిన సరికొత్త ఏఐ యాప్ (ETV Bharat)

ఇంటర్నెట్ లేకున్నా వినియోగించే ఏఐ వ్యవస్థ
ప్రస్తుతం ఈ యాప్ క్యాబేజీ పంటకు సోకే ఏడు ప్రధాన వ్యాధులను గుర్తించగలుగుతోంది. అంతేకాకుండా మొక్క ఆకులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయా లేదా అన్న విషయాన్ని కూడా విశ్లేషించి రైతులకు తెలియజేస్తుంది. పరీక్షల్లో ఈ యాప్ సుమారు 95 శాతం కచ్చితత్వంతో ఫలితాలు ఇచ్చినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు. ఇంటర్నెట్ లేకున్నా పనిచేసే తేలికపాటి ఆఫ్‌లైన్ ఏఐ వ్యవస్థను ఇందులో వినియోగించడం వల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా రైతులు సులభంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. వ్యాధిని గుర్తించడం మాత్రమే కాకుండా, దానికి ఏ పురుగుమందు వాడాలి, ఎందుకు ఆ వ్యాధి వచ్చింది, పంటను ఎలా రక్షించుకోవాలి వంటి సూచనలను కూడా యాప్ అందిస్తుంది. రైతులు తమ పంటల ఆరోగ్య రికార్డులను ఇందులో భద్రపరచుకునే అవకాశం కూడా కల్పించారు. భవిష్యత్తులో కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రాల సహకారంతో రైతులు నేరుగా వ్యవసాయ నిపుణులతో మాట్లాడే సదుపాయాన్ని కూడా యాప్‌లో చేర్చనున్నట్లు డాక్టర్ రాజేంద్ర తెలిపారు.

సమస్య గుర్తించడంతో పాటు పరిష్కారం
ఈ యాప్​ను మరింత ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు డ్రోన్ సాంకేతికతను కూడా అనుసంధానించాలని పరిశోధక బృందం యోచిస్తోంది. డ్రోన్‌ల ద్వారా మొత్తం పొలం చిత్రాలను సేకరించి, ఏ ప్రాంతంలో వ్యాధి ఎక్కువగా ఉందో గుర్తించే విధంగా సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. దీంతో మొత్తం పొలానికి మందులు పిచికారీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, అవసరమైన ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పురుగుమందులు ఉపయోగించే అవకాశం ఉంటుందని, ఖర్చు తగ్గడంతో పాటు పర్యావరణానికీ మేలు జరుగుతుందని వారు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం క్యాబేజీ పంటకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ యాప్‌ను త్వరలో టమోటా, మిరప, గోధుమ, ఆవాలు వంటి ఇతర ప్రధాన పంటలకు కూడా విస్తరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. రైతుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మరిన్ని పంటలను దశలవారీగా ఈ మొబైల్​ యాప్​లో చేర్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామని డాక్టర్ రాజేంద్ర తెలిపారు.

Mobile App To Detect Farm Crop Health
ఐఐఐటీ కోటా ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాజేంద్ర కచ్ఛవా అభివృద్ధి చేసిన సరికొత్త ఏఐ యాప్ (ETV Bharat)

సరళమైన భాషలో సమాచారం
గ్రామీణ రైతులు కూడా సులభంగా ఈ మొబైల్ యాప్​ వినియోగించుకునేలా చేయాలని రాజేంద్ర సంకల్పించారు. అనేక వ్యవసాయ యాప్‌లలో క్లిష్టమైన ఇంగ్లిష్ లేదా హిందీ పదజాలం ఉండటంతో రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని గుర్తించిన ఆయన, స్థానికులకు అర్థమయ్యే సరళమైన భాషలో సమాచారాన్ని అందించాలని నిర్ణయించారు. అందుకే తెలుగు, తమిళం, గుజరాతీ, మరాఠీ, ఒడియా వంటి పలు ప్రాంతీయ భాషల్లో కూడా ఈ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని కృషి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. సాంకేతికతను రైతులకు మరింత చేరువ చేయడం, పంట నష్టాలను తగ్గించడం, సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స అందేలా చేయడమే ఈ యాప్ ప్రధాన లక్ష్యమని డాక్టర్ రాజేంద్ర కచ్ఛవా పేర్కొన్నారు.

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