నెహ్రూ వారసత్వాన్ని కించపరిచేందుకు బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ వ్యూహాలు : కాంగ్రెస్
Jairam Ramesh On Jawaharlal Nehru : భారతదేశం అనే భావనలో నెహ్రూ అంతర్భాగమని, ఆ రెండింటినీ ఎవరూ వేరు చేయలేరని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ స్పష్టం చేశారు.
Published : November 15, 2026 at 7:18 PM IST
భారత తొలి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ వారసత్వాన్ని కించపరిచేందుకు బీజేపీ, ఆరెస్సెస్ ఒక పథకం ప్రకారం వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది. అయితే, భారతదేశం అనే భావనలో నెహ్రూ అంతర్భాగమని, ఆ రెండింటినీ ఎవరూ వేరు చేయలేరని స్పష్టం చేసింది. దిల్లీలో జరిగిన 'నెహ్రూ మెమోరియల్ యూత్ ఫెస్టివల్ 2026' ముగింపు సమావేశంలో సీనియర్ నేత జైరాం రమేశ్ ప్రసంగించారు.
నెహ్రూ చారిత్రక సేవలను తుడిచిపెట్టేందుకు ఉద్దేశపూర్వకంగా విషప్రచారం జరుగుతోందని జైరాం రమేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం భావోద్వేగాలతో కాకుండా, తార్కికత, జ్ఞానం, వాస్తవాలతో ఈ దుష్ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని ఆయన ప్రజలను కోరారు. చారిత్రక పత్రాలను ఆనాటి పరిస్థితులు, నేపథ్యాలకు అనుగుణంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. యువ పరిశోధకులు, విద్యార్థులు 'నెహ్రూ ఆర్కైవ్' (nehruarchive.in) వంటి ప్రామాణిక ఆధారాలను పరిశీలించాలని సూచించారు. చరిత్ర రచనలోని కీలక అంశాలు, చారిత్రక ఆధారాల ప్రామాణికత, అవగాహన, వాస్తవ ఆధారిత విశ్లేషణపై దృష్టి పెట్టాలని కోరారు.