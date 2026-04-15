సోషల్ మీడియాలో వీడియో చూసి IAS ఇన్సిప్రేషన్- హైటెక్ పద్ధతిలో క్యాప్సికం సాగు - వ్యవసాయంలో మంచి రాబడి
సేంద్రీయ సాగులో రాణిస్తున్న రాజస్థాన్కు చెందిన ఐఏఎస్ ప్రేమ్ ప్రకాశ్ మీనా- హైటెక్ పద్ధతిలో క్యాప్సికం పండిస్తున్న అధికారి- మంచి ఆదాయం పొందుతున్న ఐఏఎస్ ఫ్యామిలీ
Published : April 15, 2026 at 10:03 PM IST
IAS Officer Capsicum Farming : మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని అంటారు పెద్దలు. అది నిజమని నిరూపించారు రాజస్థాన్కు చెందిన ఓ ఐఏఎస్ అధికారి. సోషల్ మీడియాలో రైతులు అనుసరిస్తున్న ఆధునిక సాగు పద్ధతులను చూసి స్ఫూర్తి పొందిన ఆయన, తన సొంత భూమిలో హై-టెక్ వ్యవసాయం చేసి విజయం సాధించారు. తన భూమిలో పాలీహౌస్, హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతుల్లో క్యాప్సికం సాగు చేస్తూ మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు. అయితే ఈ సాగును ఐఏఎస్ అధికారి ప్రేమ్ ప్రకాశ్ మీనా తండ్రి చూసుకుంటున్నారు.
దాదాపు మూడేళ్ల క్రితం సోషల్ మీడియాలోని ఓ వీడియో స్ఫూర్తిగా తీసుకుని ఐఏఎస్ అధికారి ప్రేమ్ ప్రకాశ్ మీనా సేంద్రీయ పద్ధతిలో క్యాప్సికం సాగును ప్రారంభించారు. అల్వార్ సమీపంలోని ఓ గ్రామంలో తనకున్న ఐదెకరాల్లో క్యాప్సికంను పండించడం మొదలుపెట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ సాగు వ్యవహారాలను ఆయన తండ్రి కదురామ్ మీనా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. కదురామ్ మీనా పొలంలో పండిన క్యాప్సికంకు దేశ రాజధాని దిల్లీ, హరియాణాలోని గురుగ్రామ్ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో భారీ డిమాండ్ ఉంది. అక్కడికి వీరి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పండిన పసుపు, ఎరుపు రంగు క్యాప్సికంను ఎగుమతి చేస్తున్నారు. దీంతో మంచి లాభాలను గడిస్తున్నారు.
పాలీహౌస్లో సాగు
తన కుమారుడు, ఐఏఎస్ అధికారి ప్రేమ్ ప్రకాశ్ మీనా ప్రస్తుతం ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని అలీగఢ్ మున్సిపల్ కమిషనర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని కదురామ్ మీనా వివరించారు. "సుమారు మూడేళ్ల క్రితం క్యాప్సికం సాగుకు సంబంధించిన వీడియోను నా కుమారుడు చూశారు. ఆధునిక పద్దతుల్లో సాగు చేసి మంచి లాభాలు పొందొచ్చని ఆ వీడియోలో ఉంది. ఆ వీడియో స్ఫూర్తితో పాలీ హౌస్లో హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిని ఉపయోగించి క్యాప్సికం సాగు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సాగుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను అల్వార్లోని ఉద్యానవన శాఖ, అలాగే ఆ వీడియోలో కనిపించిన భిల్వారా రైతును సంప్రదించారు. మొదట్లో ఒక పాలీహౌస్లో సాగు ప్రారంభించాం. మంచి దిగుబడి రావడంతో ఇప్పుడు ఐదెకరాల భూమిలో మూడు పాలీహౌస్ల్లో సాగు చేస్తున్నాం. ప్రతి పాలీహౌస్ నిర్మాణానికి 70శాతం వరకు ప్రభుత్వం సబ్సిడీని అందించింది. దీంతో ప్రారంభ పెట్టుబడి భారం గణనీయంగా తగ్గింది. మంచి క్వాలిటీ ఉన్న క్యాప్సికం విత్తనాలను జైపుర్ నుంచి తెప్పిస్తాం. ప్రస్తుతం 18,000 మొక్కలను మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పెంచుతున్నాం" అని కదురామ్ వెల్లడించారు.
హెడ్రోపోనిక్ పద్ధతితో మేలు
క్యాప్సికం సాగును హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిలో చేస్తున్నారు. ఇది నీరు, పోషకాలను మొక్కలకు సరైన స్థాయిలో అందేలా చూస్తుంది. మొక్కల నిర్దిష్ట అవసరాలకు అనుగుణంగా నీరు, సేంద్రియ ఎరువులు, ఇతర పోషకాలను అందించడానికి, వాటిని పర్యవేక్షించేందుకు ఓ వ్యవసాయ నిపుణుడిని నియమించారు కదురామ్. క్యాప్సికం మొక్కల మొదటి విడతను ఆగస్టులో నాటుతారు. ఇవి రెండు- మూడు నెలల్లో పంటను ఇస్తాయి. ఆ తర్వాత మళ్లీ నాటుతారు. ఇలా ఏడాది మొత్తం క్యాప్సికం సాగును చేపట్టవచ్చు.
గతేడాది తమ భూమిలో 32 టన్నులకు పైగా క్యాప్సికం పండిందని కదురామ్ మీనా తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఉత్పత్తి 40 టన్నులకు చేరుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి మొక్క సుమారు 2.5 కిలోల క్యాప్సికంను ఉత్పత్తి చేస్తుందన్నారు. తన పాలీహౌస్ల్లో ఎరుపు, పసుపు రంగు క్యాప్సికంలను పండిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు సుమారు రూ.20 లక్షల విలువైన క్యాప్సికంను విక్రయించామని చెప్పారు.
"దిల్లీ, గురుగ్రామ్లలోని పెద్ద హోటళ్లు, ధాబాల్లో ఈ రకం క్యాప్సికంకు భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఈ క్యాప్సికంను అల్వార్లో ప్యాక్ చేసి ట్రక్కులు, పికప్ వాహనాల ద్వారా దిల్లీకి రవాణా చేస్తాం. అల్వార్ జిల్లాలోని స్థానిక మార్కెట్లలో ఎరుపు, పసుపు క్యాప్సికంకు డిమాండ్ తక్కువగా ఉంది. అంతేకాకుండా అక్కడ వీటికి సరైన గిట్టుబాటు ధర కూడా లభించడం లేదు. పాలీహౌస్లో ఈ క్యాప్సికంను పూర్తిగా సేంద్రీయ పద్ధతిలోనే సాగు చేస్తాం. క్యాప్సికం పంట ద్వారా వచ్చే లాభం మార్కెట్లో ఉండే ధరలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. క్యాప్సికం ధరలు మార్కెట్లో ప్రతిరోజూ మారుతుంటాయి. కొన్నిసార్లు క్యాప్సికం కిలోకు రూ.350 పలుకుతుంది. ఇంకొన్నిసార్లు రూ.200 కంటే తక్కువకు పడిపోతుంది. మా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో చెర్రీ టమాటాలు కూడా పండిస్తున్నాం. వాటి ధర కిలోకు రూ.150 వరకు పలుకుతోంది" అని కదురామ్ స్పష్టం చేశారు.
