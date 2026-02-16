ETV Bharat / bharat

మూడో పెళ్లి చేసుకున్న IAS అధికారి- 'ఆమె' కూడా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్- మాజీ భార్యలిద్దరూ కలెక్టర్లే!

మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిన మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్‌కు చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి- ఇటీవలే మూడో పెళ్లి చేసుకున్న అవీ ప్రసాద్

IAS Avi Prasad
IAS Avi Prasad (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 10:55 PM IST

IAS 3rd Marriage : మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్‌కు చెందిన 2014 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అవీ ప్రసాద్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. అందుకు ప్రధాన కారణం ఆయన మూడో వివాహం చేసుకోవడమే. ఫిబ్రవరి 11న కునో నేషనల్ పార్క్‌లో అవీ ప్రసాద్ 2017 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి అంకితా థాకరేను పెళ్లాడారు. ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కాగా, అవీ ప్రసాద్ మాజీ భార్యలిద్దరూ కూడా ఐఎఏఎస్‌లే కావడం గమనార్హం.

UPSC ఆల్ఇండియా 13వ ర్యాంకు
అవీ ప్రసాద్ స్వస్థలం ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని సీతాపుర్. ఆయన 2013లో ఐపీఎస్‌కు ఎంపికయ్యారు. ఆ మరుసటి ఏడాదే అంటే 2014లో యూపీఎస్‌సీలో ఆల్ ఇండియా 13వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్ అధికారి అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఐఏఎస్ అధికారిణి రిజు బాఫ్నాను పెళ్లాడారు. దిల్లీలో సివిల్స్ కోచింగ్ తీసుకున్న సమయంలో అవీ ప్రసాద్, రిజు బాఫ్నా మధ్య పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత కాలంలో ఆ పరిచయం కాస్త మూడు ముళ్ల బంధానికి దారితీసింది. అయితే కొన్నాళ్ల తర్వాత అవీ ప్రసాద్, రిజు వివాహ బంధం ముగిసింది. వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం రిజు బాఫ్నా మధ్యప్రదేశ్‌లోని షాజాపుర్ కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

నాలుగేళ్లకు ముగిసిన రెండో పెళ్లి
మొదటి భార్య రిజు బాఫ్నాతో విడిపోయిన అనంతరం అవీ ప్రసాద్ మరో (రెండో) పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2016 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి మిషా సింగ్‌ను వివాహమాడారు. అవీ ప్రసాద్‌తో పెళ్లైన అనంతరం మిషా సింగ్ మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్‌కు బదిలీ అయ్యారు. అయితే దాదాపు నాలుగేళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత వీరిద్దరి బంధం కూడా ముగిసింది. పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం మిషా సింగ్ మధ్యప్రదేశ్‌లోని రత్లాం జిల్లా కలెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

IAS మూడో పెళ్లి
అయితే ఇద్దరు భార్యలతో విడాకులు తీసుకున్న తర్వాత మధ్యప్రదేశ్‌లోని అశోక్‌నగర్‌కు చెందిన అంకితా థాకరేను ఫిబ్రవరి 11న అవీ ప్రసాద్ పెళ్లి చేసుకున్నారు. కొద్ది మంది సన్నిహితుల సమక్షంలో కునో నేషనల్ పార్క్‌లో అంకితను వివాహం చేసుకున్నారు. కాగా, అంకిత తండ్రి రవీంద్ర సింగ్ థాకరే రిటైర్డ్ ఫుడ్ ఆఫీసర్. అంకిత 2017 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారిణి. అనేక జిల్లాల్లో ఆమె కలెక్టర్‌గా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖలో డిప్యూటీ సెక్రటరీగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. కాగా, అవీ ప్రసాద్, అంకితా థాకరే పెళ్లి ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వివాహంపై అధికారులు ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.

రాజకీయ నేపథ్యం కూడా
అవీ ప్రసాద్ కుటుంబానికి రాజకీయ నేపథ్యం కూడా ఉంది. ఆయన తాత తంబేశ్వర్ ప్రసాద్ మంచి పేరున్న రాజకీయ నాయకుడు. ఆయన మాజీ ప్రధాని చౌదరి చరణ్ సింగ్ ప్రభుత్వంలో కేంద్ర మంత్రిగా పనిచేశారు. అలాగే ఐఏఎస్ అధికారి కావడానికి ముందు అవీ ప్రసాద్ ఐపీఎస్ అధికారిగా వర్క్ చేశారు. అంతకు ముందు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్‌బీఐ)లో మేనేజర్ పోస్టుకు ఎంపిక అయ్యారు.

అలాగే మధ్యప్రదేశ్ క్యాడర్‌కు చెందిన అవీ ప్రసాద్ విశ్వసనీయమైన, చురుకైన అధికారిగా పేరు సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన మధ్యప్రదేశ్ ఉపాధి హామీ మండలి చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ)గా ఉన్నారు. గతంలో ఆయన అనేక జిల్లాల్లో జిల్లా పంచాయతీ సీఈఓ, కలెక్టర్‌గానూ విధులు నిర్వర్తించారు. కత్నిలో కలెక్టర్‌గా పనిచేస్తున్నప్పుడు పోషకాహార లోపానికి వ్యతిరేకంగా ప్రత్యేక ప్రచారాన్ని నిర్వహించారు. పోషకాహార లోపాన్ని నివారించేందుకు పలు కార్యక్రమాలను చేపట్టారు.

