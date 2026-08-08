హనీ ట్రాప్లో పడి దేశ రక్షణ సమాచారం లీక్- IAF వింగ్ కమాండర్ అరెస్టు
హనీ ట్రాప్లో IAF వింగ్ కమాండర్- పాకిస్థాన్కు కీలక సమాచారం చేరవేత- అరెస్టు చేసిన వైమానిక దళ అధికారులు
Published : August 8, 2026 at 12:14 PM IST
IAF Wing Commander Arrest : హనీ ట్రాప్లో చిక్కుకొని దేశ రక్షణ సమాచారాన్ని లీక్ చేశారనే ఆరోపణలపై ఒక ఇండియన్ ఎయిర్ఫోర్స్ (ఐఏఎఫ్) వింగ్ కమాండర్ను అరెస్టు చేసినట్లు వైమానిక దళ అధికారులు శనివారం తెలిపారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా పాకిస్థాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్లు ఆయనను 'వలపు వల'(హనీ ట్రాప్)లోకి లాక్కున్నారని పేర్కొన్నారు. సదరు అధికారిని తమ నిఘాలో ఉంచి, తర్వాత సంబంధిత విచారణ సంస్థలకు అప్పగించామని చెప్పారు. తాము తీసుకున్న ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల వల్లే సదరు అధికారి పట్టుబడ్డారని తెలిపారు. అధికారిక రహస్యాల చట్టం (అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్) ప్రకారం, ఇలాంటి నేరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
దిల్లీ పోలీసుల ప్రకారం, రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారాన్ని లీక్ చేసినందుకు ఐఏఎఫ్ వింగ్ కమాండర్ను అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అతను జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. దేశ రక్షణకు సంబంధించిన రహస్య పత్రాలను, సమాచారాన్ని శత్రుదేశాలకు అందించారనే ఆరోపణలపై, సదరు అధికారిపై అఫీషియల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ నిబంధనల ప్రకారం కేసు నమోదు చేశారు.
ఎలా పట్టుబడ్డాడు?
విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఐఏఎఫ్ అధికారి పాకిస్థాన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెంట్లు పన్నిన హనీ ట్రాప్లో పడ్డాడు. తన తోటి ఉద్యోగి మొబైల్ ఫోన్ను కంట్రోల్ చేసేందుకు, డేటాను తస్కరించే ఓ సాఫ్ట్వేర్ను అందులో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించిన కచ్చితమైన సమాచారాన్ని ఐఏఎఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్, దిల్లీ పోలీసులకు ఇచ్చిన తర్వాతే సదరు అధికారిని అరెస్టు చేయడం జరిగింది. ఈ కేసుపై ప్రస్తుతం అన్నికోణాల్లో దర్యాప్తు జరుగుతోంది.
ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాగే!
గతేడాది కూడా పాకిస్థాన్ గూఢచార సంస్థ ఐఎస్ఐ కోసం గూఢచర్యం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలపై అల్వార్ ప్రాంతానికి చెందిన మంగత్ సింగ్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత, అతను అల్వార్లోని కంటోన్మెంట్పై, సైనికుల కదలికలపై నిఘా పెట్టాడని రాజస్థాన్ పోలీసులు తెలిపారు. అతను పాకిస్థానీ హ్యాండ్లర్ అయిన 'ఇషా శర్మ' (నకిలీ పేరు) పన్నిన వలపువలలో చిక్కుకున్నాడని తెలిపారు. ఆ మహిళా పాక్ హ్యాండ్లర్ నిందితుడికి డబ్బు ఆశచూపి, నిఘా సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రయత్నం చేసిందని చెప్పారు. మంగత్ సింగ్ అప్పటికి రెండేళ్లుగా సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా పాక్ హ్యాండ్లర్లతో సంబంధాలు కలిగి ఉన్నట్లు గుర్తించామని పేర్కొన్నారు.
ఫొటోలు పెట్టొద్దు- రీల్స్ చేయొద్దు
గతంలోనూ ఇలాంటి ఘటనలే వెలుగుచూశాయి. దీనితో 2023 ఆగస్టులో సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టులు పెడుతున్న కేంద్ర పోలీసు బలగాలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ అయ్యాయి. ఆన్లైన్ ఫ్రెండ్షిప్ జోలికి వెళ్లవద్దని, సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు, రీల్స్ చేయొద్దని తమ సిబ్బందిని కేంద్ర పోలీసు బలగాలు హెచ్చరించాయి. వీటి వల్ల హనీట్రాప్కు గురయ్యే ప్రమదం ఉందని తెలిపాయి. ముఖ్యంగా దేశరక్షణకు సంబంధించిన సున్నితమైన సమాచారం శత్రువులకు చేరుతుందని హెచ్చరించాయి.
కొంత మంది సిబ్బంది యూనిఫామ్లోనే తమ వీడియోలను సోషల్మీడియాలో షేర్ చేస్తున్నట్లు, కేంద్ర నిఘా సంస్థలు చేపట్టిన పరిశీలనలో వెల్లడైంది. దాంతోపాటు సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో దిగిన ఫొటోలను షేర్ చేయడం, ఆన్లైన్లో స్నేహితుల కోసం రిక్వెస్ట్లు పంపడం వంటి చర్యలను నిఘా సంస్థలు గుర్తించాయి. దీనితో కేంద్ర పారామిలిటరీ, పోలీసు బలగాలకు కేంద్ర నిఘా సంస్థలు లేఖ రాశాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసు బలగాలు తమ సిబ్బందికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశాయి. యూనిఫామ్లో ఉన్న వీడియోలు, ఫొటోలను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేయవద్దని సూచించాయి. ఆన్లైన్లో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులతో స్నేహం చేయొద్దని స్పష్టం చేశాయి. ఈ మార్గదర్శకాలను ఉల్లంఘిస్తే తీవ్రమైన క్రమశిక్షణా చర్యలు తప్పవని గట్టిగా హెచ్చరించాయి. సీఆర్పీఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, ఐటీపీబీ, సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్, బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్, ఇండో-టిబెటన్ బోర్డర్ పోలీస్ సిబ్బందికి ఈ ఆదేశాలు అందాయి. అయినప్పటికీ పాక్ హ్యాండ్లర్లు హనీట్రాప్లో కొందరు అధికారులు పడుతుండడం గమనార్హం.
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