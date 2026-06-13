జోర్హాట్ ఎయిర్బేస్ వద్ద కూలిపోయిన ఐఏఎఫ్ AN-32 విమానం
జోర్హాట్ వైమానిక స్థావరంలో విమాన ప్రమాదం- ప్రమాదానికి గురైన భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఏఎన్-32 రవాణా విమానం
Indian Air Force's AN-32 Aircraft Crashes In Assam (IANs)
Published : June 13, 2026 at 12:07 PM IST
Aircraft Crash In Assam : అసోంలో భారత వైమానిక దళానికి చెందిన రవాణా విమానం కూలిపోయింది. జోర్హాట్ వైమానిక స్థావరంలో ల్యాండ్ అవుతుండగా ఏఎన్-32 సైనిక రవాణా విమానం కూలిపోయింది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ సహాయ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. విమానంలో ఎంత మంది సిబ్బంది ఉన్నారో తెలియరాలేదు. ప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను తర్వాత వెల్లడిస్తామని భారత వాయుసేన తెలిపింది. మూడు నెలల క్రితం కూడా అసోంలో సుఖోయ్-30 ఎంకేఐ ఫైటర్ జెట్ కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వాయుసేన పైలట్లు మృతిచెందారు.