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"జులై 20 వరకు ఎలాగైనా బతికి ఉంటాను"- ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న వేళ సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ కీలక ప్రకటన

20వ రోజుకు చేరిన సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ నిరాహార దీక్ష- తాను శారీరకంగా నీరసం అయినప్పటికీ, తన సంకల్పం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదని వ్యాఖ్యలు- సీజేపీ పాదయాత్రకు భారీగా సంఖ్యలో తరలిరావాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి

Sonam Wangchuk
Sonam Wangchuk (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 1:03 PM IST

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Sonam Wangchuk On CJP Rally : తన నిరవధిక నిరాహార దీక్ష 20వ రోజుకు చేరిన నేపథ్యంలో ప్రముఖ విద్యావేత్త, సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్‌చుక్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను జూలై 20 వరకు ఎలాగైనా బతికి ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. తన శారీరక పరిస్థితి క్షీణిస్తున్నప్పటికీ, తన సంకల్పం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదని అన్నారు. జులై 20న పార్లమెంట్ వరకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) తలపెట్టిన పాదయాత్రకు భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు తరలిరావాలని పిలుపునిచ్చారు. దిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న ప్రదేశంలో తన మద్దతుదారులనుద్దేశించి వాంగ్‌చుక్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.

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SONAM WANGCHUK ON CJP RALLY

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