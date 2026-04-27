'మే4 తర్వాత ప్రమాణస్వీకారానికి మళ్లీ వస్తా'- బంగాల్లో బీజేపీ విజయంపై మోదీ ధీమా!
బారక్పుర్లో మోదీ ఎన్నికల ప్రచారం- బెంగాల్తో తనది ఆధ్యాత్మిక అనుబంధమని వెల్లడి
Published : April 27, 2026 at 1:25 PM IST
Modi Confidence In Bengal Win : బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలుపుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాను మే 4 తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు మళ్లీ రాష్ట్రానికి వస్తానని ఆయన అన్నారు. బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికల పోలింగ్కు ముందు బారక్పుర్లో నిర్వహించిన విజయ్ సంకల్ప్ ర్యాలీలో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆ రాష్ట్రంతో తనకున్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
'బంగాల్తో నాకున్న అనుబంధం ఒక శక్తి ఆరాధన లాంటిది. ఇది నా వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణానికి శక్తి కేంద్రంగా నిలిచింది. బంగాల్కు చెందిన గొప్ప వ్యక్తులు, ప్రజల అపార ప్రేమే నాకు స్ఫూర్తి. ఈ గడ్డపై నేను పొందిన అనుభవాలను నాకు లభించిన గొప్ప ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాను' అని మోదీ పేర్కొన్నారు.
ఇదే నా చివరి సభ!
ప్రస్తుత బంగాల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇదే తన చివరి బహిరంగ సభ అని మోదీ అన్నారు. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు బీజేపీకి అనుకూలంగా వస్తాయనే విశ్వాసం తనకుందన్నారు.
#WATCH | Barrackpore, West Bengal: Prime Minister Narendra Modi says, " seeing the atmosphere here, it is certain that the lotus (bjp's symbol) will bloom in bengal this time." pic.twitter.com/7nhmzsYObh— ANI (@ANI) April 27, 2026
"ఈ ఎన్నికల్లో ఇదే నా చివరి ర్యాలీ. బంగాల్లో నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా, అక్కడి ప్రజల మనోభావాలను నేను గమనించారు. మే4న ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత, బీజేపీ ప్రభుత్వ ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవానికి హాజరయ్యేందుకు నేను తిరిగి వస్తాననే నమ్మకంతో వెళ్తున్నాను."
- ప్రధాని మోదీ
ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ప్రజల నుంచి తనకు అందిన సందేశాలు, కానుకల గురించి మోదీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. వాటిని తాను ఎంతో గౌరవిస్తానని తెలిపారు. "బంగాల్లో జరిగిన ర్యాలీలు, రోడ్షోల సమయంలో నాకు ఎంతో హృద్యమైన సందేశాలు, చిత్రపటాలను అందించారు. వాటిని నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. కార్యక్రమాలు ముగిసిన తర్వాత రాత్రి వేళల్లో ఆయా చిత్రపటాలను నేను నిశితంగా చూస్తూ, ఆ కళాకారుల భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకుంటాను. నేను ప్రతి సందేశాన్ని, లేఖను చదువుతాను. కొన్నింటిలో మీ బాధ కనిపిస్తుంది. మరికొన్నింటిలో మీ దీవెనలు ఉంటాయి" అని మోదీ చెప్పారు.
నా బాధ్యతలను నెరవేరుస్తా!
ఈ సందర్భంగా దశాబ్దాల తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని మోదీ ప్రస్తావించారు. సంస్థాగత, ఎన్నికల బాధ్యతల్లో తాను నిరంతరం నిమగ్నమై ఉన్నానని మోదీ పేర్కొన్నారు. "గత మూడు, నాలుగు దశాబ్దాలుగా నేను దేశంలోని ప్రతి మూలకు ప్రయాణించాను. రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, బీజేపీలో చేరినప్పటి నుంచి, పార్టీ కార్యకర్తగా నాకు అప్పగించిన ప్రతి బాధ్యతను, ఎన్నికల విధులతో సహా నిర్వర్తిస్తున్నాను. పగలు, రాత్రి అని గానీ, వాతావరణం ఎలా ఉందనిగానీ చూడకుండా నిరంతరం ముందుకు సాగుతుంటాను. నేను ఇల్లు వదిలినప్పటి నుంచి మీ మధ్యనే ఓదార్పును, ప్రశాంతతను పొందుతున్నాను. మీరే నా కుటుంబం" అని ఆయన అద్వేగంగా అన్నారు.
ఉత్తర 24 పరగణాల జిల్లాలో ఉన్న బారక్పుర్ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గం, రెండో దశ ఎన్నికల్లో త్రిముఖ పోటీకి సిద్ధమైంది. ఈ జనరల్ సీటులో ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి, సినీ దర్శకుడు రాజ్ చక్రవర్తి పోటీ చేస్తున్నారు. సీపీఐ(ఎం) తరఫున సుమన్ రంజన్ బందోపాధ్యాయ బరిలోకి దిగారు. బీజేపీ తరఫున కౌస్తవ్ బాగ్చీ రంగంలోకి దిగారు. ఆయన తరఫున ప్రధాని మోదీ ఇవాళ ప్రచారం నిర్వహించారు.
ఆదివారం ఉత్తర కోల్కతా రోడ్షో ప్రారంభించే ముందు ప్రధాని మోదీ 300 ఏళ్లనాటి తాంతనియా కాళీబారి ఆలయంలో అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. 1703లో వెలసిన ఈ ఆలయం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందినది. ఇక్కడ కాళీ మాతను సిద్ధేశ్వరిగా పూజిస్తారు. రామకృష్ణ పరమహంస ఈ ఆలయంలోనే పూజలు చేసేవారని ప్రతీతి. కాగా, ఎన్నికల కమిషన్ గణాంకాల ప్రకారం, గురువాతం ముగిసిన బంగాల్ మొదటి దశ పోలింగ్లో 91.78 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. రెండో దశ పోలింగ్ ఏప్రిల్ 29న జరగనుండగా, మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు చేపటనున్నారు.
