అజిత్​​తో కలిసి విమానంలో నేనూ వెళ్లాల్సింది, కానీ జస్ట్ మిస్!: 'మహా' మాజీ మంత్రి

బారామతికి తనతో పాటు రమ్మని అజిత్​ నన్ను ఆహ్వానించారు- మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి మహాదేవ్​ జంకర్​

Mahadev Jankar On Ajit Death
Mahadev Jankar On Ajit Death (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

February 5, 2026

February 5, 2026

Mahadev Jankar On Ajith Death : ఇటీవల మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి దివంగత అజిత్​ పవార్​తో పాటు మరో నలుగురు వ్యక్తులు విమాన ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. అయితే ఆయన ప్రయాణించే విమానంలో తాను వెళ్లాల్సి ఉండేనని మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, రాష్ట్రీయ సమాజ్​ పక్ష (ఆర్​ఎస్​పీ) అధినేత మహాదేవ్​ జంకర్​ తాజాగా వెల్లడించారు. కానీ చివరినిమిషంలో ముంబయి​కి ఆలస్యంగా చేరుకోవడంతో మిస్​ అయ్యానని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడితూ, పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

విమాన ప్రమాదానికి కొద్ది రోజుల ముందు తాను అజిత్​ పవార్​తో మాట్లాడానని తెలిపారు. బారామతికి తనతో పాటు ప్రయాణించమని అజిత్​ తనను ఆహ్వానించారని చెప్పారు. అయితే, తాను ముంబయికి చేరుకునే సరికి ఆలస్యం అయ్యిందని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయనతో ప్రయాణించలేకపోయానని తెలిపారు. కానీ కొద్దిసేపటికి అజిత్​ పవార్​ ప్రయాణించే విమాన ప్రమాదానికి జరిగిందని, ఆ ప్రమాదంలో ఆయన మరణించినట్లు తెలిసిందని మహాదేవ్ జంకర్ చెప్పారు. కాగా, అజిత్​ పవార్​ మరణంతో తాను ఒక్కసారిగా షాక్​కు​ గురయ్యానని ఆయన చెప్పారు. ఆయన మరణం రాష్ట్రానికి తీరని లోటు అని జంకర్​ అన్నారు.

కాగా, ధంగర్ వర్గానికి చెందిన జంకర్, పశ్చిమ మహారాష్ట్ర, విదర్భ, మరాఠ్వాడా ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రభావం ఉన్న ఆర్‌ఎస్‌పీకీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన 2016లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి, మత్స్యశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

