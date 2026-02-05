అజిత్తో కలిసి విమానంలో నేనూ వెళ్లాల్సింది, కానీ జస్ట్ మిస్!: 'మహా' మాజీ మంత్రి
బారామతికి తనతో పాటు రమ్మని అజిత్ నన్ను ఆహ్వానించారు- మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి మహాదేవ్ జంకర్
Published : February 5, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : February 5, 2026 at 11:37 AM IST
Mahadev Jankar On Ajith Death : ఇటీవల మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి దివంగత అజిత్ పవార్తో పాటు మరో నలుగురు వ్యక్తులు విమాన ప్రమాదంలో మృతిచెందారు. అయితే ఆయన ప్రయాణించే విమానంలో తాను వెళ్లాల్సి ఉండేనని మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, రాష్ట్రీయ సమాజ్ పక్ష (ఆర్ఎస్పీ) అధినేత మహాదేవ్ జంకర్ తాజాగా వెల్లడించారు. కానీ చివరినిమిషంలో ముంబయికి ఆలస్యంగా చేరుకోవడంతో మిస్ అయ్యానని తెలిపారు. ఈ మేరకు మీడియాతో మాట్లాడితూ, పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
విమాన ప్రమాదానికి కొద్ది రోజుల ముందు తాను అజిత్ పవార్తో మాట్లాడానని తెలిపారు. బారామతికి తనతో పాటు ప్రయాణించమని అజిత్ తనను ఆహ్వానించారని చెప్పారు. అయితే, తాను ముంబయికి చేరుకునే సరికి ఆలస్యం అయ్యిందని పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయనతో ప్రయాణించలేకపోయానని తెలిపారు. కానీ కొద్దిసేపటికి అజిత్ పవార్ ప్రయాణించే విమాన ప్రమాదానికి జరిగిందని, ఆ ప్రమాదంలో ఆయన మరణించినట్లు తెలిసిందని మహాదేవ్ జంకర్ చెప్పారు. కాగా, అజిత్ పవార్ మరణంతో తాను ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యానని ఆయన చెప్పారు. ఆయన మరణం రాష్ట్రానికి తీరని లోటు అని జంకర్ అన్నారు.
కాగా, ధంగర్ వర్గానికి చెందిన జంకర్, పశ్చిమ మహారాష్ట్ర, విదర్భ, మరాఠ్వాడా ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో ప్రభావం ఉన్న ఆర్ఎస్పీకీ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆయన 2016లో బీజేపీ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంలో పశుసంవర్ధక, పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి, మత్స్యశాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు.