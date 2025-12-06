సుప్రీంకోర్టును సాధారణ పౌరులకు చేరువ చేస్తా: సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
సామాన్యుల పిటిషన్లకు ప్రాధాన్యం దక్కేలా ఫోకస్ పెడతానన్న సీజేఐ
Published : December 6, 2025 at 3:47 PM IST
CJI Suryakant On Supreme Court : సుప్రీంకోర్టు సామాన్యులకు కూడా చెందినది అనే స్పష్టమైన, బలమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాలని తాను భావిస్తున్నట్లు భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి (సీజేఐ) జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తెలిపారు. కామన్ మ్యాన్ దాఖలు చేసే పిటిషన్లకూ సుప్రీంకోర్టులో తగినంత ప్రాధాన్యత, సమయం లభించి తీరాలన్నారు. సర్వోన్నత న్యాయస్థానాాన్ని సాధారణ పౌరులకు చేరువ చేస్తానని చెప్పారు. ఇందుకోసం సుప్రీంకోర్టులో విచారణ కోసం లిస్ట్ అయ్యే కేసుల జాబితాలో సామాన్యుల పిటిషన్లు, అప్పీళ్లకూ సముచిత ప్రాధాన్యం దక్కేలా చేయడంపై తాను ఫోకస్ పెడతానని ఆయన వెల్లడించారు.
కోర్టు కేసుల పరిష్కారానికి నిర్ణీత అంచనా గడువులను నిర్దేశించడం, ప్రతిపాదిత జాతీయ న్యాయ విధానానికి అనుగుణమైన రీతిలో పెండింగ్ కేసుల్లో శరవేగంగా తీర్పులు వచ్చేలా చేయడం తన ప్రాధాన్యతలు అని సీజేఐ స్పష్టం చేశారు. శనివారం న్యూదిల్లీలో ఓ మీడియా సంస్థ నిర్వహించిన సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.