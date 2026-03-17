"నాకు నయనతార కావాలి- స్టాలిన్ నా కోరిక తీరుస్తారా?": AIADMK ఎంపీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Published : March 17, 2026 at 4:39 PM IST
I Want Nayanthara Controversy : అన్నా డీఎంకే రాజ్యసభ ఎంపీ సీ వేణుగోపాల్ షణ్ముగం వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు హీరోయిన్ నయనతార కావాలని, ఈ కోరికను తీరుస్తారా అని సీఎం స్టాలిన్ను ఆయన ప్రశ్నించారు. ఎవరికైనా నయనతారను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంటే, ఆ కోరికను ముఖ్యమంత్రి నెరవేరుస్తారా అని అడిగారు. సీఎం స్టాలిన్ తాజాగా ప్రకటించిన ‘మీ కలను మాతో చెప్పండి’ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి వేణుగోపాల్ షణ్ముగం ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా వలంటీర్లు ఇంటింటికి తిరిగి, ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలు కోరుకునే అంశాలను, పాలనపై ఇచ్చే సలహాలు, సూచనలను తెలుసుకుంటారు. డీఎంకే ప్రభుత్వ పాలనా వైఫల్యం, మహిళలపై నేర ఘటనల పెరుగుదల, శాంతిభద్రతలకు భంగం వాటిల్లడం వంటి అంశాలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్నాడీఎంకే నిరసన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది. ఈసందర్భంగా తన సొంత జిల్లా విల్లుపురంలో జరిగిన నిరసన కార్యక్రమం వేదికగా రాజ్యసభ ఎంపీ సీ వేణుగోపాల్ షణ్ముగం ఈ కామెంట్స్ చేశారు.
యావత్ మహిళా లోకాన్ని షణ్ముగం అవమానించారు: డీఎంకే
వేణుగోపాల్ షణ్ముగం వ్యాఖ్యలను డీఎంకే వర్గాలు తీవ్రంగా తప్పుపట్టాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలను ఎవరైనా విమర్శించొచ్చని, కానీ మహిళలపై అశ్లీల వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదని డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి డాక్టర్ సయ్యద్ హఫీజుల్లా హితవు పలికారు. నయనతార గురించి అలా మాట్లాడటం ద్వారా, యావత్ మహిళా లోకాన్ని ఎంపీ షణ్ముగం అవమానించారన్నారు. నాగరిక సమాజంలో ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు ఆమోదయోగ్యం కావని పేర్కొన్నారు. మహిళల గురించి ఇలా మాట్లాడినందుకు వేణుగోపాల్ షణ్ముగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నా డీఎంకే పార్టీకి ఆయన సూచించారు.
షణ్ముగం వ్యాఖ్యలపై స్పందించని అన్నాడీఎంకే
షణ్ముగం వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటివరకు అన్నా డీఎంకే పార్టీ అధికారికంగా స్పందించలేదు. ఇక షణ్ముగం వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలతో తమకు సంబంధం లేదు అన్నట్టుగా అన్నాడీఎంకే వర్గాలు వ్యవహరిస్తున్నాయి. నేతలు అలాంటి కామెంట్లు చేస్తే సమర్థించడం తమ డ్యూటీ కాదని ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పడం గమనార్హం.
'ఉచిత భార్యల పథకం' వ్యాఖ్యలతో దుమారం
మహిళలపై షణ్ముగం అశ్లీల వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇదే తొలిసారేం కాదు. ఉచిత భార్యల పథకాన్ని కూడా సీఎం స్టాలిన్ ప్రకటించాలని గతేడాది ఆయన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎన్నికల హామీల అమల్లో భాగంగా ఉచిత భార్యల పథకాన్ని ప్రకటించాలని సీఎం స్టాలిన్ను డిమాండ్ చేశారు. ఈ కామెంట్స్పైనా అందరిలో తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమైంది. ఇంత దారుణమైన వ్యాఖ్యలు చేయడం సరికాదనే అభిప్రాయాన్ని అన్ని పార్టీల నేతలు వ్యక్తం చేశారు.