ETV Bharat / bharat

'జెన్​-జీ'పై నాకు గొప్ప నమ్మకముంది- మీరు దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలి : ప్రధాని మోదీ

జెన్​-జీ సామర్థ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూస్తున్నా- క్రమశిక్షణతో, కష్టపడి మీరు దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలి- మోదీ సూచన

PM Modi
PM Modi (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 26, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Modi about Gen Z : జెన్​-జీ సామర్థ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూస్తున్నానని, వారు కష్టపడి పనిచేసి, క్రమశిక్షణతో దేశాభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. తద్వారా వికసిత్​ భారత్​ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చాలని సూచించారు. యువతకు వివిధ రంగాల్లో అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని అన్నారు. శుక్రవారం 'వీర్​ బాల్​ దివస్​' సందర్భంగా జరిగిన జాతీయ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ ఈ మేరకు యువతను ప్రోత్సహించారు. వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా పెద్ద సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలని మోదీ యువతకు సలహా ఇచ్చారు.

"మీరు అందరూ జెన్​-జీ, జెన్​-ఆల్ఫా తరంవారు. మీ తరం భారత్​ను అభివృద్ధి చెందిన దేశం అనే లక్ష్యం వైపు తీసుకువెళ్తుంది. నేను జెన్​-జీ సామర్థ్యాలను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూస్తున్నాను. వారిని అర్థం చేసుకుంటున్నాను. మీకు నాకు గొప్ప నమ్మకం ఉంది. ఎవరు చిన్నవారు, ఎవరు పెద్దవారు అనేది వయస్సు నిర్ణయించదు. మీరు చేసే పనులు, సాధించే విజయాల ఆధారంగా గొప్పవారు అవుతారు. మీరు వయస్సులో చిన్నవారు అయినప్పటికీ, ఇతరులు మీ నుంచి స్ఫూర్తి పొందేలా మీరు పని చేయగలరు."
- ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ

షార్ట్​ టెర్మ్ పాపులారిటీ కోసం చూడకండి!
స్వల్పకాలిక ప్రజాదరణ (పాపులారిటీ) వల్ల యువత పరధ్యానానికి గురికావద్దని ప్రధాని మోదీ సలహా ఇచ్చారు. దేశ నిర్మాణానికి సహకరించిన మహానుభావుల నుంచి, గొప్ప వ్యక్తుల నుంచి ఆదర్శాలను, మంచి విషయాలను నేర్చుకోవాలని సూచించారు. తమ విజయాన్ని తమకే పరిమితం చేసుకోకుండా, దేశ విజయంగా మార్చడమే లక్ష్యంగా పని చేయాలని చెప్పారు.

ఎన్​డీఏ ప్రభుత్వ హయాంలో అనేక కార్యక్రమాలను చేపట్టి దేశంలోని నిరాశ, నిస్సహాయత వాతావరణాన్ని రూపుమాపిందని, ఇప్పుడు యువతకు ప్రతి రంగంలో పురోగతి సాధించడానికి అవకాశం ఏర్పడిందని మోదీ అన్నారు.

"గతంలో యువత కలలు కనడానికి కూడా భయపడేవారు. ఎందుకంటే పాత వ్యవస్థలు మంచి ది ఏదీ జరగదనే వాతావరణాన్ని సృష్టించాయి. అప్పట్లో ప్రతి చోట నిరాశ, నిస్సహాయత నెలకొని ఉండేది. కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటని ప్రజలు ఆలోచించారు. కానీ నేడు పరిస్థితి మారింది. నేడు మన దేశం ప్రతిభను వెతికి పట్టుకుని, వారికి సరైన వేదికను అందిస్తోంది. 140 కోట్ల దేశ ప్రజల బలం వారి కలల వెనుక ఉంది."
- ప్రధాని మోదీ

'డిజిటల్ ఇండియా విజయంతో, ప్రజలకు ఇంటర్నెట్ అనే శక్తి అందుబాటులోకి వచ్చింది. నేడు మీరు నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన వనరలు ఉన్నాయి. సైన్స్​, టెక్నాలజీ, స్టార్టప్ రంగాల్లో ప్రవేశించాలని అనుకునేవారికి స్టార్టప్ ఇండియా లాంటి మిషన్లు ఉన్నాయి. క్రీడల్లో రాణించాలని అనుకునేవారికి ఖేలో ఇండియా మిషన్ ఉంది' అని మోదీ అన్నారు.

వీర్ సాహిబ్జాదాలను ప్రస్తావిస్తూ, వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని, యువత పెద్ద పెద్ద కలలు కనాలని, కష్టపడి పనిచేయాలని, తమ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ఎప్పుడూ సడలనివ్వకూడదని మోదీ సూచించారు. యువత భవిష్యత్​ ఉజ్వలంగా ఉంటేనే భవిష్యత్ ఉజ్వలంగా ఉంటుందని, వారి ధైర్యం, ప్రతిభ, అంకిత భావం దేశ ప్రగతికి మార్గనిర్దేశం చేస్తాయని మోదీ అన్నారు.

దేశవ్యాప్తంగా లక్షాలాది మంది పిల్లలు అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్​లో ఆవిష్కరణలు, పరిశోధనల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారని మోదీ అన్నారు. పాఠశాల విద్యార్థులకు రోబోటిక్స్​, ఏఐ, సుస్థిరత, డిజైన్ థింకింగ్​ పరిచయం చేస్తున్నారని చెప్పారు. ఈ ప్రయత్నాలతో పాటు, జాతీయ విద్యా విధానం మాతృభాషలో విద్యను అభ్యసించే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోందన్నారు. దీని వల్ల పిల్లలు సులభంగా పాఠాలను అర్థం చేసుకోగలుగుతారని చెప్పారు.

2022 జనవరి 9న ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ కీలక ప్రకటన చేశారు. శ్రీ గురు గోవింద్​ సింగ్ జీ కుమారుల అమరత్వాన్ని స్మరించుకుంటూ డిసెంబర్​ 26ను 'వీర్​ బాల్​ దివస్​'గా పాటిస్తామని ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఏటా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

సజీవ సమాధి
మొగల్ చక్రవర్తి ఔరంగజేబ్​ మత ఛాందసత్వంతో 1704 డిసెంబర్​ 26న గురు గోవింద్ సింగ్ చిన్న కుమారులైన సాహిబ్జాదా జోరావర్​ సింగ్​ను, ఫతే సింగ్​లను సజీవ సమాధి చేయించాడు. సిక్కు మతాన్ని వీడి ఇస్లాం స్వీకరించడానికి నిరాకరించారనే నెపతంతో అత్యంత దారుణంగా వారిని బతికి ఉండగానే చూట్టూ గోడ కట్టించి, సమాధి చేశాడు. మరోవైపు గురు గోవింద్ సింగ్ పెద్ద కుమారులు సాహిబ్జాదా అజిత్​ సింగ్, సాహిబ్జాదా జుజార్​ సింగ్, చమ్​కౌర్​లు యుద్ధంలో ధైర్యంగా పోరాడి అమరులయ్యారు.

'జపాన్ నుంచి నేతాజీ చితాభస్మాన్ని తీసుకురండి'- రాష్ట్రపతికి నేతాజీ కుటుంబీకుల లేఖ

'టెలిఫోన్ డిపార్ట్​మెంట్ విలేజ్' గురించి మీకు తెలుసా? ఆ గ్రామంలో 80మంది ఆ విభాగం ఉద్యోగులే

TAGGED:

VEER BAL DIWAS 2025
PM MODI ON VEER BAL DIWAS
VEER BAL DIWAS STORY
MODI ABOUT GEN ALPHA
MODI ABOUT GEN Z

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.