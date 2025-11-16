ETV Bharat / bharat

'కుటుంబసభ్యులే అవమానించారు- చెప్పుతో కొట్టే ప్రయత్నం'- లాలూ కూతురి సంచలన పోస్ట్

తేజస్వీ యాదవ్ పై సోదరి రోహిణి తీవ్ర విమర్శలు- సోషల్ మీడియా వేదికగా కీలక కామెంట్స్

November 16, 2025

Rohini Acharya On Family: బిహార్ మాజీ సీఎం లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుమార్తె రోహిణీ ఆచార్య సోషల్ మీడియాలో మరో సంచలన పోస్ట్ పెట్టారు. తన కుటుంబ సభ్యులు తనను అవమానించారని, దుర్వినియోగం చేశారని, బెదిరించారని, అలాగే చెప్పుతో దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించారని ఆరోపించారు. ఆత్మగౌరవం విషయంలో తాను రాజీ పడలేదని, సత్యాన్ని వదులుకోవడానికి నిరాకరించానని అన్నారు. అందుకే తాను అలాంటి అవమానాలను ఎదుర్కొన్నానని అన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు.

'నన్ను అనాథగా వదిలేశారు'
"నిన్న (శనివారం) ఒక కుమార్తె, ఒక సోదరి, ఒక వివాహిత, ఒక తల్లిని అవమానించారు. ఆమెపై అసభ్యకరంగా దుర్భాషలాడారు. ఆమెను కొట్టడానికి చెప్పు ఎత్తారు. నేను నా ఆత్మగౌరవంపై రాజీపడలేదు. సత్యాన్ని వదులుకోలేదు. అందుకే నేను ఈ అవమానాన్ని భరించాల్సి వచ్చింది. శనివారం ఏడుస్తున్న తల్లిదండ్రులు, సోదరీమణులను వదిలి ఒక కుమార్తె వెళ్లిపోయింది. వారు నన్ను నా తల్లి ఇంటి నుంచి దూరం చేశారు. నన్ను అనాథగా వదిలేశారు. మీలో ఎవరూ నా మార్గంలో నడవకూడదు. ఏ కుటుంబానికి రోహిణి లాంటి కూతురు-సోదరి ఉండకూడదు. " అని రోహిణీ ఆచార్య పోస్ట్ చేసింది.

అలాగే మరో పోస్టులో తన తండ్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కి కిడ్నీ దానం చేయడంపైనా రోహిణీ ఆచార్య కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. "నేను అసహ్యంగా ఉన్నానని కుటుంబ సభ్యులు దుర్భాషలాడారు. నా మురికి కిడ్నీనే తండ్రికి దానం చేయించారు. పార్టీ టికెట్ కోసం కోట్లాది రూపాయలు తీసుకున్నారు. మీ తల్లిదండ్రులకు కొడుకు ఉండే అతడిని, లేదా అతని ఫ్రైండ్ ను తండ్రి కోసం కిడ్నీ దానం చేయమని చెప్పండి. అందరూ సోదరీమణులు తమ ఇంటిని, కుటుంబాన్ని, పిల్లలను, వారి అత్తమామలను చూసుకోవాలి. తమ కుటుంబం గురించి కూడా ఆలోచించుకోవాలి. నా కిడ్నీని దానం చేసేటప్పుడు నా కుటుంబం గురించి ఆలోచించకుండా పెద్ద తప్పు చేశాను. అందుకు నా భర్త, అత్తమామల అనుమతి కూడా తీసుకోలేదు. మీరందరూ నాలాగా ఎప్పుడూ తప్పు చేయవద్జు. ఏ ఇంట్లోనూ రోహిణి లాంటి కూతురు ఉండకూడదు. " అని రోహిణీ ఆచార్య పోస్ట్ లో పేర్కొన్నారు. తాను రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతున్నానని, తన కుటుంబంతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నానని ప్రకటించిన మరుసటి రోజే రోహిణీ ఈ ఆరోపణలు చేయడం గమనార్హం.

'ఇకపై నాకు కుటుంబం లేదు'
మరోవైపు, శనివారం రాత్రి పట్నా నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరిన రోహిణీ ఆచార్య మీడియాతో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బిహార్ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ ఓటమి గల కారణాలను తేజస్వీ యాదవ్, ఆయన సన్నిహితుడు సంజయ్ యాదవ్‌ లను అడగాలన్నారు. ఎందుకంటే తేజస్వీ, సంజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో చాణక్యులుగా వ్యవహరించారని విమర్శించారు. తనకు ఇక నుంచి కుటుంబం లేదని తెలిపారు.

'ఓటమి గల కారణాలు వారే చెప్పాలి'
"బిహార్ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ ఈ స్థితికి ఎందుకు చేరుకుందో తేజస్వీ యాదవ్, సంజయ్ యాదవ్ సమాధానం చెప్పాలి. ఆర్జేడీ కార్యకర్తలు పార్టీ పనితీరు గురించి ప్రశ్నించినప్పుడు ఎన్నికల్లో చాణక్యులుగా వ్యవహరించే వారు సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. పార్టీ ఎందుకు ఇంత ఘోరంగా విఫలమైందని దేశం మొత్తం అడుగుతోంది. ఎన్నికల్లో ఓటమికి తేజస్వీ బాధ్యత తీసుకోవాలనుకోవడం లేదు. తేజస్వీ సన్నిహితులు సంజయ్ యాదవ్, రమీజ్‌ కూడా ఓటమిపై బాధ్యత తీసుకోరు. ఈ వ్యక్తులు పార్టీ పేలవమైన పనితీరు గురించి చర్చించినప్పుడల్లా అసహనానికి గురవుతారు. చెప్పులతో కొట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. నన్ను కుటుంబం నుంచి తేజస్వీ యాదవ్, రమీజ్, సంజయ్ యాదవ్ బహిష్కరించారు." అని రోహిణీ ఆచార్య విమర్శించారు.

శశిథరూర్ ఏమన్నారంటే?
మరోవైపు, రోహిణీ ఆచార్య వివాదంపై స్పందించేందుకు తిరువనంతపురం ఎంపీ, కాంగ్రెస్ నాయకుడు శశిథరూర్ నిరాకరించారు. "నేను లాలూ కుమార్తె రోహిణీ ఆచార్య విషయం గురించి వ్యాఖ్యానించదలచుకోలేదు. బిహార్ ఎన్నికల్లో నేను ప్రచారకర్తగా లేను. అక్కడికి నేను వెళ్లలేదు. క్షేతస్థాయి వాస్తవ పరిస్థితులను చూడలేదు. నేను చెప్పగలిగేది ఏమిటంటే, ఎన్నికల తర్వాత పార్టీలు ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలి. ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో, సమస్య ఏంటో గుర్తించాలి. " అని ఏఎన్ఐతో శశిథరూర్ వ్యాఖ్యానించారు.

'ఆటవిక పాలన మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తోంది'
తన కుటుంబంతో సంబంధాలను తెంచుకుని, రాజకీయాలకు గుడ్ బై చెబుతున్నట్లు రోహిణీ ఆచార్య తీసుకున్న నిర్ణయంపై బీజేపీ ఎంపీ మనోజ్ తివారీ స్పందించారు. మొత్తం బీహార్‌ ను పరిపాలించాలని కలలు కంటున్న వారు తమ సొంత కుటుంబాన్ని కూడా నడపలేరని ఈ ఘటనతో అర్థమవుతోందన్నారు. ప్రశ్నించినందుకు కొట్టడం, ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టడం వంటివి ఆటవిక పాలన మనస్తత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
తాను రాజకీయాల నుంచి వైదొలుగుతున్నానని శనివారం రోహిణీ ఆచార్య సంచలన ప్రకటన చేశారు. అలాగే తన కుటుంబంతో కూడా సంబంధాలు తెంచుకుంటున్నానని తెలిపారు. సంజయ్ యాదవ్‌, రమీజ్ ఆలం ఇచ్చిన సూచన మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నానని పేర్కొన్నారు. అన్ని విమర్శలకు తాను బాధ్యత వహిస్తానని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత మరో ట్వీట్ లో తేజస్వీ, ఆయన సన్నిహితులు సంజయ్, రమీజ్ పై రోహిణీ ఆచార్య మండిపడ్డారు. ఆర్జేడీ ఓటమికి గల కారణాలను వారినే అడగాలని అన్నారు.

