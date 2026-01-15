ETV Bharat / bharat

'ఈడీ దర్యాప్తును అడ్డుకోవడం తీవ్రమైన అంశం- ఆ విషయాన్ని పరిశీలిస్తాం'- ఐప్యాక్ రైడ్స్​పై సుప్రీంకోర్టు

బంగాల్‌లో ఈడీ దర్యాప్తునకు ఆటంకాలపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం- దర్యాప్తును అడ్డుకోవడం తీవ్రమైన అంశమని వ్యాఖ్య- ఈడీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై నోటీసులు జారీచేసిన సుప్రీంకోర్టు

SC on IPAC Raids : ఐ-ప్యాక్‌ డైరెక్టర్​ ప్రతీక్​ జైన్‌ కార్యాలయం, ఆయన నివాసంలో ఈడీ నిర్వహించిన దాడుల సందర్భంగా బంగాల్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా సీఎం మమతా బెనర్జీ అడ్డంకులు కలిగించారని ఈడీ చేసిన ఆరోపణలను అత్యున్నత న్యాయస్థానం అత్యంత తీవ్రమైన విషయంగా అభివర్ణించింది. ఈ అంశాన్ని పూర్తిగా పరిశీలిస్తామని తెలిపింది. అందుకు నోటీసులు జారీ చేస్తున్నామని తెలిపింది. ఈడీ దాడుల కేసు విచారణ సమయంలో కలకత్తా హైకోర్టులో జరిగిన గందరగోళంపై కూడా తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది.

ఈ కేసును విచారించిన న్యాయమూర్తులు ప్రశాంత్‌కుమార్‌ మిశ్రా, విపుల్‌ పాంచోలిలతో కూడిన ధర్మాసనం, వ్యవహారంపై నోటీసులు జారీ చేసి పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేస్తామని మౌఖికంగా వ్యాఖ్యానించింది. "ఇది చాలా సీరియస్‌ విషయం. నోటీసులు ఇస్తాం. ఈ అంశాన్ని లోతుగా పరిశీలించాల్సిందే" అని ధర్మాసనం తెలిపింది. మరోవైపు, బంగాల్ ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంటుందని, ముఖ్యంగా సీఎం మమతా బెనర్జీ పాత్ర కూడా ఉందని ఈడీ తరఫున సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా వాదనలు వినిపించారు.

"గతంలో కూడా చట్టబద్ధ అధికారాలు తమ విధులను నిర్వహించే సమయంలో ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రత్యక్షంగా జోక్యం చేసుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇది చాలా ఆశ్చర్యకరమైన, ఆందోళనకరమైన ధోరణిని ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇలాంటి చర్యలకు ఉదాహరణగా మారితే, భవిష్యత్తులో మరింతగా ప్రోత్సాహం లభిస్తుంది. దాంతో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల మనోబలం దెబ్బతింటుంది. రాష్ట్రాలు ఇలా చొరబడి, దొంగతనానికి పాల్పడి, ఆ తర్వాత ధర్నాకు కూర్చోవచ్చనే భావన కలగవచ్చు. ఇది సరైనది కాదు. అక్కడ ప్రత్యక్షంగా ఉన్న అధికారులపై చర్యలు తీసుకొని, వారిని సస్పెండ్ చేయాలి. ఒక ఉదాహరణ చూపించాలి" అని తెలిపారు.

