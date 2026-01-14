ETV Bharat / bharat

ఈడీ VS మమత- తృణమూల్​ పిటిషన్​ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు

కీలక సమాచారం అపహరణకు గురైందని పిటిషన్​ దాఖలు చేసిన మమతా ప్రభుత్వం- ఐ ప్యాక్‌ కార్యాలయం, ప్రతీక్‌ జైన్‌ నివాసంలో ఏమీ స్వాధీనం చేసుకోలేదని వాదించిన ఈడీ తరఫున న్యాయవాది

HC Disposes Of TMC Petition
HC Disposes Of TMC Petition (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

I-PAC raids HC : ఐ ప్యాక్‌ డైరెక్టర్​ ప్రతీక్​ జైన్‌ కార్యాలయం, నివాసంలో ఈడీ దాడులకు సంబంధించి టీఎంసీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను బుధవారం కలకత్తా హైకోర్టు కొట్టివేసింది. జనవరి 8న ఐ ప్యాక్‌ కార్యాలయం, ప్రతీక్‌ జైన్‌ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించిన సమయంలో, వ్యక్తిగత, రాజకీయ సమాచారాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఉండవచ్చునని టీఎంసీ అనుమానం వ్యక్తం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆ డేటాను సంరక్షించాలంటూ కోర్టు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని టీఎంసీ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.

అయితే, ఈడీ తరఫున హాజరైన అదనపు సొలిసిటర్‌ జనరల్‌ ఎస్‌వీ రాజు, ఈ రెండు ప్రదేశాల నుంచి ఏమీ స్వాధీనం చేసుకోలేదని కోర్టుకు స్పష్టం చేశారు. ఈడీ స్వాధీనం చేసుకున్నదేమైనా ఉంటే, అది ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీసుకెళ్లారని కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈడీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేసిన వాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న జస్టిస్‌ సువ్రా ఘోశ్, ఈ వ్యవహారంలో తదుపరి విచారించాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదని వ్యాఖ్యానిస్తూ, టీఎంసీ పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టలేము!
జనవరి 8న సాల్ట్‌లేక్‌లోని రాజకీయ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ కార్యాలయం, దక్షిణ కోల్‌కతాలోని లౌడన్‌ స్ట్రీట్‌లో ఉన్న ప్రతీక్‌ జైన్‌ నివాసానికి మమతా బెనర్జీ వెళ్లిన ఘటనపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ ఈడీ దాఖలు చేసిన మరో పిటిషన్‌ను హైకోర్టు వాయిదా వేసింది. ఈడీ ఇప్పటికే దాదాపు ఇదే అంశాలపై సుప్రీంకోర్టులో రెండు ప్రత్యేక పిటిషన్లు దాఖలు చేసినందున, దానిపై మళ్లీ విచారణ చేపట్టడం సరికాదని కోర్టు అభిప్రాయపడింది. ఈడీ తరఫు న్యాయవాది వాదిస్తూ, అదే అంశం సుప్రీంకోర్టులో విచారణలో ఉండగా, హైకోర్టు జోక్యం చేసుకోకూడదని పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు, టీఎంసీ తరఫు న్యాయవాది మేనకా గురుస్వామి, రాజకీయ పార్టీలకూ గోప్యత హక్కు ఉందని, సుప్రీంకోర్టు రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసిందని కోర్టుకు వివరించారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో టీఎంసీకి సంబంధించిన సున్నితమైన డేటాను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలు ప్రయత్నిస్తున్నాయంటూ ఆమె ఆరోపించారు.

సోదాల వెనుక ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశం లేదు!
ఐప్యాక్ సహవ్యవస్థాపకుడు ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో ఈడీ సోదాలు జరుగుతుండగా బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ వెళ్లారు. ఆ సమయంలో సీఎం మమతా కీలకమైన డాక్యుమెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్‌ పరికరాలను ఆమె బలవంతంగా తీసుకెళ్లినట్లు ఈడీ ఆరోపించింది. కాగా, ఐప్యాక్‌లో సోదాల వెనుక ఎలాంటి రాజకీయ ఉద్దేశాలు లేవని ఈడీ ఇదివరకే స్పష్టం చేసింది.

అంతకుముందు, ఐ ప్యాక్‌ కార్యాలయంలో ఈడీ సోదాలు, తమ ఎన్నికల వ్యూహాన్ని దొంగిలించేందుకేనని మమతా బెనర్జీ ఆరోపించారు. తాను సోదాల ప్రాంతానికి వెళ్లడంలో తప్పులేదని లేదని స్పష్టం చేశారు. బొగ్గు కుంభకోణం ద్వారా అమిత్‌ షా సహా బీజేపీ నేతలు లబ్ధి పొందారని తెలిపారు. తాను తృణమూల్‌ అధినేతగా ఐ-ప్యాక్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లానని, సీఎంగా కాదని స్పష్టం చేశారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన తమ పార్టీ వ్యూహ పత్రాలను ఈడీ అధికారులు దొంగిలించారని ఆరోపించారు. 'నన్ను ఎవరైనా చంపడానికి వస్తే నన్ను నేను కాపాడుకునే హక్కు నాకు లేదా' అని మమతా ప్రశ్నించారు. బొగ్గు కుంభకోణంలో సొమ్ము, జగన్నాథ్‌ నుంచి సువేందుకు ఆయన నుంచి అమిత్‌ షా వద్దకు చేరాయని మమతా ఆరోపించారు. అందుకు సంబంధించి అన్ని ఆధారాలు తన దగ్గర ఉన్నాయని, సమయం వచ్చినప్పుడు బయటపెడతానని పేర్కొన్నారు. మహారాష్ట్ర, హరియాణా, బిహార్‌లో బలవంతంగా బీజేపీ అధికారాన్ని చెరబట్టిందని విమర్శించారు. అలా బంగాల్‌ను చెరబట్టాలనుకుంటే కుదరదని తేల్చి చెప్పారు.

'ఏఐ' సాంకేతికతతో నిజమైన ఓటర్లకు తిప్పలు- సీఈసీకి సీఎం మమత మరో లేఖ!

'దేశాన్ని రక్షించాల్సిన హోంమంత్రి నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారు'- ఐప్యాక్​ ఆఫీసుల్లో ఈడీ దాడులపై మమతా ఫైర్​

TAGGED:

IPAC ED RAIDS
BANGAL RIDES IPAC
IPAC RAID
IPAC ED ISSUE
HC DISPOSES OF TMC PETITION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.