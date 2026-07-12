నేను హిందువును- బయటకు వస్తే నా కులాన్ని, మతాన్ని ఇంట్లోనే తాళం వేస్తా: అన్నామలై
పొల్లాచ్చిలో ర్యాలీలో బీజేపీ మాజీ నేత కె. అన్నామలై కీలక వ్యాఖ్యలు- 2026లో యువతే మార్పును తీసుకొచ్చారని వెల్లడి 2031లో వారిదే కీలక పాత్ర అన్న అన్నామలై
Published : July 12, 2026 at 8:25 PM IST
Annamalai Pollachi Rally Speech : తాను ఒక హిందువునని, కానీ బయటకు అడుగుపెట్టినప్పుడు తన కులాన్ని,మతాన్ని ఇంటి లోపలే తాళం వేసి వస్తానని బీజేపీ మాజీ నాయకుడు అన్నామలై పేర్కొన్నారు. ప్రతిసారి సమాజంలో మతాన్ని హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నొక్కి చెప్పారు. తాను బయట నేను కేవలం ఒక భారతీయుడిగా, జాతీయవాదిగా మాత్రమే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. తాము నిర్మించబోయే నూతన వ్యవస్థలో మతానికి తావుండదని పేర్కొన్నారు.
పొల్లాచ్చిలో ఆదివారం అన్నామలై నిర్వహించిన 'డ్రగ్స్ రహిత ర్యాలీ'లో ఆయన చేసిన కామెంట్స్ తమిళనాడు రాజకీయాల్లో సరికొత్త సమీకరణాలకు తెరలేపాయి. 2026లో జరిగిన తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో యువతే రాజకీయ మార్పును తీసుకొచ్చారని, 39 ఏళ్లలోపు వారే ప్రభుత్వం మారడానికి కారణమయ్యారన్నారు. 2031 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోనూ యువతే భారీ రాజకీయ మార్పును తీసుకురాబోతున్నారని జోష్యం చెప్పారు.
రాజకీయ పార్టీగా వుయ్ ది లీడర్స్
ఈ సందర్భంగా తన రాజకీయ పార్టీ గురించి కూడా అన్నామలై కీలక కామెంట్స్ చేశారు. తన నూతన సామాజిక-రాజకీయ ఉద్యమం వుయ్ ది లీడర్స్ భవిష్యత్తు కార్యాచరణను సందర్భంగా ప్రకటించారు. తమ సంస్థలో 17 శాతం మంది మహిళలు ఉన్నారని, వారిలో 14 శాతం మంది 18 నుంచి 25 ఏళ్ల లోపు యువతులేనని చెప్పారు. మొత్తం ఆర్గనైజేషన్లో 54 శాతం మంది సభ్యులు 35 ఏళ్ల లోపు వయసున్నవారేనని, ఈ యువశక్తే రాబోయే రోజుల్లో తమిళనాడు భవిష్యత్తును మారుస్తుందని స్పష్టం చేశారు. తమ సామాజిక ఉద్యమం త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి రాజకీయ పార్టీగా రూపాంతరం చెందబోతోందని అన్నామలై అధికారికంగా ప్రకటించారు.
"మతం అనేది మా సంస్థ పరిధిలోకి రాదు. తమిళనాడును ఒక అగ్రగామి రాష్ట్రంగా మా రాజకీయాల ఉద్దేశం. ‘వుయ్ ది లీడర్స్’ త్వరలోనే ఒక రాజకీయ పార్టీగా మారబోతోంది. సరైన సమయం వచ్చినప్పుడు ఈ మార్పు జరుగుతుంది"
- అన్నామలై
అయితే, తన సామాజిక ఉద్యమంలో చేరాల్సిందిగా తాను ఎవరినీ వ్యక్తిగతంగా ఆహ్వానించలేదని, ఈ సంస్థలో తాను కూడా అందరిలో ఒకడిని మాత్రమే ఉంటానని అన్నామలై చెప్పారు. రాజకీయాలతో పాటు సామాజిక, పర్యావరణ బాధ్యతగా రాబోయే ఆరు నెలల్లో తమిళనాడు వ్యాప్తంగా 50 లక్షల మొక్కలను నాటాలని తమ సంస్థ కార్యకర్తలకు ఈ సందర్భంగా అన్నామలై పిలుపునిచ్చారు.
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