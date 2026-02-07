'ఐ-లైవ్ కనెక్ట్' సంచలనం- AI పర్యవేక్షణలో రోగులు- నేరుగా డాక్టర్లకే లైవ్ అప్డేట్స్!
ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ టెక్నాలజీతో 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్'- గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లను ముందస్తుగా గుర్తించే ఛాన్స్- రోగి ధరించిన బయో సెన్సర్ నుంచి వైద్యులకు సమాచారం- ఏఐ వైద్య సాంకేతికతను ఆవిష్కరించిన భారత కంపెనీ
Published : February 7, 2026 at 7:24 PM IST
AI DEVICE CONNECT PATIENTS WITH DOCTORS : కృత్రిమ మేధస్సు (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్) వైద్యరంగంలోనూ విప్లవాత్మక మార్పులు తేబోతోంది. ప్రత్యేకించి వైద్యులు, రోగుల మధ్య దూరాన్ని అది చెరిపివేయనుంది. మారుమూల గ్రామీణ ప్రాంతాల రోగులు నగరాల్లోని ఆస్పత్రులకు పదేపదే రావాల్సిన అవసరం లేకుండానే వైద్యుల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందే వెసులుబాటును ఏఐ కల్పించబోతోంది.
రోగికి గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వంటి గండాలు రాక ముందే డాక్టర్ గుర్తించి, అలర్ట్ చేసే ఛాన్స్నూ ఇవ్వబోతోంది. ఈ దిశగా మన భారతదేశంలో తాజాగా జరిగిన ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ పేరు 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్'(iLiveConnect). ఈ ఏఐ మెడి టెక్నాలజీని ఎవరు తయారు చేశారు? ఇది చేసే పని ఏమిటి? రోగులతో వైద్యులను లైవ్లో ఎలా కనెక్ట్ చేస్తుంది? అనే వివరాలతో 'ఈటీవీ భారత్' కథనమిది.
'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' : ఏఐ మెడి టెక్ వ్యవస్థ
హరియాణాలోని గురుగ్రామ్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఐహెచ్ఎల్డీ మెడ్ టెక్ కంపెనీ తాజాగా 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' సాంకేతికతను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' అనేది ఒక ఏఐ మెడి టెక్ వ్యవస్థ. దీని ఆవిష్కరణలో ఐహెచ్ఎల్డీ మెడ్ టెక్ కంపెనీకి చెందిన డాక్టర్ రాహుల్ చందోలా, డాక్టర్ వివేకా కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు. 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' పనితీరుతో ముడిపడిన సమగ్ర సమాచారాన్ని వారు 'ఈటీవీ భారత్'కు వివరించారు.
గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గండాలు తప్పించొచ్చు
"ఐ లైవ్ కనెక్ట్ తరహా ఏఐ వైద్య సాంకేతికతను మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం ప్రపంచంలో ఇదే తొలిసారి. ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా సుదూరాన ఇంట్లో ఉన్న రోగి స్థితిగతులను కూడా డాక్టర్లు లైవ్లో మానిటర్ చేయొచ్చు. రోగి ఆరోగ్యంలో పెద్ద తేడాలు కనిపిస్తే, వెంటనే అతడికి అవసరమైన వైద్యసలహాలను డాక్టర్స్ ఇస్తారు. తద్వారా రోగి ఆస్పత్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాల్సిన అవసరం తప్పుతుంది. ఐ లైవ్ కనెక్ట్ వినియోగంలోకి వస్తే గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లాంటి గండాలు రాకముందే రోగులను డాక్టర్స్ అలర్ట్ చేయగలుగుతారు. ఇప్పటివరకు వైద్యులు కేవలం వ్యాధి చికిత్స, వ్యాధి ముందస్తు నిర్ధారణ దశలకే పరిమితం అయ్యారు. ఇకపై ఏఐ టెక్నాలజీ చలువతో వ్యాధి ముందస్తు నివారణ దశకు చేరుతారు" అని కార్డియోవాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ వివేకా కుమార్ తెలిపారు.
'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' ఇలా పనిచేస్తుంది!
• ఐ లైవ్ కనెక్ట్ వ్యవస్థ ద్వారా చికిత్స పొందే రోగికి ఒక రిస్ట్బ్యాండ్ను ఇస్తారు. దీన్ని చేతికి పెట్టుకోవచ్చు.
• ఈ రిస్ట్ బ్యాండ్లో చిన్న వైర్లెస్ బయోసెన్సర్ ప్యాచ్ ఉంటుంది.
• ఈ వైర్లెస్ బయోసెన్సర్ ప్యాచ్ను ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ టెక్నాలజీతో అనుసంధానించారు.
• బయోసెన్సర్ ప్యాచ్ రోగి శరీరంలోని 7 ఆరోగ్య ప్రమాణాలపై నిత్యం పకడ్బందీ నిఘా ఉంచుతుంది. ఈ జాబితాలో 2 లీడ్ ఈసీజీ, హృదయ స్పందన రేటు, శ్వాసకోశ వ్యవస్థ పనితీరు, శరీరంలోని ఆక్సీజన్ సంతృప్తత (SpO₂), శరీర ఉష్ణోగ్రత, రక్తపోటు, శారీరక శ్రమ, హృదయ స్పందన రేటులోని హెచ్చుతగ్గులు వంటివన్నీ ఉంటాయి.
• రోగి ఆరోగ్య సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు బయోసెన్సర్ ప్యాచ్ నుంచి క్లౌడ్ ఆధారిత ప్లాట్ఫామ్కు వైర్లెస్గా వెళ్లిపోతుంది. అక్కడి నుంచి వైద్యులతో కూడిన ప్రత్యేక కమాండ్ సెంటర్కు చేరుతుంది.
• బయోసెన్సర్ ప్యాచ్లోని ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ టెక్నాలజీ అత్యంత కీలకమైంది. రోగిలో ఏవైనా వ్యాధి లక్షణాలు బయటపడినా, ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించినా ఇది తన పనిని మొదలుపెడుతుంది. రోగి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాడు అనేది ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ టెక్నాలజీ నిర్ధరిస్తుంది.
• ఆ వెంటనే రోగి ఆరోగ్య స్థితిగతుల వివరాలతో బయోసెన్సర్ ప్యాచ్ నుంచి వైద్యుల కమాండ్ సెంటర్కు అత్యవసర సమాచారం వెళ్తుంది.
• కమాండ్ సెంటర్లోని వైద్య నిపుణుల టీమ్ దాన్ని లైవ్లో పరిశీలించి, రోగిలో వ్యాధి లక్షణాలు ముదిరిపోకుండా అడ్డుకునే ఔషధాలు, చికిత్సా పద్ధతులను వెంటనే సూచిస్తుంది. తద్వారా భవిష్యత్తులో రోగిలో ఆ ఆరోగ్య సమస్య తీవ్రతరమయ్యే గండం తప్పుతుంది.
• ఐ లైవ్ కనెక్ట్ వ్యవస్థ ద్వారా రోగి అత్యవసరాల్లో లైవ్లో వైద్యుడిని సంప్రదించొచ్చు. తన ఇంటికి అంబులెన్స్ను పంపించమనే సూచన కూడా చేయొచ్చు.
• సర్జరీ అనంతరం ఆస్పత్రి నుంచి డిశ్చార్జి అయి వెళ్లిన రోగులు, తీవ్ర ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్న రోగుల స్థితిగతులను లైవ్లో వైద్య నిపుణులు నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు ఈ టెక్నాలజీ పనికొస్తుంది.
'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' ఎలాంటి రోగులకు అవసరం?
"మేం 'ఐ లైవ్ కనెక్ట్' టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేయడానికి రెండు సంవత్సరాలకుపైగా టైం పట్టింది. బయోసెన్సర్ పర్యవేక్షణ, ప్రిడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ టెక్నాలజీ, వైద్యుల లైవ్ పర్యవేక్షణ అనే మూడు అంశాలు ఈ టెక్నాలజీలో అత్యంత కీలక భాగాలు. ఈ ఏఐ మెడికల్ టెక్నాలజీని 10 వారాల పాటు దాదాపు 410 మందికిపైగా రోగులపై పరీక్షించాం. ట్రయల్స్ వ్యవధిలో రోగుల ఆరోగ్య స్థితిగతుల సమాచారాన్ని లైవ్లో వైద్యులు సేకరించి వైద్య సూచనలు ఇచ్చారు. వాటివల్ల రోగుల ఆరోగ్యాలు మెరుగయ్యాయి. గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు సమస్యలు, , జీవక్రియతో ముడిపడిన రోగాలు, సర్జరీల అనంతరం డిశ్చార్జ్ అయిన రోగులు, ఒంటరిగా నివసిస్తున్న సీనియర్ సిటిజెన్లు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగుల పర్యవేక్షణకు ఈ టెక్నాలజీ బాగా పనికొస్తుంది. ఈవిధమైన లైవ్ వైద్య పర్యవేక్షణ పొందే వారికి, తిరిగి ఆస్పత్రుల్లో చేరాల్సిన ముప్పు 76 శాతం తగ్గిందని మా ట్రయల్స్లో తేలింది" అని గుండె జబ్బుల వైద్య నిపుణుడు, థొరాసిక్ సర్జన్ డాక్టర్ రాహుల్ చందోలా తెలిపారు.
