రాహుల్ గాంధీని తప్ప నేను ఎవరినీ సోదరుడని పిలవను : సీఎం స్టాలిన్
రాహుల్ కూడా తనను 'మై డియర్ బ్రదర్' అని పిలుస్తారన్న స్టాలిన్
Published : October 27, 2025 at 3:32 PM IST
MK Stalin on Rahul Gandhi : కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీని తప్ప తాను ఎవరినీ సోదరుడిగా పిలవనని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అన్నారు. ఆయన కూడా తనను 'మై డియర్ బ్రదర్' (నా ప్రియమైన సోదరుడా) అని పిలుస్తారని తెలిపారు. విరుధ్నగర్ జిల్లాలో జరిగిన వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్న ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
"1967కు ముందు ఆత్మగౌరవ వివాహాలకు చట్టబద్ధమైన గుర్తింపు లేదు. కానీ ఆ సమయంలో అన్నా నేతృత్వంలోని డీఎంకే అధికారంలోకి వచ్చాక ఆత్మగౌరవ విహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించారు. డీఎంకే, కాంగ్రెస్ వేర్వేరు మార్గాల్లో నడిచినా, ఇప్పుడు రెండు పార్టీలు కలిసి పని చేస్తున్నాయి. దేశ, తమిళనాడుకు మంచి భవిష్యత్ కోసం ఒకే జట్టుతో కలిసి ఆలోచనలతో ఉన్నాయి. నా సోదరుడు రాహుల్ గాంధీపై ఉన్న ప్రేమను మాటల్లో వర్ణించలేను. ఇతర పార్టీల నేతలను కలిసినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు నేను ఎవరినీ సోదరుడని పిలవను. కానీ రాహుల్ గాంధీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మాత్రం సోదరుడినే పిలుస్తాను. ఇందుకు కారణం ఆయన నన్ను సోదరుడిగానే భావించడం. మేము ఇద్దరం కలిసినా, ఫోన్లో మాట్లాడుకున్నా మై డియర్ బ్రదర్ అని పిలుస్తాను. నేను ఎప్పుడు మరిచిపోను. ఇది కేవలం రాజకీయ స్నేహమే కాదు విధానపరంగా ఏర్పడింది. భారత్ భవిష్యత్ కోసం ఆయన తన గొంతను వినిపిస్తూనే ఉంటారు. ప్రతీ ఒక్కరి నుంచి ఇలాంటి పద్ధతిని ఆశిస్తున్నా. మా ఇద్దరి మధ్య స్నేహం ఈరోజుకీ కొనసాగతూనే ఉంది. వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కన్నా దేశ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం."
--ఎంకే స్టాలిన్, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి
అంతకుముందు గతేడాది అమెరికా పర్యటనలో కూడా ఇద్దరు నేతల మధ్య సరదా సంభాషణ జరిగింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ షికాగో సరస్సు తీరంలో సైకిల్ తొక్కిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ, చెన్నైలో మనమిద్దరం కలిసి ఎప్పుడు సైక్లింగ్ చేద్దాం మిత్రమా అంటూ ట్వీట్ చేశారు. దీనికి బదులిచ్చిన సీఎం స్టాలిన్ "డియర్ బ్రదర్ మీకు ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు సైకిల్ తొక్కుతూ చెన్నై నగరాన్ని చుట్టేద్దాం. దీంతోపాటు మీకోసం మిఠాయిలు కూడా వేచిచూస్తున్నాయి. సైక్లింగ్ తర్వాత మా ఇంట్లో దక్షిణాది వంటకాన్ని ఆస్వాదించి స్వీట్ల రుచి చూద్దాం" అని స్టాలిన్ చెప్పారు. దీనికి సంబధించిన ఆన్లైన్ సంభాషణ కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇలానే గతేడాది జూన్ 19న రాహుల్ గాంధీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అగ్రనేతకు స్టాలిన్ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సమయంలో సరదా సంభాషణ నెలకొంది. స్టాలిన్కు ధన్యవాదాలు తెలిపిన రాహుల్, మీ నుంచి స్వీట్ బాక్స్ కోసం వేచిచూస్తున్నానని చెప్పారు.
