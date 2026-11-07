రాజీవ్ ఆ మాట చెప్పగానే నా గుండెల్లో ఎవరో కత్తి దించినట్లు అనిపించింది: సోనియా గాంధీ
Rajiv Gandhi PM Decision Sonia Gandhi: ఇందిరా గాంధీ హత్య జరిగిన రోజే రాజీవ్ను ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాలని కోరినప్పుడు తన గుండె పగిలినంత పనైందని సోనియా గాంధీ గుర్తుచేసుకున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 7:59 PM IST
భారత రాజకీయ చరిత్రలోనే అత్యంత ఉద్వేగభరితమైన పరిణామాలను కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ (CPP) అధినేత్రి సోనియా గాంధీ తన పుస్తకంలో పంచుకున్నారు. తన అత్త, అప్పటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ దారుణ హత్యకు గురైన రోజు తన జీవితంలో అత్యంత విషాదకరమైన క్షణాల్లో ఒకటిగా నిలిచిందని గుర్తుచేసుకున్నారు. హత్య జరిగిన రోజునే రాజీవ్ గాంధీ తన వద్దకు వచ్చి, ఆయనను ప్రధాన మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కోరారని చెప్పిన క్షణాల గురించి వివరించారు. ఆ మాట వినగానే తన గుండెల్లో ఎవరో కత్తిని నేరుగా దింపినట్లు అనిపించిందని సోనియా గాంధీ తన వేదన గురించి చెప్పారు. ప్రధాని పదవిని చేపడితే ఆయన ప్రాణాలకు ముప్పు పొంచి ఉంటుందని, దయచేసి ఆ పదవిని వద్దని తాను రాజీవ్ గాంధీని వేడుకున్నట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. అయితే దానికి రాజీవ్ గాంధీ స్పందిస్తూ- తాను పదవి చేపట్టకపోయినా, వారు ఎలాగైనా చంపేస్తారని బదులిచ్చారని ఆమె వెల్లడించారు.
భారత రాజకీయాన్నే మార్చేసిన ఇలాంటి మరెన్నో చారిత్రాత్మక, వ్యక్తిగత ఘట్టాలను సోనియా గాంధీ త్వరలో పుస్తక రూపంలో రానున్న తన ఆత్మకథ (మెమోయిర్) 'బిలాంగింగ్: ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్'లో వివరించారు. హార్పర్కాలిన్స్ ఇండియా ప్రచురిస్తున్న ఈ పుస్తకం నవంబర్ 10న అధికారికంగా మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రానుంది. సోనియా గాంధీ చెప్పిన ఈ పుస్తకంలోని కొన్ని భాగాల్ని బ్రిటన్కు చెందిన ది గార్డియన్ పత్రిక ప్రచురించగా దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. 1984 అక్టోబర్ 31 నాటి ఆ దురదృష్టకరమైన రోజున జరిగిన ఘటనలను సోనియా గాంధీ వివరించారు. నాటి ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ తన సొంత నివాసమైన 1, సఫ్దర్జంగ్ రోడ్ వద్ద తన సొంత బాడీగార్డ్స్ చేతిలోనే దారుణ హత్యకు గురైన భయానక క్షణాల్ని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.
"మా ఇంటికి ఆనుకొని ఉన్న బిల్డింగ్లోని తన ఆఫీసుకు మా అత్తగారు (ఇందిరా గాంధీ) బయల్దేరగానే, నేను తిరిగి నా గదికి వచ్చాను. నేను స్నానానికి సిద్ధమవుతున్న సమయంలో వరుసగా పేలుళ్ల శబ్దాలు వినిపించాయి. అవి టపాసుల శబ్దాల్లానే ఉన్నాయి. కానీ ఎందుకో కొంచెం భిన్నంగా అనిపించాయి. నేను ఒక్కసారిగా నిర్ఘాంతపోయాను. అంతలోనే ఎవరో నా బాత్రూమ్ తలుపును ఆందోళనతో గట్టిగా బాదారు. అది మా పిల్లల నానీ ఒంగ్ము. ఆమె భయపడుతూ ఏడుస్తూ ఉంది. గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుండగా నేను తలుపులు తెరిచాను. ఆమె తీవ్ర ఆందోళనతో నోటి నుంచి మాట కూడా రాకుండా చేతులతో సైగలు చేస్తూ గార్డెన్వైపు చూయించింది. నేను పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లగా ఇందిరా గాంధీని తెల్ల అంబాసిడర్ కారులోకి తీసుకెళ్తున్నారు. కారులో ఇందిరా చీరపై, ఛాతీపై రక్తం కనిపించింది. ఆమె కళ్లు తెరిచే స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ స్పందించలేదు."
- సోనియా గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధినేత్రి
నా మనసులో అన్నీ అవే ఆలోచనలు!
భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా కారు నెమ్మదిగా కదిలిందని, మధ్యలో సిగ్నల్స్ వద్ద కూడా ఆగాల్సి వచ్చిందని, కారులో సైరన్ కూడా లేదని సోనియా గాంధీ గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆస్పత్రికి చేరుకున్న తర్వాత కూడా గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని చెప్పారు. తనకు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదని, రాజీవ్, పిల్లలు ఎక్కడున్నారు, వారిని ఇంటికి ఎలా సురక్షితంగా తీసుకురావాలనే ఎన్నో ఆలోచనలు మనసులో తిరిగాయని పుస్తకంలో రాశారు. 1984 అక్టోబర్ 31 మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఇందిరా గాంధీ మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించగా అప్పటి పరిస్థితి అర్థమై అదుపు చేసుకోలేక ఏడ్చానని సోనియా గాంధీ చెప్పారు. ఇంటికి చేరుకున్నాక పిల్లలు రాహుల్, ప్రియాంక కన్నీళ్లతో తనను కౌగిలించుకున్నారని తెలిపారు. 'ఇంట్లో సిబ్బంది ఏడుస్తుండటం చూసి వారు, 'పాపా ఎక్కడ? దాదీకి ఏమైంది? మీరు నిజం చెప్పట్లేదు' అని వరుసగా ప్రశ్నించారని సోనియా వివరించారు.
పెంగ్విన్ ఇండియా సెన్సార్షిప్ వివాదంపై
తన ఆత్మకథ ప్రచురణకు సంబంధించి చెలరేగిన సెన్సార్షిప్ వివాదంపైనా సోనియా గాంధీ మౌనం వీడారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంపై పుస్తకంలో చేసిన విమర్శల పట్ల పబ్లిషర్ 'పెంగ్విన్ రాండమ్ హౌస్ ఇండియా' తీవ్ర అసౌకర్యానికి, ఆందోళనకు గురైందని ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ ప్రచురణ సంస్థ తన పుస్తకాన్ని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడానికి వెనుకడుగు వేయడం తనను నిరాశ కలిగించినా, ఇందులో ఆశ్చర్యపోవడానికి ఏమీ లేదని సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు. పుస్తకాన్ని ప్రచురించడానికి పెంగ్విన్ సంస్థ తొలుత ఎంతో ఆసక్తి కనబరిచింది. కానీ ఆ తర్వాత భారత్లో ప్రచురించలేమని తప్పుకుంది. ఈ క్రమంలోనే దీనిపై ఎట్టకేలకు సోనియా స్పందించారు.
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