సేవా తీర్థ్‌లో ప్రతి క్షణం దేశ హితం కోసమే పనిచేస్తాం: ప్రధాని మోదీ

భారతీయుల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికే సేవా తీర్థ్​, కర్తవ్య భవన్

PM MODI
PM MODI (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
PM Modi On Kartavya Path : సేవా తీర్థ్‌లో ప్రతి క్షణం దేశ హితం కోసమే పనిచేస్తామని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. సేవా తీర్థ్​, కర్తవ్య భవన్ ఏ చక్రవర్తి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి కాదని, భారతీయుల ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి నిర్మించిందన్నారు. సేవా తీర్థ్​, కర్తవ్య భవన్ 1, 2 లను ప్రారంభించిన అనంతరం ప్రధాని మోదీ ప్రసగించారు. "వికసిత్ భారత్ దిశగా మనం ముందుకెళ్తున్నాం. లక్ష్య సాధనలో బానిసత్వపు ఆనవాళ్ల నుంచి బయటపడాలి. ప్రాణాలు అర్పించిన సైనికులకు గతంలో స్మారక చిహ్నం లేదు. మేం వచ్చాక నేషనల్ వార్ మెమోరియల్‌, పోలీసు స్మారకం నిర్మించాం. రేస్‌ కోర్సు పేరును లోక్‌కల్యాణ్ మార్గ్‌గా మార్చాం. ఈ కొత్త భవనాలు, మనదేశ గౌరవాన్ని మరింత పెంచుతాయి. దిల్లీలోని స్మారక భవనాలు దేశ ప్రజలకు ప్రేరణ కలిగించాలి. మొఘల్ గార్డెన్స్ పేరును అమృత్ ఉద్యాన్‌గా మార్చాం. బానిసత్వం గుర్తుల నుంచి పూర్తిగా బయటకు రావాలి" అని మోదీ పేర్కొన్నారు.

"ఈ భవనాలన్నీ బ్రిటిష్ ఇండియా హయాంలో కట్టారు. ఇవన్నీ చూస్తే బానిసత్వపు ఆనవాళ్లు గుర్తుకువస్తాయి. దేశానికి రాజధానిగా తొలుత కోల్‌కతా ఉండేది. కోల్‌కతాలో ఆందోళనలు పెరగడంతో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు. 1911లో బ్రిటిషర్లు రాజధానిని కోల్‌కతా నుంచి దిల్లీకి మార్చారు. సౌత్‌బ్లాక్‌, నార్త్‌బ్లాక్‌ భవనాలు పూర్తిగా బ్రిటిష్‌ డిజైన్ల మేరకు నిర్మించారు. సేవా తీర్థ్‌, కర్తవ్య భవన్‌ మన స్వేచ్ఛ, స్వయంపాలనకు సంకేతం. ఈ భవనాలను జాతికి అంకితం చేస్తున్నాం. సౌత్‌బ్లాక్‌, నార్త్‌బ్లాక్‌ భవనాల్లో స్థలాభావం ఉంది, వసతులు సరిగా లేవు. సౌత్‌బ్లాక్‌, నార్త్‌బ్లాక్‌ దాదాపు వందేళ్లు పూర్తయిన భవనాలు. సౌత్‌బ్లాక్‌, నార్త్‌బ్లాక్‌ మధ్య తిరిగేందుకు ఉద్యోగులకు ఎంతో ఖర్చయ్యేది. సేవా తీర్థ్‌, కర్తవ్య భవన్‌తో ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి దూరం వెళ్లాల్సిన భారం తగ్గింది. సౌత్‌బ్లాక్‌, నార్త్‌బ్లాక్‌ భవనాలను మ్యూజియంగా మారుస్తాం."
-నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

వికసిత్ భారత్‌-2047 అనేది కేవలం నినాదం కాదు!
మరోవైపు, పాతిక కోట్ల మంది ప్రజలు పేదరికం నుంచి బయటపడ్డారని మోదీ పేర్కొన్నారు. అదేవిధంగా, వికసిత్ భారత్‌-2047 అనేది కేవలం నినాదం కాదని, అది భారతదేశ ప్రతిజ్ఞ అని ఆయన తెలిపారు. వికసిత్​ భారత్​ 140 కోట్ల మంది ఆశలకు ప్రతిబింబమని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. మరోవైపు మోదీ నినాదాలను కూడా మోదీ గుర్తు చేశారు. 'ఎవరిపని వాళ్లు నిజాయతీగా నిర్వహించడమే అసలైన సేవ' అని గాంధీజీ అన్నారని ప్రధాని గుర్తుచేశారు. మన సంకల్పం, బాధ్యతలు, విధులను భావితరాలు గుర్తుంచుకుంటాయని ఈ సందర్భంగా మోదీ చెప్పుకొచ్చారు. 'ప్రతి క్షణాన్ని తెలివిగా వాడుకుని ముందుకు దూసుకెళ్దాం రండి, వికసిత్ భారత్‌ సాధనలో ప్రజలంతా మాతో చేతులు కలపండి' అని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

100 రూపాయల ప్రత్యేక నాణేన్ని విడుదల చేసిన మోదీ
ఇదిలా ఉండగా, దేశ పరిపాలన కార్యక్రమాలకు కేంద్రంగా మారనున్న సేవాతీర్థ్‌ భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించిన మోదీ, 100 రూపాయల ప్రత్యేక నాణేన్ని విడుదల చేశారు. ఇకనుంచి ఈ అత్యాధునిక వసతులున్న భవనం నుంచే ప్రధాని కార్యకలాపాలు కొనసాగించనున్నారు. సేవాతీర్థ్‌లో పీఎంవో కార్యలయం సహా క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్, జాతీయ భద్రతా మండలి కార్యాలయం పనిచేయనున్నాయి. సేవాతీర్థ్‌ భవనంపై పౌరులందరూ దేవుడితో సమానమనే అర్థం వచ్చేలా, నాగరికో దేవో భవా అనే వాక్యాన్ని రాశారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, పటిష్ఠ భద్రత, పర్యవరణహితంగా అన్ని శాఖలను ఏకీకృతం చేస్తూ ఈ పరిపాలన భవనాల సముదాయాన్ని కేంద్రం నిర్మించింది. సౌత్‌బ్లాక్‌ నుంచి స్వాతంత్ర్యానంతరం తొలిసారిగా పీఎంఓ కార్యాలయం కొత్త భవనంలోకి మారింది.

