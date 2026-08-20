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ఆవేశంలో మాట్లాడేశా- నన్ను క్షమించాలని చేతులెత్తి ఆర్మీని కోరుతున్నా : జెన్‌ జీ యువతి

లద్దాఖ్‌లో భద్రతా సిబ్బందితో పర్యాటకురాలు వాగ్వాదానికి దిగిన వీడియో వైరల్‌- ఆర్మీకి క్షమాపణలు చెప్పిన యువతి

Gen Z Girl Apologise Army
Gen Z Girl Apologise Army (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2026 at 7:51 PM IST

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Gen Z Girl Apologise Army : లద్దాఖ్‌లో భద్రతా సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగిన ఓ యువతికి సంబంధించిన వీడియో ఇటీవల సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 'వీ ఆర్‌ జెన్‌-జెడ్‌' అంటూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. తాజాగా ఆ యువతి తొలిసారి స్పందిస్తూ భారత సైన్యంతో పాటు పోలీసులకు క్షమాపణలు చెప్పింది. ఆవేశంలో అలా మాట్లాడినట్లు, కావాలని చేయలేదని తెలిపింది. సైన్యాన్ని అవమానించడం లేదా ఫేమస్ అవ్వడం తన ఉద్దేశం కాదని, భారత సైన్యం పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉందని పేర్కొంది.

'ఆ వీడియోలో ఉన్నది నేనే. అయితే ఆ సమయంలో నేను తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యా. కానీ, అలా మాట్లాడి ఉండాల్సింది కాదు. అప్పుడున్న పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోకుండా ఏదేదో మాట్లాడేశాను. జరిగిన దానికి సిగ్గు పడుతున్నా. దీనిపై అప్పుడే నేను పోలీసులు, ఆర్మీ అధికారులకు సారీ చెప్పాను. ఇప్పుడు మరోసారి క్షమాపణలు కోరుతున్నాను. యావత్ దేశానికి, ఇండియన్​ ఆర్మీ, లద్ధాఖ్​ పోలీసులకు సారీ చెప్తున్నాను. దీనిపై ట్వీట్​ చేసిన కశ్మీర్ సీఎం ఒమర్ అబ్దుల్లా సార్​కు కూడా క్షమించాలని కోరుతున్నా. నేనేమి యూట్యూబర్ కాదు. ఫేమస్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో చేసింది అసలే కాదు. నేను 25ఏళ్ల యువతిని మాత్రమే. ఈ విషయం ఇంత పెద్ద చర్చకు దారితీస్తుందని అనుకోలేదు. అందుకే నన్ను క్షమించాలని చేతులెత్తి ఆర్మీని కోరుతున్నా. ఇది ఇంతటితో ఆపేస్తారని అనుకుంటున్నా' అని ఆ యువతి ఓ వార్తాసంస్థతో తెలిపింది.

'ఆరు గంటలు రోడ్డుపైనే ఉన్నాం'
లద్ధాఖ్​ నుంచి దిల్లీకి ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలిపింది. రహదారి మూసివేయడానికి కారణం ఏమిటో తమకు ముందుగా తెలియదని చెప్పింది. ఉదయం మూడు నుంచి నాలుగు గంటల పాటు రోడ్డుపై వేచి చూసిన తర్వాత ఓ సైనికుడిని మరెంత సమయం పడుతుందని అడిగితే మరో గంట పడుతుందని చెప్పినట్లు వివరించింది. ఆ గంట కూడా గడిచిపోయినా రహదారి తెరవకపోవడంతో ప్రయాణికుల్లో అసహనం పెరిగిందని తెలిపింది. ఆ తర్వాత మరో గంట గడిచే సరికి మొత్తం ఆరు గంటల పాటు అక్కడే చిక్కుకుపోయామని చెప్పింది.

భద్రతా కారణాలతో రోడ్డును మూసివేత
లద్ధాఖ్ పోలీసుల ప్రకారం, జులై 26న కార్గిల్‌ విజయ్‌ దివస్‌ సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లలో భాగంగా ఆ మార్గంలో తాత్కాలిక ఆంక్షలు విధించారు. ద్రాస్‌ ప్రాంతంలోని మినిమార్గ్‌ చెక్‌పోస్ట్‌ సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మినిమార్గ్‌–జోజిలా–సోనమార్గ్‌ మార్గంలో రాకపోకలను కొంతసేపు నియంత్రించడంతో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రయాణికులు అక్కడ నిలిచిపోయారు. వేచి ఉండే సమయం పెరగడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది.

వైరల్‌ అయిన వీడియోలో యువతి భద్రతా సిబ్బందిని ప్రశ్నిస్తూ కనిపించింది. కొందరు వ్యక్తులు, ఓ మంత్రి వాహనం వెళ్లేందుకు అనుమతించారని, సాధారణ ప్రయాణికులను మాత్రం ఎందుకు ఆపుతున్నారని ఆమె ప్రశ్నించింది. 'మేం జెన్‌-జెడ్‌. ఈ నాన్సెన్స్‌ను సహించం' అంటూ ఆమె గట్టిగా మాట్లాడింది. అక్కడున్న వారిని కూడా తనతో కలిసి నిరసనకు రావాలని కోరింది. గంటల తరబడి తమను ఆపేశారని, కనీసం పరిస్థితి గురించి సరైన సమాచారం ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించింది.

ఈ వైరల్​ వీడియోపై జమ్ముకశ్మీర్​ ముఖ్యమంత్రి ఒమర్​ అబ్దుల్లా కూడా స్పందించారు. పాత రోజుల్లో కొందరు రాజకీయ నాయకుల పిల్లలు, మా తండ్రి ఫలనా అంటూ బెదిరింపులు చేసేవారని, ఇప్పుడు జెన్ జీ అంటూ కొత్త రకం వచ్చింది అన్నారు. అలాగే మిజోరం గవర్నర్‌, ఆర్మీ మాజీ చీఫ్‌ జనరల్‌ వీకే సింగ్‌ కూడా స్పందించారు. భద్రతా సిబ్బందిపై విమర్శలు చేసే ముందు వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలని సూచించారు. దేశాన్ని కాపాడే రక్షణ కవచంగా సాయుధ బలగాలు పనిచేస్తున్నాయని ఆయన ఎక్స్‌ వేదికగా పేర్కొన్నారు. సైనికులను అన్యాయంగా నిందించడం, నిరాధార ఆరోపణల చేయడం సరికాదన్నారు. దేశం కోసం త్యాగాలు చేస్తున్న సైనికులకు తాము అండగా ఉంటామని చెప్పారు.

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GEN Z GIRL APOLOGISE ARMY
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GEN Z GIRL APOLOGISE ARMY

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