'నేను గాయపడ్డాను- అందుకే ప్రమాదకరంగా మారాను'- దురంధర్ స్టైల్లో AAPకు రాఘవ్ చడ్డా కౌంటర్
వీడియో రిలీజ్ చేసిన ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా- ఆప్ చేస్తున్న విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Published : April 4, 2026 at 4:45 PM IST
Raghav Chadha Slams AAP : తనపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన ఆప్ పార్టీ నేతలకు, పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్కు, ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా తనదైన రీతిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు. తాజాగా ఓ వీడియో విడుదల చేసిన ఆయన 'దురంధర్' చిత్రంలోని "నేను గాయపడ్డాను. అందుకే మరింత ప్రమాదకరంగా మారాను" అనే డైలాగ్తో సమాధానం ఇచ్చారు.
ఇటీవల రాజ్యసభలో పార్టీ డిప్యూటీ లీడర్ పదవి నుంచి రాఘవ్ చడ్డాను ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) తొలగించింది. అంతేకాదు రాఘవ్ చడ్డాను లక్ష్యంగా చేసుకుని అనేక మంది ఆప్ నేతలు విమర్శలు గుప్పించారు. అందులో పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ కూడా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే రాఘవ్ చడ్డా ఎక్స్ వేదికాగా ఓ వీడియోను షేర్ చేశారు. అందులో తనపై చేస్తున్న ఆరోపణలు అన్నీ అవాస్తవం అని ఆయన పేర్కొన్నారు. తనపై కుట్ర జరుగుతోందని అన్నారు.
मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता।— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 4, 2026
Three Allegations. Zero Truth.
My Response: pic.twitter.com/tPdjp04TLt
"మొదట నేను ఎవరికీ సమాధానం చెప్పకూడదని అనుకున్నాను. కానీ ఒక అబద్ధాన్ని వంద సార్లు చెబితే, ప్రజల్లో కొందరైనా దానిని నిజమని నమ్మే ప్రమాదం ఉందని గ్రహించాను. అందుకే సమాధానం చెప్పాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాపై 3 ఆరోపణలు చేసింది. ఆ మూడు తప్పులు చేసినందుకు నన్ను పార్లమెంట్లో మాట్లాడకుండా నిషేధించాలని పేర్కొన్నారు. అందుకే ఆ మూడు అంశాలపై నేను ఒక్కొక్కడిగా మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను.
1. ప్రతిపక్షాలు పార్లమెంట్ లేదా సభ నుంచి వాకౌట్ చేసినప్పుడల్లా, నేను అక్కడే కూర్చుంటున్నాని, వాకౌట్లో పాల్గొనడం లేదని నాపై ఆరోపణలు వచ్చాయి. కానీ ఇది పచ్చి అబద్ధం. ప్రతిపక్షాలు వాకౌట్ చేసినప్పుడు నేను వారితో కలిసి నిలబడని, లేదా వాకౌట్ చేయని ఒక్క సందర్భమైనా చూపమని నేను మీకు సవాల్ విసురుతున్నాను. ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో ప్రతిచోట సీసీటీవీ కెమెరాలు ఉంటాయి. అందువల్ల సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తెప్పించి, అందరికీ చూపించండి. అప్పుడు అందరికీ నిజం తెలుస్తుంది.
2. ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్పై అభిశంసన తీర్మానంపై సంతకం చేయడానికి నేను నిరాకరించానని ఆరోపణలు చేశారు. దానిని కూడా నేను ఖండిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏ ఆప్ నేత కూడా సదరు తీర్మానంపై సంతకం చేయమని నన్ను అడగలేదు. రాజ్యసభలో ఆప్ పార్టీకి మొత్తం 10 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు. వీరిలో 6 లేదా 7 మంది ఎంపీలు ఆ తీర్మానంపై సంతకం చేయలేదు. మరి నా ఒక్కడి మీదే ఎందుకు ఆ నింద వేస్తున్నారు? నా ఒక్కడితే తప్పు అని ఎందుకు అంటున్నారు? పైగా ఈ తీర్మానానికి రాజ్యసభలో మొత్తం 50 సంతకాలు అవసరం. అంటే 105 మంది ప్రతిపక్ష ఎంపీల్లో కేవలం 50 మంది సంతకం పెడితే సరిపోతుంది. అలాంటప్పుడు ఇంత గొడవ ఎందుకు?
3. ఇక మూడోది నేను చాలా భయపడ్డానని, అందుకే చిన్నపాటి అంశాలనే లేవనెత్తుతున్నానని నాపై ఆరోపణలు చేశారు. ముందుగా నేను ఒక విషయం స్పష్టం చేయాలని అనుకుంటున్నాను. నేను పార్లమెంట్కు గొడవ చేయడానికి లేదా అరవడానికి వెళ్లలేదు. నేను ప్రజల సమస్యలపై మాట్లాడడానికి, వారి తరఫున వాదించడానికి వెళ్లాను. నేను ఏ సమస్యను లేవనెత్తలేదో మీరే చెప్పండి? నేను జీఎస్టీ నుంచి ఆదాయ పన్ను వరకు ప్రతి అంశాన్ని ప్రస్తావించాను. పంజాబ్ నీటి సంక్షోభం నుంచి దిల్లీ గాలి నాణ్యత వరకు ప్రతీ సమస్య గురించి మాట్లాడాను. మన ప్రభుత్వ పాఠశాలల పరిస్థితిని ఎత్తిచూపాను. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలను బలోపేతం చేసే మార్గాలను సూచించాను. రైలు ప్రయాణికుల ఇబ్బందులను వివరించాను. ప్రజలు చర్చించడానికి సంకోచించే పీరియడ్స్ (రుతుచక్రం) గురించి కూడా మాట్లాడాను. నిరుద్యోగం నుంచి ద్రవ్యోల్బణం వరకు అనేక సమస్యలను లేవనెత్తాను."
- రాఘవ్ చడ్డా, ఎంపీ
నేను గాయపడ్డాను!
గత నాలుగేళ్లలో తన పార్లమెంటరీ రికార్డును ఎవరైనా తనిఖీ చేయవచ్చని రాఘవ్ చడ్డా పేర్కొన్నారు. "నేను పార్లమెంట్కు వెళ్లింది ప్రభావం చూపడానికి, గందరగోళం సృష్టించడానికి కాదు. పార్లమెంట్ పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బుతో నడుస్తోంది. నేను ప్రత్యేకంగా ఆ పన్ను చెల్లింపుదారులకు సంబంధించిన సమస్యలను లేవనెత్తడానికి అక్కడికి వెళ్లాను. ఈ రోజు నాపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్న వారికి నేను చెప్పేది ఒక్కటే. వాస్తవాలు ఎప్పటికైనా ప్రజలకు తెలుస్తాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం లభిస్తుంది. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు గాయపడ్డాను. అందుకే నేను ప్రమాదకరంగా మారాను" అని రాఘవ్ చడ్డా ఆప్ నేతలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ఆప్ నేతల విమర్శలు ఇవే!
రఘవ్ చడ్డా వ్యాఖ్యలను పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ తప్పుపట్టారు. రాఘవ్ ముఖ్యమైన సమస్యల నుంచి పక్కకు మళ్లారని విమర్శించారు. "సభ నుంచి వాకౌట్ చేయాలని పార్టీ ఆదేశిస్తే దానిని సభ్యులు అందరూ పాటించాలి. అలా చేయకుండా ఉంటే, బంగాల్ ఎస్ఐఆర్పై మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేకపోతే, పార్టీ కార్యకర్తలను అరెస్టు చేసినప్పుడు కూడా గుజరాత్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడకపోతే, కచ్చితంగా అలాంటి వారిపై చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రాఘవ్ చడ్డా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా నడుచుకున్నారు. పంజాబ్లోని ముఖ్యమైన సమస్యల గురించి మాట్లాడకుండా, విమానాశ్రయంలో సమోసా ధర గురించి, పిజ్జా డెలివరీ గురించి మాట్లాడారు. ఇలా చేస్తే ఎవరికైనా అనుమానం కలగదా? అందుకే ఆయన అసలు సమస్య నుంచి పక్కకు మళ్లారని, బహుశా ఎవరో చెప్పినట్లు పని చేస్తున్నారని పార్టీ భావించిందని" అని ఆయన అన్నారు. భగవంత్ మాన్ తర్వాత ఆ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ సంజయ్ సింగ్, సౌరభ్ భరద్వాజ్, దిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అతిశీ కూడా సోషల్ మీడియా వేదికగా రాఘవ్ చడ్డాపై విమర్శలు కురిపించారు. రాఘవ్ చెడ్డా బీజేపీని చూసి భయపడుతున్నారని ఆరోపించారు.
మైనారిటీలపై దాడి చేస్తున్న వారితో కేరళ సీఎం విజయన్కు సంబంధాలు: రాహుల్ గాంధీ
కేరళ మైనార్టీలు ఎటువైపు? UDF వైపు మొగ్గు చూపుతారా? LDFను ఆదరిస్తారా?