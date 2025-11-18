ETV Bharat / bharat

అది మా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్​- నేనే పరిష్కరిస్తా: లాలూ

కుటుంబ అంతర్గత విభేదాలపై తొలిసారిగా స్పందించిన లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్

Lalu Prasad Yadav On Family Issue
Lalu Prasad Yadav On Family Issue (ANI, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 18, 2025 at 10:37 AM IST

3 Min Read
Lalu Prasad Yadav On Family Issue : బిహార్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ ఘోర పరాజయం తర్వాత పార్టీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కుటుంబంలో అంతర్గత విభేదాలు తలెత్తాయి. లాలూ కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్, కుమార్తె రోహిణీ ఆచార్య మధ్య కలహం నెలకొంది. దీనిపై మొదటిసారిగా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ స్పందించారు. ఇది తమ కుటుంబం సమస్య, తానే చూసుకుంటా అని అన్నారు. సోమవారం పట్నాలో కొత్తగా ఎన్నికైన ఆర్​జేడీ ఎమ్మెల్యేల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వాఖ్యలు చేసినట్లు పార్టీ నేతలు తెలిపారు.

'ఇది పూర్తిగా కుటుంబ అంతర్గత విషయం. కుటుంబంలో పరిష్కరిస్తా. దీనిని పరిష్కరించడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా' అని లాలూ పేర్కొన్నారు. ఈ సమావేశంలో తేజస్వీ యాదవ్​ను లాలూ ప్రసాద్ ప్రశంసించారు. ఎన్నికల కోసం తేజస్వీ చాలా కష్టపడ్డాడని అన్నారు. ఆయనే పార్టీని ముందుకు నడుపుతాడని తెలిపారు. 243 స్థానాల్లో కేవలం 25 స్థానాలు గెలుచుకుని 2010 తర్వాత రెండో అత్యంత చెడు ఫలితాన్ని నమోదుచేసింది.

కచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించాల్సిందే : తేజ్​ ప్రతాప్
ఇదిలా ఉంటే, రోహిణీ ఆచార్య సోదరుడు, జనశక్తి జనతాదళ్ చీఫ్ తేజ్​ ప్రతాప్ తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ స్పందించారు. తన సోదరి పట్ల జరిగిన అవమానంపై తమ పార్టీ మౌనంగా ఉండదని పేర్కొన్నారు. 'నా సోదరికి జరిగిన అవమానాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించం. ఈ దుష్ర్పవర్తనకు వాళ్లు కచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది' అని తేజ్​ ప్రతాప్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

వాళ్లు సిగ్గుపడాలి : కేంద్రమంత్రి
మరోవైపు లాలూ కుటుంబ అంతర్గ వైరంపై కేంద్రమంత్రి జితన్ రామ్ మాంఝీ స్పందించారు. ఇది వారి అంతర్గత విషయమని పేర్కొన్నారు. రోహిణీ చేసిన ఆరోపణల తర్వాత ఆ వ్యక్తులు సిగ్గుపడాలని అన్నారు. 'ఇక శాసనసభా పక్ష నాయకుడి విషయానికొస్తే, 5-10 మంది ఎంచుకుంటారు. తేజస్వీకి లాలూ మద్దతు ఇస్తున్నారన్నది నిజం. అయితే రోహిణి ఆచార్య విషయాలను వెల్లడించిన విధానం పట్ల ఈ వ్యక్తులు సిగ్గుపడాలి. అయినప్పటికీ, వారు మొండిగా ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తుల తప్పులు ఇప్పుడు వారి ఇళ్లలోనే బయటపడుతున్నాయి. ఇప్పుడు ప్రపంచం అర్థం చేసుకుంటుంది వారి పతనానికి సమయం ఆసన్నమైందని మేం నమ్ముతున్నాం0' అని జితిన్ రామ్​ విలేకర్లతో మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఫలితాలు ప్రకటించిన మరుసటి రోజు పట్నాలోని పట్నాలోని నివాసంలో తేజస్వీ, రోహిణీ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగినట్లు సమాచారం. తన అక్క రోహిణీ వల్లే ఎన్నికల్లో ఓడిపోయామని నిందిచినట్లు తేజస్వీ యాదవ్ సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి. అంతేకాకుండా కోపంతో ఆమెపై చెప్పు విసిరి, దూషించినట్లు పేర్కొన్నాయి. ఆ తర్వాత శనివారం మధ్యాహ్నం ఎక్స్​వేదికగా సంచలన పోస్ట్ చేశారు. తాను కుటుంబాన్ని విడిచిపెడుతున్నానని, రాజకీయల నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఎంపీ సంజయ్‌ యాదవ్‌, తేజస్వీ మిత్రుడు రమీజ్‌ ఖాన్‌ కారణంగానే తాను కుటుంబాన్ని వీడినట్లు తెలిపారు.

'ఓ కుమార్తె, సోదరి, గృహిణి, తల్లి అవమానం ఎదుర్కొన్నారు. అసభ్యకరంగా తిట్టారు. కొట్టేందుకు చెప్పులు ఎత్తారు. నేను నా ఆత్మగౌరవం విషయంలో రాజీపడలేదు. సత్యాన్ని వాళ్లకు లొంగనీయలేదు. కేవలం అందుకోసమే అవమానాలను ఎదుర్కొన్నా' అని ఆ తర్వాత రోజు తేజస్వీపై రోహిణీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తూ వరుస పోస్టులు పెట్టారు. 'ఏడుస్తున్న సోదరిని, తల్లిదండ్రులను నిన్న ఓ కూతురు నిస్సహాయతతో వదిలివెళ్లింది. మా అమ్మ ఇంటిని వదిలేసి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చింది. నన్ను అనాథను చేశారు. ఏ కుటుంబానికి రోహిణీ వంటి కుమార్తె, సోదరి ఉండకూడదని కోరుకుంటున్నా. నన్ను మురికిదానిని అని తిట్టారు. నా మురికి కిడ్నీనే తండ్రికి మార్పిడి చేయించాను' అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

'కుటుంబసభ్యులే అవమానించారు- చెప్పుతో కొట్టే ప్రయత్నం'- లాలూ కూతురి సంచలన పోస్ట్

ఓటమి ఎఫెక్ట్​- రాజకీయాల నుంచి తప్పుకున్న లాలూ కుమార్తె- కుటుంబంతోనూ సంబంధాలు కట్​!

