లోక్​సభ రూల్స్ ప్రకారమే నడుస్తుంది- నేనెప్పుడూ ఆ నియమాలు ఉల్లంఘించలేదు: స్పీకర్ ఓం బిర్లా

140 కోట్లమంది దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమే లోక్​సభ- స్పీకర్​ సభా గౌరవానికి ప్రతీక అని ఓం బిర్లా వ్యాఖ్య

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Lok Sabha Speaker Om Birla Speech : 140 కోట్లమంది దేశ ప్రజల ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమే లోక్‌సభ అని స్పీకర్‌ ఓం బిర్లా అన్నారు. ప్రతిపక్ష సభ్యులు పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం నిన్నటి సభలో వీగిపోయిన నేపథ్యంలో, ఇవాళ ఓం బిర్లా లోక్‌సభకు హాజరయ్యారు. తనపై పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానంపై 12 గంటల పాటు చర్చ జరిగిందని, ఈ క్రమంలో తన ప్రవర్తనపై ప్రతిపక్షం ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన అంశాన్ని స్పీకర్‌ ప్రస్తావించారు. తాను ఎల్లప్పడూ సభ నిర్దేశించిన నియమ నిబంధనలు, విధానాలకు లోబడే విధులు నిర్వర్తించినట్టు తెలిపారు. సభాపతి స్థానం కేవలం ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే చెందింది కాదని, సభాగౌరవానికి ప్రతీక అని ఓం బిర్లా అభిప్రాయపడ్డారు.



