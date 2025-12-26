భర్తకు క్యాన్సర్, చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు- గరిటె పట్టిన చేత్తోనే వ్యాపార విస్తరణ- నెలకు రూ.2 లక్షల సంపాదన!
కష్టాల కడలిని ఈదిన మహారాష్ట్ర మహిళ మమతా జవాలే - వంటింటినే ఆఫీసుగా మార్చుకున్న వైనం - 10 మందికి ఉపాధి - ఆర్గానిక్ స్నాక్స్తో అదరగొడుతున్న గృహిణి- నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం
Published : December 26, 2025 at 5:18 PM IST
Mamta Jawale Success Story : విధి విసిరే సవాళ్లకు భయపడితే అక్కడే ఆగిపోతాం. అదే విధికి ఎదురొడ్డి పోరాడితే చరిత్ర సృష్టిస్తాం. సరిగ్గా ఇదే చేసింది మహారాష్ట్రకు చెందిన మమతా పంకజ్ జవాలే. సాఫీగా సాగిపోతున్న ఆమె జీవితంలో అనుకోని అలజడి చెలరేగింది. కొండంత అండగా ఉన్న భర్తకు క్యాన్సర్ మహమ్మారి సోకింది. దీనితో ఆయన ఉద్యోగం పోయింది. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. అయినా ఆ ఇల్లాలు కన్నీరు పెట్టుకోలేదు. కష్టాల కడలిని ఈదేందుకు ధైర్యం అనే తెప్పను సిద్ధం చేసుకుంది. వంటింటినే కార్యాలయంగా మార్చుకుంది. నేడు 10 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ, నెలకు లక్షల్లో సంపాదిస్తూ ఎందరో మహిళలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది. కన్నీటిని జయించి, విజేతగా నిలిచిన ఓ మహిళా పారిశ్రామికవేత్త అద్భుత ప్రస్థానం ఇదీ.
సరస్ మేళాలో సందడి
హరియాణలోని ఫరీదాబాద్ సెక్టార్ 12లో ప్రస్తుతం 'సరస్ మేళా' అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. దేశ నలుమూలల నుంచి వచ్చిన చేతివృత్తులవారి ఉత్పత్తులు అక్కడ కొలువుదీరాయి. ఆ రద్దీలో ఒక స్టాల్ అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది. అదే మమతా జవాలే స్టాల్. మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్ నుంచి వచ్చిన ఆమె, అక్కడ తన ఆర్గానిక్ ఆహార ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. పాపడ్ (అప్పడాలు), చక్లీ, అరటికాయ చిప్స్, నమ్కీన్, లెమన్ టానీ, రకరకాల స్నాక్స్ అక్కడ నోరూరిస్తున్నాయి. ఇవి మైదా పిండితో చేసినవి కావు. ఫైబర్, ప్రోటీన్ నిండిన మల్టీగ్రెయిన్స్ (చిరుధాన్యాలు)తో చేసిన స్వచ్ఛమైన పదార్థాలు. అందుకే జనం ఎగబడి కొంటున్నారు.
కన్నీటి రోజులు
మమత ఈ స్థాయికి రావడం వెనుక పెద్ద పోరాటమే ఉంది. కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు ఆమె ఒక సాధారణ గృహిణి. భర్త ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం చేసేవాడు. కానీ విధి వక్రించింది. భర్తకు క్యాన్సర్ అని తేలింది. ఆ షాక్లో ఉండగానే, ఆయన ఉద్యోగం పోయింది. దానికి తోడు కరోనా లాక్డౌన్ వచ్చి పడింది. వైద్య ఖర్చులు పెరిగిపోయాయి. దాచుకున్న డబ్బంతా ఆసుపత్రి పాలైంది. కుటుంబం గడవడం కష్టంగా మారింది. ఆదాయం లేదు, అప్పులు పెరిగాయి.
వంటింటి నుంచే పోరాటం
'భర్త చికిత్స, ఇంటి ఖర్చులు నిర్వహించడం నరకంగా మారింది. పొదుపు మొత్తం కరిగిపోయింది' అని మమత ఆ రోజులను గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పుడు మమత ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2020లో ధైర్యం చేసి అడుగు ముందుకేసింది. మరో 10 మంది మహిళలను కలుపుకుని ఇంట్లోనే సంప్రదాయ వంటకాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది. మొదట్లో వాటిని ఎలా అమ్మాలి? మార్కెటింగ్ ఎలా చేయాలి? అనేది తెలియదు. మహిళా సంఘాల ద్వారా శిక్షణ తీసుకుంది. ఉత్పత్తి, నాణ్యత, కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడం ఎలాగో నేర్చుకుంది.
రుచి చూపించి, మనసు గెలిచి
మమత వ్యాపార సూత్రం చాలా సింపుల్. 'ముందు మా వంటకాలు రుచి చూడండి, నచ్చితేనే కొనండి' అని ప్రజలకు చెప్పేది. బయట మార్కెట్లో దొరికే స్నాక్స్లో మైదా ఉంటుంది. కానీ మమత మాత్రం ఆరోగ్యకరమైన మల్టీగ్రెయిన్స్ వాడింది. కల్తీ లేని ఆ రుచిని ప్రజలు మెచ్చారు. మెల్లగా డిమాండ్ పెరిగింది. అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి.
నెలకి రూ.2 లక్షలు
ప్రస్తుతం ఆమె ఉత్పత్తులు దేశవ్యాప్తంగా సరఫరా అవుతున్నాయి. సరస్ మేళా వంటి ప్రదర్శనలతో పాటు ఆన్లైన్లోనూ వ్యాపారం సాగిస్తోంది. వచ్చిన ఆదాయంతో భర్తకు పూర్తి చికిత్స చేయించింది. ఆయన ఇప్పుడు క్యాన్సర్ నుంచి పూర్తిగా కోలుకున్నారు. పిల్లల చదువులు, ఇంటి ఖర్చులు సాఫీగా సాగుతున్నాయి. చేసిన అప్పులన్నీ తీర్చేసింది. ప్రస్తుతం ఆమె నెలకు రూ.1.5 లక్షల నుంచి రూ.2 లక్షల వరకు సంపాదిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటు పనిచేస్తున్న ఆ 10 మంది మహిళలు కూడా ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్నారు.
విజయ దరహాసం
సరస్ మేళాలో మమత పక్కన ఆమె భర్త కూడా ఉండి సాయం చేస్తున్నారు. "ఆయన నాతో ఉండటం నాకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. ఈ వ్యాపారం నా తలరాతనే మార్చేసింది. జీవితం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో ఎవరికీ తెలియదు. అందుకే మహిళలు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండాలి. మనలో దాగి ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించాలి. అంకితభావంతో పనిచేస్తే విజయం కచ్చితంగా వస్తుంది" అని మమత తోటి మహిళలకు సూచించారు.
