భర్త గురక పెడుతున్నాడంటూ విడాకులు కోరిన భార్య- ఐదేళ్ల దాంపత్య జీవితం చివరకు ఏమైందంటే?
గురక కారణంగా నిద్రలేని రాత్రులు గడిపిన భార్య- మూడు నెలలు దూరంగా ఉండాలన్న కుటుంబ సభ్యురాలి సలహా- గురకను నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని, 'స్లీప్ అప్నియా' ప్రమాదాలపై వైద్యుల హెచ్చరిక
Published : July 3, 2026 at 10:45 AM IST
Husband Snoring Leads Divorce : నిద్రలో గురక పెట్టడం చాలా మందిలో కనిపించే సాధారణ సమస్య. అయితే గురక పెట్టే వ్యక్తికంటే, వారి పక్కన పడుకునే వారికే దాని ఇబ్బంది ఎక్కువగా ఉంటుంది. రాత్రంతా గురక శబ్దంతో నిద్ర భంగం కావడం వల్ల కుటుంబాల్లో చిన్నచిన్న గొడవలు కూడా జరుగుతుంటాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్లో ఓ మహిళ తన భర్త గురకను భరించలేక ఏకంగా విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. చివరకు కుటుంబ సభ్యుడి సలహాతో ఆ దంపతులు తమ నిర్ణయాన్ని మార్చుకుని మళ్లీ కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
మధ్యప్రదేశ్లోని భోపాల్కు చెందిన ఓ మహిళకు ఐదేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె భర్త, అత్తమామలతో సంతోషంగానే జీవిస్తోంది. కుటుంబంలో పెద్దగా ఎలాంటి విభేదాలు లేకపోయినా, భర్త గురక మాత్రం వారి దాంపత్య జీవితంలో సమస్యగా మారింది. ప్రతి రాత్రి భర్త గురక కారణంగా ఆమెకు నిద్ర లేకుండా పోయేది. దీంతో చిరాకు, ఒత్తిడి పెరిగి తరచూ భర్తతో వాగ్వాదాలు జరిగేవి. రోజురోజుకూ ఈ సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చడంతో ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగింది. పరిస్థితి ఇంతవరకు వెళ్లడంతో తన భర్తతో ఇక కలిసి జీవించడం సాధ్యం కాదని భావించిన మహిళ విడాకులు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.
"నాకు నా భర్త, అత్తమామలపై ఎలాంటి ఫిర్యాదు లేదు. వారు నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటారు. కానీ ప్రతి రాత్రి గదిలో ప్రతిధ్వనించే గురక శబ్దం వల్ల నాకు నిద్ర పట్టేది కాదు. నిద్ర లేకపోవడం వల్ల చిరాకు పెరిగి ప్రతిరోజూ గొడవలు జరిగేవి. అందుకే విడిపోవడమే మంచిదని అనుకున్నాను."
- మహిళ
ఒక్క సలహాతో నిలిచిని బంధం
అయితే ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యురాలు రీటా తులి ఈ దంపతులకు ఓ ప్రత్యేకమైన సలహా ఇచ్చారు. వెంటనే విడాకుల నిర్ణయం తీసుకోవద్దని, ముందు మూడు నెలల పాటు ఇద్దరూ కొంతకాలం దూరంగా ఉండాలని సూచించారు. రీటా సూచన మేరకు మూడు నెలల పాటు ఇద్దరూ దూరంగా ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఒకరి అవసరం మరొకరికి ఎంత ముఖ్యమో ఇద్దరికీ అర్థమైంది. కేవలం గురక వంటి సమస్య కోసం ఐదేళ్ల దాంపత్య జీవితాన్ని ముగించడం సరైన నిర్ణయం కాదని భావించారు. దీంతో విడాకుల ఆలోచనను పూర్తిగా విరమించుకుని మళ్లీ కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
నిర్లక్ష్యం సరికాదంటున్న వైద్యులు
ఇదిలా ఉండగా చాలా మంది గురకను సాధారణ అలవాటుగా తీసుకుని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే వైద్యుల అభిప్రాయం మాత్రం భిన్నంగా ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో గురక వెనుక తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు దాగి ఉండే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ ప్రఖర్ అగర్వాల్ ప్రకారం ఊబకాయం, మారుతున్న జీవనశైలి, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం వంటి కారణాలతో స్లీప్ అప్నియా కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. తీవ్రమైన గురక స్లీప్ అప్నియా లక్షణాల్లో ఒకటని ఆయన తెలిపారు. ఈ వ్యాధి ఉన్నవారిలో నిద్రలో పలుమార్లు శ్వాస ఆగిపోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో అంతరాయం ఏర్పడుతుంటుంది.
ప్రమాదరకమైన స్లీప్ అప్నియా
స్లీప్ అప్నియా కారణంగా శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా 95 శాతం వరకు ఉండే ఆక్సిజన్ స్థాయి కొన్ని సందర్భాల్లో 50 నుంచి 60 శాతానికి పడిపోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. ఇది గుండెపోటు, పక్షవాతం, అధిక రక్తపోటు వంటి తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే గత పదేళ్లలో ఇలాంటి రోగుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని డాక్టర్ ప్రఖర్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. గతంలో నెలకు 15 నుంచి 20 మంది వరకు మాత్రమే ఇలాంటి సమస్యతో ఆసుపత్రికి వచ్చేవారని, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 50 నుంచి 60 మందికి చేరుకుందని తెలిపారు. అందుకే ఈ గురకన నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని ఆయన అన్నారు.
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