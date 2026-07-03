వంట విషయంలో గొడవ- భార్యను తుపాకీతో కాల్చి చంపిన భర్త- తర్వాత తనను తానూ కాల్చుకొని!
వంట విషయంలో దంపతుల మధ్య గొడవ- మాటామాటా పెరిగడంతో తుపాకీతో భార్యను కాల్చిన భర్త- అనంతరం తనను తాను కాల్చుకొని!
Published : July 3, 2026 at 10:05 PM IST
Husband Kills Wife : వంట గదిలో భార్యాభర్తల మధ్య తలెత్తిన చిన్నపాటి గొడవ హింసాత్మకంగా మారింది. ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరగడంతో భర్త తన భార్యను తుపాకీతో కాల్చేశాడు. అనంతరం ఆ వ్యక్తి తనను తాను కాల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో భార్య అక్కడే మృతి చెందగా, భర్త ఆసుప్రతిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. కుటుంబంలో విషాదం నింపిన ఈ ఘటన బిహార్లోని అదౌరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని బఘౌటా గ్రామంలో జరిగింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ఇదీ జరిగింది
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, బఘౌటా గ్రామానికి చెందిన జై హింద్ సింగ్, రీతా దేవి భార్యాభర్తలు. ఈ దంపకులకు ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు. అయితే బుధవారం ఉదయం వంట వండే విషయంలో దంపతుల మధ్య చిన్న గొడవ తలెత్తింది. ఈ విషయంలో ఇద్దరికీ మాటామాటా పెరిగింది. ఈ విషయంలో జై హింద్ సింగ్ కోపోద్రిక్తుడయ్యాడు. దీంతో అదే రోజు సాయంత్రం నాటు తుపాకీతో తన భార్య రీతా దేవిపై రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. ఈ ఘటనలో రీతా దేవి అక్కడే మృతి చెందింది. ఈ ఘటన ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. తల్లిని కోల్పోయిన పిల్లలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.
గుండెపై కాల్చుకున్న భర్త
భార్య రీతా దేవిని కాల్చిన అనంతరం జై హింద్ సింగ్ తనను తాను కాల్చుకున్నాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన జై హింద్ సింగ్ను స్థానికులు అదౌరా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు. ప్రథమ చికిత్స అనంతరం, పరిస్థితి విషమించడంతో మెరుదైన వైద్యం కోసం అతడిని వారణాసిలోని ఉన్నత స్థాయి ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న జై హింద్ పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. "జై హింద్ సింగ్కు తగిలిన బుల్లెట్ అతని హృదయం గుండా దూసుకుపోయింది. ప్రథమ చికిత్స తర్వాత, మెరుగైన వైద్యం కోసం అతడిని ఉన్నత వైద్య కేంద్రానికి పంపించాము" అని సదర్ ఆసుపత్రి డాక్టర్ సాహిల్ రాజ్ తెలిపారు.
కుటుంబంలో విషాదం
అదౌరా స్టేషన్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని రీతా దేవి మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకొని పోస్ట్మార్టం కోసం సదర్ ఆసుపత్రికి పంపించారు. "జై హింద్ సింగ్ తన భార్యతో జరిగిన గొడవ కారణంగా ఆమెను కాల్చి చంపాడు. వంట విషయంలోనే ఆ దంపతుల మధ్య గొడవ తలెత్తింది. దీంతో ఆమెపై రెండుసార్లు కాల్పులు జరిపిన జై హింద్, ఆ తర్వాత తనను తాను ఛాతీలో కాల్చుకున్నాడు. ప్రస్తుతం అతడికి చికిత్స అందుతోంది. హత్యకు ఉపయోగించిన నాటు తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకొని ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టాం" అని అదౌరా పోలీస్ టౌన్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ అథర్వేంద్ర కుమార్ సింగ్ తెలిపారు.
మా అమ్మను కాల్చింది మా నాన్నే!
కాగా, తన తల్లిని కాల్చింది తమ తండ్రే అని రీతా దేవి కుమారుడు తెలిపాడు. పోస్ట్మార్టం కోసం సదర్ ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఆమె కుమారుడు అజిత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, ఉదయం వంట విషయంలో తన తల్లిదండ్రుల మధ్య గొడవ జరిగిందని, అదే సాయంత్రం తన తండ్రి తల్లిని కాల్చాడని తెలిపాడు. "ఉదయం ఆహారం విషయంలో అమ్మా, నాన్న మధ్య గొడవ జరిగింది. దీంతో నాన్న మా ఆమ్మను కాల్చారు. ఆమె అక్కడికక్కడే మరణించింది. నేను మా అమ్మ పోస్ట్మార్టం కోసం వచ్చాను. ప్రస్తుతం నాన్న ఆసుపత్రిలో చేరారు" అని అజిత్ కుమార్ తెలిపాడు.
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