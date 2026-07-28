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భార్యను దారుణంగా హత్య చేసిన భర్త- వీడియో తీసి బంధువులకు పంపిన కిరాతకుడు

ఇనుప రాడ్‌తో దాడి చేసి ఉరితీయడంతో భార్య మృతి- హత్య దృశ్యాలను మొబైల్‌లో చిత్రీకరించి స్నేహితులు, బంధువులకు పంపిన నిందితుడు- అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

Husband Kills Wife And Takes Video
Husband Kills Wife And Takes Video (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 9:53 PM IST

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Husband Kills Wife And Takes Video : భార్యపై అనుమానంతో ఓ వ్యక్తి అమానుషానికి పాల్పడ్డాడు. ముందుగా ఇనుప రాడ్‌తో దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచిన అనంతరం ఉరితీసి హత్య చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, ఆ దారుణ ఘటనను తన మొబైల్ ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి స్నేహితులు, బంధువులకు పంపడం కలకలం రేపింది. ఈ ఘటన కర్ణాటకలో బాగలకోటె జిల్లా బిలగి తాలూకాలోని గలగలి గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది.

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గలగలి గ్రామానికి చెందిన ప్రవీణ్ జగలూర్​కు మహాలింగపురకు చెందిన భాగ్యశ్రీ (23)ని ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నాడు. వీరికి ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. అయితే వివాహం జరిగిన కొంతకాలం తర్వాత నుంచే భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ కుటుంబ కలహాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీంతో రెండు నెలల క్రితం భాగ్యశ్రీ తన పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.

పెద్దల జోక్యంతో ఇంటికి వచ్చిన భార్య
ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు జోక్యం చేసుకుని ఇద్దరికీ సర్దిచెప్పడంతో, సోమవారం భాగ్యశ్రీ తిరిగి భర్త ఇంటికి వచ్చింది. అయితే ఇంటికి వచ్చిన కొద్ది గంటల్లోనే మరోసారి చిన్న విషయంపై వారి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ గొడవ క్రమంగా తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఆగ్రహానికి లోనైన ప్రవీణ్, ఇంట్లో ఉన్న ఇనుప రాడ్‌తో భార్యపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. తీవ్రంగా గాయపడిన భాగ్యశ్రీపై అనంతరం మరింత దారుణంగా ప్రవర్తించి ఆమెను ఉరితీసి హత్య చేసినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

హత్య దృశ్యాలను వీడియోగా చిత్రీకరణ
ఈ ఘటనలో మరింత కలకలం రేపిన అంశం ఏమిటంటే, భార్యను హత్య చేసిన తర్వాత నిందితుడు ఆ దృశ్యాలను తన మొబైల్ ఫోన్‌లో వీడియోగా చిత్రీకరించాడు. అనంతరం ఆ వీడియోను తన స్నేహితులు, బంధువులకు పంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ విషయం బయటపడటంతో స్థానికంగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది.

అక్రమ సంబంధం అనుమానమే కారణమా?
భాగ్యశ్రీ తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో, తమ కుమార్తెపై అక్రమ సంబంధం ఉందంటూ అనుమానిస్తూ ప్రవీణ్ తరచూ వేధించేవాడని ఆరోపించారు. అదే అనుమానంతో ఈ హత్యకు పాల్పడ్డాడని పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

"మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు నిందితుడు ప్రవీణ్ జగలూర్‌ను అదుపులోకి తీసుకుని అరెస్టు చేశాం. ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించిన అక్కడ రెండు బీర్ బాటిళ్లు, ఒక మొబైల్ ఫోన్ లభించాయి. హత్యకు ఉపయోగించిన ఇనుప రాడ్‌తో పాటు మొబైల్ ఫోన్‌ను కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాం."
- జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ్ గోయల్

విచారణ కొనసాగిస్తున్న పోలీసులు
ఘటనకు ముందు నిందితుడు మద్యం సేవించాడా? హత్యను ముందే ప్రణాళికబద్ధంగా చేశాడా? వీడియో చిత్రీకరించి పంపడం వెనుక ఉద్దేశం ఏమిటి? వంటి కోణాల్లో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొబైల్ ఫోన్‌లోని వీడియోలు, ఇతర డిజిటల్ ఆధారాలను ఫోరెన్సిక్ పరీక్షలకు పంపించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ దారుణ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. కుటుంబ కలహాలు, అనుమానాలు చివరకు ఓ మహిళ ప్రాణాలను బలితీసుకోవడం విషాదకరమని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు కేసును అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

విషపూరిత పాముతో హత్య
ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని మేరఠ్ జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి ఘోరం జరిగింది. ఏడేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న భర్తను ఓ మహిళ తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది. ఈ ఘటనలో మహిళ, ఆమె ప్రియుడు, పాములను ఆడించే ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మృతుడిని 32 ఏళ్ల అతుల్ పన్వార్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు.

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