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భార్యను చంపి పాతిపెట్టిన భర్త- చేయి బయటకు కనిపించడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి!

'సుభద్ర పథకం' డబ్బుల విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య గొడవ- కోపంతో భార్యపై దాడి చేసిన భర్త- అనంతరం గొయ్యితవ్వి పాతిపెట్టి!

Husband Killed Buried Wife Odisha
భార్యను చంపి పాతిపెట్టిన భర్త (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 30, 2026 at 9:07 AM IST

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Husband Killed Buried Wife Odisha : మద్యానికి డబ్బులు ఇవ్వలేదని భార్యను అత్యంత కిరాతకంగా కొట్టి చంపాడు ఓ భర్త. అనంతరం తాను చేసిన తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు ఆమె శవాన్ని ఇంటి ఆవరణలో పాతిపెట్టాడు. అయితే, ఆమె చేయి బయటకు కనిపించడం చూసిన స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో అసలు విషయం శుక్రవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన ఒడిశాలో జరిగింది.

అసలేం జరిగింది?
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఢెంకనాల్ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలోని ఇందిపుర్​ జువాంగ్​ సాహిలో గిరీశ్​, కౌసల్య దంపతులు నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే, 'సుభద్ర పథకం' డబ్బుల విషయంలో భార్యభర్తల మధ్య శుక్రవారం రాత్రి తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. (సుభద్ర పథకం అంటే, ఒడిశా ప్రభుత్వం మహిళల ఆర్థిక సాధికారత కోసం ప్రవేశపెట్టిన ఒక సంక్షేమ పథకం). అయితే, భార్య డబ్బు విత్​డ్రా చేసుకున్నట్లు తెలుసుకున్న అనంతరం డబ్బులు ఇవ్వమని ఆమెను బలవంతం చేశాడు. అందుకు కౌసల్య నిరాకరించడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలింది.

పాతిపెట్టిన మృతదేహాన్ని వెలికితీసి
డబ్బుల విషయమై ఇద్దరి మధ్య మాటమాట పెరిగి తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. దీంతో కోపంతో ఊగిపోయిన భర్త కౌసల్యను కర్రతో కొట్టి చంపినట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం మృతదేహాన్ని ఇంటి ఆవరణలో పాతిపెట్టాడు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని వెలికితీశారు. అనంతరం పోస్టుమార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ విషయంపై హత్య కేసు నమోదు చేసి తదుపరి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

'నా సోదరిని బతికుండానే పాతిపెట్టాడు'
మరోవైపు, మృతురాలి సోదరుడు మీడియాతో మాట్లాడాడు. తన సోదరిని బతికుండగానే పాతిపెట్టాడని ఆరోపించాడు. ఇద్దరి మధ్య డబ్బుల కోసం తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగిందని తెలిపాడు. ఉదయం చుట్టుపక్కల వాళ్లుచూసి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారని చెప్పాడు. కాగా, ఈ ఘటనపై ఢెంకనాల్ జిల్లా అదనపు భద్రతా అధికారి ఇందూరేఖ పష్కాబాద్ వివరాలు వెల్లడించారు. "ఇందిపుర్ ఝువాంగ్ సాహిలోని సదర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఒక హత్య కేసు నమోదైంది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవలో భర్త తన భార్యను హత్య చేసి పెరట్లో పాతిపెట్టాడు. వైద్య బృందం సహాయంతో మృతదేహాన్ని వెలికితీసి, పోస్ట్‌మార్టం కోసం జిల్లా ఆసుపత్రికి పంపించారు. నిందితుడైన భర్తను అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది" అని చెప్పారు.

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