పురుషుడు పెళ్లి చేసుకునేది పనిమనిషిని కాదు- ఇంటి పనులు దంపతులు సరిసమానంగా చేసుకోవాలి: సుప్రీంకోర్టు
భార్య వంట చేయడం లేదని విడాకులు కోరిన భర్త- ఇంటి పనుల్లో భార్యాభర్త సమానంగా పాల్గొనాలన్న న్యాయస్థానం- పురుషుడు పెళ్లి చేసుకునేది పని మనిషిని కాదని స్పష్టీకరణ
Published : March 20, 2026 at 9:59 PM IST
SC Says Husband Wife Are Equals : వండటం, క్లీనింగ్, బట్టలు ఉతకడం లాంటి ఇంటి పనుల్లో భార్యతో సమానంగా భర్త కూడా పాల్గొనాలని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఎందుకంటే పురుషుడు పెళ్లి చేసుకునేది పని మనిషిని కాదని, జీవిత భాగస్వామిని అని దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తెలిపింది. భార్య సక్రమంగా ప్రవర్తించడం లేదని, సరిగ్గా వంట వండటం లేదనే కారణాలతో విడాకులు ఇప్పించాలంటూ ఓ వ్యక్తి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాడు. అతడి అప్పీల్ పిటిషన్పై న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, జస్టిస్ సందీప్ మెహతాలతో కూడిన సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం శుక్రవారం వాదనలు విన్నది.
పెళ్లయిన మొదటివారం నుంచే గొడవలు
తన క్లయింట్(భర్త), అతడి భార్యను ఏకం చేసేందుకు జరిగిన మధ్యవర్తిత్వ ప్రయత్నాలన్నీ ఫెయిలయ్యాయని కోర్టుకు అడ్వకేట్ తెలిపారు. ఈ దంపతులకు 2017 మేలో పెళ్లి జరిగిందని, 2019 నుంచి వేర్వేరుగా ఉంటున్నారని చెప్పారు. వీరికి 8 ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడన్నారు. భర్త ప్రభుత్వ స్కూల్ టీచర్గా, భార్య లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నారని అడ్వకేట్ పేర్కొన్నారు. పెళ్లయిన మొదటి వారం నుంచే భార్య వల్ల తన క్లయింట్ ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాడన్నారు. భర్త, అత్తామామలతో ఆమె దురుసుగా మాట్లాడేదని, చివరకు వంట వండేందుకూ నిరాకరించేదని కోర్టుకు అడ్వకేట్ తెలిపారు. పుట్టినింటిలో బిడ్డకు జన్మనిచ్చాక నిర్వహించిన ఊయల వేడుకకు కూడా భర్త, అత్తామామలను ఆమె ఆహ్వానించలేదని ఆరోపించారు. ఈనేపథ్యంలో తన క్లయింట్(భర్త)తో భార్య క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తోందనే ప్రాతిపదికన గతంలో ఫ్యామిలీ కోర్టు విడాకులను మంజూరు చేసిందని, అయితే ఆ తీర్పును కర్ణాటక హైకోర్టు కొట్టివేసిందని అడ్వకేట్ వివరించారు. తన క్లయింట్కు విడాకులను మంజూరు చేయాలని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్కు విన్నవించారు.
భార్య చూపించిన క్రూరత్వం ఏమిటి?
ఇంతకీ భర్తపై భార్య చూపించిన క్రూరత్వం ఏమిటని అడ్వకేట్ను సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ ప్రశ్నించింది. దీనికి అడ్వకేట్ బదులిస్తూ, భర్తతో ఆమె సక్రమంగా ప్రవర్తించడం లేదని, చివరకు ఇంట్లో వంట కూడా వండటం లేదన్నారు. దీనిపై న్యాయమూర్తి జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్ స్పందిస్తూ, ఇంటి పనుల్లో భార్యాభర్త సరిసమానంగా పాల్గొనాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు కాలం మారిపోయిందని, వంటపని, క్లీనింగ్, వాషింగ్ వంటి అన్ని ఇంటి పనుల్లోనూ భార్యాభర్తలు సమానంగా భాగం కావాల్సిందేనని ఆయన అన్నారు. పురుషుడు పెళ్లి చేసుకునేది పని మనిషిని కాదని, జీవిత భాగస్వామిని అని జస్టిస్ సందీప్ మెహతా వ్యాఖ్యానించారు. ఆ దంపతులను నేరుగా తమ దగ్గరికి పంపాలని, వాళ్లతో మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నామని తెలిపారు. దీనిపై తదుపరి వాదనలను ఏప్రిల్ 27న వింటామని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ తెలిపింది. ఆ రోజు భార్యాభర్త ఇద్దరూ తమ ఎదుట హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
భార్య వాదన ఇదీ
గతంలో ఫ్యామిలీ కోర్టులో పిటిషనర్ భార్య తరఫు న్యాయవాది వినిపించిన వాదన ఇలా ఉంది. తన క్లయింట్ (భార్య) భర్త, అత్తామామల నుంచి అనుమతి తీసుకున్నాకే పుట్టినింటికి వెళ్లింది. అయినా ఊయల వేడుకకు ఆమె భర్త, అత్తామామలు హాజరుకాలేదు. తల్లిదండ్రుల నుంచి బంగారం, డబ్బు అడిగి తేవాలని తన క్లయింట్ (భార్య)ను అత్తారింటి వాళ్లు డిమాండ్ చేశారు. దీంతోపాటు ఆమె నెలవారీ వేతనంలో కొంత భాగాన్ని భర్తకు ఇవ్వాలనే షరతును పెట్టారు. వంట చేయడానికి నిరాకరించి, దురుసుగా మాట్లాడి భర్తను ఇబ్బంది పెట్టడం ద్వారా భార్య క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించిందని ఆనాడు ఫ్యామిలీ కోర్టు భావించింది. ఈ ప్రాతిపదికన అప్పట్లో భర్తకు విడాకులను మంజూరు చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఇంటి పనుల అంశంలో సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. భార్యాభర్త కలిసి ఇంటి పనులు చేసుకోవాలని హితవు పలికింది.