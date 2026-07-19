నిరాహార దీక్ష ఎంత కష్టమో ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తోంది- వాంగ్చుక్కు సెల్యూట్: అభిజీత్ దీప్కే
వాంగ్చుక్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్తున్న డాక్టర్లు- ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యంపై బులిటెన్ విడుదల
Published : July 19, 2026 at 9:50 AM IST
Abhijeet Dipke Hunger Strike : సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్షను భగ్నం చేసి ఆసుపత్రికి తరలించిన నేపథ్యంలో 'కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను నిరాహార దీక్ష చేపట్టి కేవలం ఒక్కరోజే గడిచిందని, కానీ రెండో రోజుకే అది ఎంత కష్టమో అర్థమవుతోందని అన్నారు. అందుకే వాంగ్చుక్కు, నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థులకు సెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
"నేను నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన రెండో రోజుకే ఇది ఎంత కష్టమో అర్థమవుతోంది. సోనమ్ వాంగ్చుక్కు, ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థులకు నేను సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. సోమవారం జరగనున్న పాదయాత్ర కోసం నేను నా శక్తిని ఆదా చేసుకుంటున్నాను."
- అభిజీత్ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు
నిలకడగా వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం!
ప్రస్తుతం సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్కు ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ (సెలైన్) ఎక్కిస్తున్నామని సీనియర్ వైద్యుడు సురంజిత్ ఛటర్జీ తెలిపారు. ఆయనకు పోషకాహారం అందించడం చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి దాటిన తర్వాత రోగి పరిస్థితి విషమంగా మారే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. నీట్ పేపర్ లీక్, సీబీఎస్ఈ వివాదం నేపథ్యంలో కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ జంతర్ మంతర్ వద్ద నిరసనలు చేపట్టింది. వారికి మద్దతు ప్రకటించిన సోనమ్ వాంగ్చుక్ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం తీవ్రంగా క్షీణించింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఆయనను సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు.