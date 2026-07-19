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నిరాహార దీక్ష ఎంత కష్టమో ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తోంది- వాంగ్​చుక్​కు సెల్యూట్​: అభిజీత్​ దీప్కే

వాంగ్​చుక్​ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్​ ఇస్తున్న డాక్టర్లు- ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్యంపై బులిటెన్ విడుదల

Abhijeet Dipke
Abhijeet Dipke (PTI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 9:50 AM IST

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Abhijeet Dipke Hunger Strike : సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​ నిరాహార దీక్షను భగ్నం చేసి ఆసుపత్రికి తరలించిన నేపథ్యంలో 'కాక్రోచ్​ జనతా పార్టీ' (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాను నిరాహార దీక్ష చేపట్టి కేవలం ఒక్కరోజే గడిచిందని, కానీ రెండో రోజుకే అది ఎంత కష్టమో అర్థమవుతోందని అన్నారు. అందుకే వాంగ్​చుక్​కు, నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థులకు సెల్యూట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.​

"నేను నిరాహార దీక్ష చేపట్టిన రెండో రోజుకే ఇది ఎంత కష్టమో అర్థమవుతోంది. సోనమ్​ వాంగ్​చుక్​కు, ఇక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యార్థులకు నేను సెల్యూట్​ చేస్తున్నాను. సోమవారం జరగనున్న పాదయాత్ర కోసం నేను నా శక్తిని ఆదా చేసుకుంటున్నాను."
- అభిజీత్​ దీప్కే, సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు

నిలకడగా వాంగ్​చుక్ ఆరోగ్యం!
ప్రస్తుతం సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్​చుక్​కు ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్​ (సెలైన్​) ఎక్కిస్తున్నామని సీనియర్​ వైద్యుడు సురంజిత్​ ఛటర్జీ తెలిపారు. ఆయనకు పోషకాహారం అందించడం చాలా అవసరమని పేర్కొన్నారు. ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి దాటిన తర్వాత రోగి పరిస్థితి విషమంగా మారే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు. నీట్​ పేపర్​ లీక్​, సీబీఎస్​ఈ వివాదం నేపథ్యంలో కాక్రోచ్​ జనతాపార్టీ జంతర్​ మంతర్​ వద్ద నిరసనలు చేపట్టింది. వారికి మద్దతు ప్రకటించిన సోనమ్ వాంగ్​చుక్​ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం తీవ్రంగా క్షీణించింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు పోలీసులు ఆయనను సఫ్దర్​జంగ్​ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

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