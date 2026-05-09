'ఎక్కువ సీట్లు గెలిచినా ప్రతిపక్షంలోనే'- తమిళనాట 'హంగ్' వేళ 1997 నాటి బీజేపీ నేత ప్రసంగం వైరల్ - దేవెగౌడ ప్రభుత్వం కూలుతున్న సమయంలో స్పీచ్!
తమిళనాడులో అనిశ్చిత వేళ బీజేపీ నేత ప్రమోద్ మహాజన్ ప్రసంగం వీడియో వైరల్- నాది అతిపెద్ద పార్టీ, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నానని వ్యాఖ్యలు
Published : May 9, 2026 at 12:35 PM IST
Pramod Mahajan Speech Viral : తమిళనాడులో హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడటంతో అనూహ్య రాజకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. హీరో విజయ్కు చెందిన టీవీకే 107 సీట్లతో ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించినా, ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118ని చేరుకునేందుకు చెమటోడ్చాల్సి వచ్చింది. చివరకు 5 సీట్లు కలిగిన కాంగ్రెస్, 2 సీట్లు కలిగిన సీపీఐ, 2 సీట్లు కలిగిన సీపీఎం, 2 సీట్లు కలిగిన వీసీకేలతో చేతులు కలపాల్సి వచ్చింది. 59 సీట్లతో రాష్ట్రంలో రెండో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన డీఎంకే ఈ ప్రభుత్వంలో భాగం కాలేదు. 47 సీట్లు కలిగిన మూడో అతిపెద్ద పార్టీ అన్నా డీఎంకే సైతం ప్రతిపక్షంలో కూర్చునేందుకే రెడీ అయింది. ఈ తరుణంలో దివంగత బీజేపీ నేత ప్రమోద్ మహాజన్ 1997 ఏప్రిల్ 11న లోక్సభలో చేసిన ప్రసంగం వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులోని అంశాలు హంగ్ సర్కారులోని సమీకరణాలను తేటతెల్లం చేసేలా, తమిళనాడు ప్రస్తుత పరిణామాలకు అద్దంపట్టేలా ఉన్నాయి. ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం.
13 రోజుల్లోనే వాజ్పేయి రాజీనామా
హెచ్డీ దేవెగౌడ నేతృత్వంలోని యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వం విశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా 1997 ఏప్రిల్ 11న లోక్సభలో ప్రమోద్ మహాజన్ ప్రసంగించారు. ఆ ప్రసంగంలో ఆయన పదునైన పరిశీలనలతో పాటు హాస్యభరిత వ్యాఖ్యానాలూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రసంగం గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఆనాటి రాజకీయ సమీకరణాలపై ఒక అవగాహనకు రావాలి. 1996 లోక్సభ ఎన్నికలలో ఏ పార్టీ కూడా సంపూర్ణ మెజారిటీని సాధించలేదు. బీజేపీ 161 సీట్లతో ఏకైక అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయమని రాష్ట్రపతి శంకర్ దయాళ్ శర్మ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయిని ఆహ్వానించారు. శివసేనతో సహా అప్పటికే ఉన్న తన మిత్రపక్షాలతో కలిసి బీజేపీ సుమారు 194 సీట్లను సాధించగలదని వాజ్పేయి అంచనా వేశారు. తమకు టీడీపీ, డీఎంకే, ఏజీపీ వంటి ప్రాంతీయ పార్టీల మద్దతు సైతం లభిస్తుందని ఆయన ఆశించారు. అయితే, ఆ పార్టీలు లౌకికవాదాన్ని సాకుగా చూపించి బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చేందుకు నో చెప్పాయి. ఇక తమ ప్రభుత్వానికి మెజారిటీ లేదని స్పష్టమైనప్పుడు, వాజ్పేయి ఒక ముఖ్యమైన ప్రసంగం చేసి 13 రోజుల తర్వాత (1996, మే 28న) రాజీనామా చేశారు.
" स्व. प्रमोद महाजन का 1997 में लोकसभा में दिया हुआ ये भाषण डेमोक्रेसी की गजब व्याख्या कर रहा है.."— Vivek K. Tripathi (@meevkt) May 8, 2026
सुनिए स्व. प्रमोद महाजन जी क्या कह रहे हैं..
"किसी ने कहा, डेमोक्रेसी.. तो मैंने कहा, मैं डेमोक्रेसी बताता हूं.. मैं परिचय कराता हूं, सिर्फ मेरा उदाहरण समझ लो.. मैंने कहा, आई एम… pic.twitter.com/7I732Zwd4m
దేవెగౌడ సర్కారు కూలుతున్న వేళ ప్రసంగం
ఈనేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ సహా అన్ని ప్రాంతీయ పార్టీలు కలిసి యునైటెడ్ ఫ్రంట్ను ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ కూటమికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బయటి నుంచి మద్దతు ఇచ్చింది. ఈ కూటమి తరఫున ప్రధానమంత్రి అయ్యే అవకాశం కన్నడ రాజకీయ దిగ్గజం హెచ్డీ దేవెగౌడకు లభించింది. 1996 జూన్ 1న భారత ప్రధానమంత్రిగా ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 1997లో నాటి కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు సీతారాం కేసరి, అప్పటి ప్రధాని దేవెగౌడ మధ్య విభేదాలు ఏర్పడ్డాయి. దేవెగౌడ తనకు తగినంత గౌరవం ఇవ్వడం లేదని సీతారాం కేసరి భావించారు. తనపై ఉన్న పాత కేసులలో దేవెగౌడ ప్రభుత్వం సీబీఐని రెచ్చగొడుతోందని సీతారాం కేసరి అనుమానించారు. ఈ ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి మద్దతు ఉపసంహరించుకోవడమే సరైన మార్గమని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. 1997 మార్చి 30న కాంగ్రెస్ మద్దతును ఉపసంహరించుకోవడంతో దేవెగౌడ ప్రభుత్వం పడిపోయింది. ఏప్రిల్ 11న దేవెగౌడ విశ్వాస తీర్మానంలో ఓడిపోయి రాజీనామా చేశారు. ఈ విశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగానే దివంగత బీజేపీ నేత ప్రమోద్ మహాజన్ లోక్సభలో అద్భుత ప్రసంగం చేశారు.
'నాది అతిపెద్ద పార్టీ.. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాను'
'నేను ప్రమోద్ మహాజన్. లోక్సభ సభ్యుడిని. నేను అతిపెద్ద పార్టీకి చెందినవాడిని, అయినా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాను. కాంగ్రెస్ ఎంపీ బల్లవ్ పాణిగ్రాహి రెండో అతిపెద్ద పార్టీకి చెందినవారు. ఆ పార్టీ ప్రభుత్వంలో లేకపోయినా దానికి మద్దతు ఇస్తోంది. సీపీఐ(ఎం) ఎంపీ ఎంఏ బేబీ మూడో అతిపెద్ద పార్టీకి చెందినవారు. యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కూటమిలో ఉన్నా, ఆయన ప్రభుత్వంలో లేరు. ఎంపీ రమాకాంత్ ఖలప్ ఆయన పార్టీ (మహారాష్ట్రవాది గోమంతక్ పార్టీ)లోని ఏకైక సభ్యుడు. అయినప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఉన్నారు. ఇదెంతో విచిత్రమైన వైరుధ్యం. ఎందుకంటే అతిపెద్ద పార్టీ ప్రతిపక్షంలో ఉంది. కేంద్ర మంత్రి మండలిలో ఒకే ఒక ఎంపీని కలిగిన పార్టీ ఉంది. అంటే చిన్నచిన్న పార్టీలు కూడా ప్రభుత్వాన్ని శాసిస్తున్నాయి. ఇకపై ఇలాంటి మరిన్ని ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామాలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పెద్దదే అయినప్పటికీ విచ్ఛిన్నమైన కూటమికి నాయకుడిగా దేవెగౌడ నిలిచారు' అని ప్రమోద్ మహాజన్ పేర్కొన్నారు.
విచిత్ర వివాహంలా యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కూటమి
'ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనుగడ గురించి ఆందోళన వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న దేవెగౌడ నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నట్లు చాలాసార్లు కనిపించారు. యునైటెడ్ ఫ్రంట్ కూటమి ఏర్పాటే ఒక విచిత్రమైన వివాహంలా కనిపించింది. ఇందులో పెళ్లికొడుకు (దేవెగౌడ), పెళ్లికూతురి తండ్రి (కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సీతారాం కేసరి) మొదటి రోజు నుంచే ఒకరితో ఒకరు తలపడటం మొదలుపెట్టారు. హనీమూన్ మొదలుకాకముందే, వారు విడాకుల అంచుకు చేరుకున్నారు. బయటి నుంచి మద్దతు ఇవ్వడం అంటే, ఎవరో మీ నిచ్చెనను పట్టుకొని, మీరు చివరి మెట్టుకు చేరుకోగానే దాన్ని లాగేయడం లాంటిది. ఇది మద్దతులా కాకుండా, ప్రభుత్వాన్ని కూలదోయడానికి చేస్తున్న సన్నాహంలా కనిపిస్తోంది' అని ప్రమోద్ మహాజన్ వ్యాఖ్యానించారు.
