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వందేళ్ల వయసులోనూ వైద్య సేవలు- క్యాన్సర్‌తో కన్ను కోల్పోయినా వెనుతిరగని డాక్టర్ కాళీగోపాల్ ముఖర్జీ

వృద్ధాప్యంలో రోజుకు రెండుసార్లు రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్న వైద్యుడు- వాకర్ సాయంతో రోజూ క్లినిక్‌కు- 76 ఏళ్లుగా వైద్య సేవలు, పేదలకు ఉచిత వైద్యం

Hundred Year Old Doctor Treating
Hundred Year Old Doctor still Treating (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 3:35 PM IST

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Hundred Year Old Doctor Still Treating : వయసు పెరిగితే విశ్రాంతి తీసుకోవాలని చాలామంది భావిస్తారు. కానీ బంగాల్‌కు చెందిన ఓ వృద్ధ వైద్యుడు మాత్రం వందేళ్ల వయసులోనూ అదే అంకితభావంతో రోగులకు సేవలందిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. క్యాన్సర్ కారణంగా ఒక కన్ను కోల్పోయినా, వాకర్ సాయంతో నడవాల్సి వచ్చినా వైద్య సేవలను మాత్రం ఆపలేదు. ప్రస్తుతం ఆయన 100వ ఏట అడుగుపెట్టి కూడా రోజుకు రెండుసార్లు రోగులను పరీక్షిస్తూ సేవాభావానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు.

హుగ్లీ జిల్లా పాండువాకు చెందిన డాక్టర్ కాళీగోపాల్ ముఖర్జీ 1927 మే 5న బర్ధమాన్ జిల్లాలోని ఛోటో బహార్‌కూలి గ్రామంలో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి పచు గోపాల్ ముఖర్జీ బ్రిటిష్ కాలంలో గోల్డ్ మెడల్ అందుకున్న ప్రముఖ వైద్యుడు. తండ్రి సేవా స్ఫూర్తితో వైద్య వృత్తిని ఎంచుకున్న కాళీగోపాల్, బర్ధమాన్‌లో పాఠశాలలో విద్యను పూర్తి చేసి, కోల్‌కతాలోని ఆర్‌.జీ.కర్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్, డీటీఎంఅండ్‌హెచ్ (DTM&H) పూర్తి చేశారు. అనంతరం 1950లో వైద్య వృత్తిని ప్రారంభించారు. మొదట బర్ధమాన్ మెడికల్ కాలేజీలో హౌస్ స్టాఫ్‌గా పనిచేసిన ఆయన తర్వాత హుగ్లీ జిల్లా పాండువాలోని జమ్‌గ్రామ్‌కు వెళ్లి గ్రామీణ ప్రజలకు వైద్య సేవలు అందించడం ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి పాండువానే ఆయనకు శాశ్వత నివాసంగా మారింది. మారుమూల గ్రామాలకు చెందిన పేద ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుతో చికిత్స అందిస్తూ మంచి వైద్యుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు.

Hundred Year Old Doctor Still Treating
మందుల చీటీలు రాస్తున్న డాక్టర్ కాళీగోపాల్ ముఖర్జీ (ETV Bharat)

నాడి చూసి వైద్యం
వైద్య వృత్తి ప్రారంభించిన రోజుల్లో రోగుల నుంచి కేవలం రూ.5 మాత్రమే ఫీజుగా తీసుకునేవారని కాళీగోపాల్ కుమారుడు తెలిపారు. కాలక్రమేణా అది రూ.10, రూ.20, ప్రస్తుతం రూ.50కు పెరిగినా పేదలకు మాత్రం ఎన్నోసార్లు ఉచితంగానే వైద్యం అందించారని అన్నారు. ఆ రోజుల్లో రక్త పరీక్షలు, ఈసీజీ, స్కానింగ్ వంటి సౌకర్యాలు పెద్దగా అందుబాటులో లేకపోయినా రోగుల లక్షణాలు, నాడి చూసి వ్యాధిని గుర్తించి మందులు ఇచ్చేవారని స్థానికులు చెప్పారు. ఆయన ఇచ్చిన చికిత్సతో అనేక మంది త్వరగా కోలుకునేవారని అన్నారు.

ఒక కంటితోనే మందుల చీటీలు
ప్రస్తుతం డాక్టర్ కాళీగోపాల్ వయసు 100 ఏళ్లు దాటిందని ఆయన కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. క్యాన్సర్ కారణంగా 2025లో ఆయన ఎడమ కన్నును తొలగించాల్సి వచ్చిందని చెప్పారు. మాట్లాడటంలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పి, నడవడానికి వాకర్ అవసరం వంటి అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఉదయం, సాయంత్రం తన ఇంటి వద్దే రోగులను చూస్తున్నారని అన్నారు. మిగిలిన ఒక్క కంటితోనే మందుల చీటీలు రాస్తూ వైద్య సేవలను కొనసాగిస్తున్నారని చెప్పారు. తనకు ఇప్పుడు ఎంతకాలంగా వైద్యం చేస్తున్నానో కూడా గుర్తులేదని కాళీగోపాల్ నవ్వుతూ అన్నారు.

Hundred Year Old Doctor Still Treating
కుమారుడు సౌమ్య ముఖర్జీతో డాక్టర్ కాళీగోపాల్ ముఖర్జీ (ETV Bharat)

"నేను 76 సంవత్సరాలుగా వైద్యం చేస్తున్నాను. క్యాన్సర్ వల్ల ఒక కన్ను కోల్పోయాను. ఇప్పుడు శరీరం మునుపటిలా సహకరించదు. అయినా రోగులు నాపై నమ్మకంతో వస్తుంటారు. కొన్నిరోజులు ఐదుగురిని, మరికొన్ని రోజులు పదిహేను మందిని చూస్తాను. ఇక శక్తి ఉన్నంత వరకు సేవ చేస్తూనే ఉంటాను."
- డాక్టర్​ కాళీగోపాల్ ముఖర్జి

సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లోనూ ఆసక్తి
కాళీగోపాల్ కుమారుడు సౌమ్య ముఖర్జీ ప్రస్తుతం తండ్రికి తోడుగా నిలుస్తున్నారు. మందుల వ్యాపారం నిర్వహిస్తున్న సౌమ్య, క్లినిక్ నిర్వహణలో కూడా సహాయం చేస్తున్నారని తెలిపారు. "మా నాన్నకు విశ్రాంతి తీసుకోవాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినరు. 'పేదల కోసం వైద్యం చేయడం నా బాధ్యత. వాళ్లు ఇంకెక్కడికి వెళ్తారు?' అని అంటుంటారు. అందుకే మేమూ ఆయనను అడ్డుకోవడం లేదు. గతంలో ఒక కాంపౌండర్ ఉండేవారు. ఇప్పుడు నేనే ఆయనకు సహాయం చేస్తున్నాను" అని చెప్పారు. అలాగే కాళీగోపాల్ గతంలో వైద్య రంగంతో పాటు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లోనూ చురుకుగా పాల్గొన్నారని అన్నారు. జాతరలు, నాటకాలు, రంగస్థల ప్రదర్శనల్లో నటించి కళాకారుడిగానూ గుర్తింపు పొందారని చెప్పారు.

Hundred Year Old Doctor Still Treating
వాకర్ సాయంతో నడుస్తున్న డాక్టర్ కాళీగోపాల్ ముఖర్జీ (ETV Bharat)

ఎమ్మెల్యే ప్రశంసలు
డాక్టర్ కాళీగోపాల్ సేవలను స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ప్రశంసించారు. పాండువాకు చెందిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే తుషార్ మజుందార్ మాట్లాడుతూ చిన్నతనంలో తాను కూడా ఆయన వద్దే చికిత్స పొందానని అన్నారు. "ఆ రోజుల్లో ఆధునిక పరీక్షలేమీ ఉండేవి కాదు. రోగి నాడి చూసి వ్యాధిని గుర్తించి సరైన మందులు ఇచ్చేవారు. వందేళ్ల వయసులోనూ వైద్య సేవలు కొనసాగించడం నిజంగా గొప్ప విషయం. గ్రామీణ ప్రజలకు ఆయన దేవుడితో సమానం" అని చెప్పారు.

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