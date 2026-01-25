ETV Bharat / bharat

వీధుల్లో వింటేజ్ కార్ల సందడి- వందకిపైగా అరుదైన మోడల్స్- అందరి ఫోకస్ వాటిపైనే!

ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా 113 ఏళ్ల 1913 ఫోర్డ్ మోడల్, ​104 ఏళ్ల ఆస్టిన్ 7 - తాజ్ జై మహల్ ప్యాలెస్ నుంచి బయలుదేరనున్న క్లాసిక్ కార్​ డ్రైవ్

Vintage Car Exhibition
Vintage Car Exhibition (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 25, 2026 at 4:00 PM IST

Vintage Car Exhibition In Jaipur : కార్లంటే మనలో చాలా మందిలో ఇష్టం. అందులోనూ వింటేజ్​ కార్లపై ప్రత్యేక ఆసక్తిని కనబరుస్తారు. అరుదైన మోడల్స్​తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి. ప్రదర్శనలో వందల కొద్దీ ఒకే చోట ప్రత్యక్షమైతే ఆ ఆనందానికి అవధులుండవు కదా! రాజస్థాన్​లోని 'రాజ్​పుతానా ఆటోమోటివ్​ స్పోర్ట్స్​ కార్​ క్లబ్' క్లాసిక్​ కార్ ర్యాలీలో అదే జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా వందకుపైగా అరుదైన, చారిత్రాత్మక వింటేజ్​ కార్లు జైపుర్​ వీధుల్లో చక్కర్లు కొట్టాయి. అయితే శనివారం ముందుగా తాజ్ జై మహల్ ప్యాలెస్‌లో వింటేజ్ కార్లను ప్రదర్శించారు. 113 ఏళ్ల 1913 ఫోర్డ్ మోడల్ T, 104 ఏళ్ల ఆస్టిన్ 7 ప్రత్యేక ఆకర్షణలుగా నిలిచాయి. వాటి రూపురేఖలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది.

ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి
శనివారం జరిగిన ప్రదర్శనలో ఉప ముఖ్యమంత్రి దియా కుమారి వింటేజ్​ కార్లు కేవలం ఒక అభిరుచి మాత్రమే కాదని చెప్పారు. ఇవి మన వారసత్వపు నిధిగా కొనియాడారు. వీటిని సంరక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని గుర్తుచేశారు. పింక్​ సిటీలో జరిగిన ఆ ర్యాలీ ప్రజల్లో భారీ విజయాన్ని సాధించిందని, దీంతో సంపదను కాపాడుకోవాలనే స్పూర్తి ప్రజల్లో పెరుగుతోందని అన్నారు. దేశంలో తయారీ పెరుగుదలతో, వింటేజ్ కార్ల కోసం అనేక విడిభాగాలు ఇప్పుడు దేశీయంగా అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.

దేశంలో పలుచోట్ల అరుదైన కార్లు
కార్ల ప్రదర్శనలో దాదాపు 100 కార్లు పాల్గొన్నాయని 'రాజ్​పుతానా ఆటోమోటివ్​ స్పోర్ట్స్​ కార్​ క్లబ్' కార్యదర్శి అవిజిత్ సింగ్ అన్నారు. వీటిలో దాదాపు 70 జైపుర్ నుంచి 30 జోధ్‌పుర్, ధోల్‌పుర్, ముంబయి, దిల్లీ, చండీగఢ్, లూథియానా వంటి నగరాల నుంచి వచ్చాయని తెలిపారు. ఈ వింటేజ్ కార్లను కలిగి ఉండటం ఒక హాబీ అని ఆయన అన్నారు. కొంతమందికి 20 నుంచి 25 కార్ల సేకరణలు ఉంటాయి. మరికొందరికి ఇది కుటుంబ వారసత్వం, భావోద్వేగ అనుబంధానికి సంబంధించిన విషయమని చెప్పారు. భారత్ వింటేజ్ కార్లకు అంతర్జాతీయ కేంద్రంగా మారడానికి 1950కి ముందు కార్లు, పురాతన భాగాల దిగుమతిపై విధించిన భారీ సుంకాన్ని (సుమారు 260%) పునఃపరిశీలించాలని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.

వింటేజ్ కార్ల మోడల్స్

  • 1913 ఫోర్డ్ మోడల్ T
  • 1922 ఆస్టిన్ 7
  • 1929 బుగాటి
  • 1930 కార్డ్ L29 క్యాబ్రియోలెట్
  • 1931 కాడిలాక్ V16
  • 1934 రోల్స్-రాయిస్
  • 1950 జాగ్వార్ XK 120
  • 1953 డాడ్జ్
  • 1957 బెంట్లీ S1
  • 1973 పోంటియాక్ ఫైర్‌బర్డ్

వింటేజ్​కార్ల సందడి
జైపుర్​​లో వింటేజ్​ కార్లను చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ అలా చూస్తూ ఉండిపోయారు. కొన్ని సంవత్సరాల నాటి అరుదైన మోడల్స్​ కావున వాటితో ఫొటోలు తీసుకోని వారి కెమెరాల్లో బంధించడానికి హడావుడి చేశారు. కార్ల పక్కన నిల్చుని ఫొటోలు దిగారు. ఆ తర్వాత సెల్ఫీలు తీసుకుని సందడి చేశారు.

రోడ్లపైకి క్లాసిక్​ కార్​
వింటేజ్, క్లాసిక్ కార్ డ్రైవ్ జనవరి 25 ఆదివారం తాజ్ జై మహల్ ప్యాలెస్ నుంచి బయలుదేరుతుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ ప్రేమ్‌చంద్ బైర్వా డ్రైవ్‌ను జెండా ఊపి ప్రారంభించనున్నారు. ఆ డ్రైవ్ రూట్ జై మహల్ ప్యాలెస్ నుంచి ప్రభుత్వ హాస్టల్, ఎంఐ రోడ్, పంచ్ బత్తి, విగ్రహం సర్కిల్, అంబేద్కర్ సర్కిల్, జనపథ్ టర్న్, చౌమున్ సర్కిల్, తిరిగి జై మహల్ ప్యాలెస్ వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడే క్రీడా మంత్రి రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్ విజేతలను సత్కరిస్తారు.

