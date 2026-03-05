టీనేజర్ను రాడ్, సుత్తెలతో కొట్టి చంపిన నరరూప రాక్షసుడు- రక్తం తాగి, మాంసం తిన్న వైనం!
గ్రామస్థులు చూస్తుండగానే దారుణ హత్య- రాడ్, సుత్తెలతో టీనేజర్పై ఓ యువకుడి ఎటాక్ - మృతుడి రక్తం తాగి, మాంసం తిన్న వైనం - సమన్నా గ్రామస్థుల కళ్లెదుటే ఘోరం
Published : March 5, 2026 at 10:19 PM IST
Damoh Shocking Incident: ఓ వ్యక్తి నరరూప రాక్షసుడిలా ప్రవర్తించాడు. ఒక టీనేజర్ను దారుణంగా ఇనుప రాడ్, సుత్తెలతో కొట్టి చంపాడు. అంతటితో ఆగకుండా చనిపోయిన వ్యక్తి రక్తాన్ని తాగి, మాంసాన్ని తిన్నాడు. ఈ భయానక దృశ్యాలను చూసి ప్రజలు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. అరిచారు, కేకలు వేశారు. అయినా ఆ వ్యక్తి రాక్షస చేష్టలను ఆపలేదు. దీంతో అతడిని పట్టుకోవడానికి ఏ ఒక్కరూ సాహసించలేదు. చివరకు ఏమైంది? ఈ హత్యకు దారితీసిన కారణాలేంటి? పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనాన్ని కడదాకా చదివేయండి.
ఆ ఊరిలో అసలేం జరిగింది?
అది మధ్యప్రదేశ్లోని దామోహ్ జిల్లా సమన్నా గ్రామం. ఈ రాష్ట్రంలో హోలీ పండుగ రెండో రోజున భాయీ దూజ్ అనే వేడుకను నిర్వహిస్తారు. ఈసందర్భంగా సోదరీమణులంతా తమ సోదరుల చేతికి ఒక పవిత్ర దారాన్ని కడతారు. 16 ఏళ్ల భరత్ విశ్వకర్మ ఈ పవిత్ర దారాన్ని కట్టించుకునేందుకు గురువారం ఉదయం సమన్నా గ్రామంలోని తన సోదరి ఇంటికి వచ్చాడు. ఇదే గ్రామానికి చెందిన గుడ్డా పటేల్ అనే యువకుడికి మతిస్థిమితం లేదు. రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న భరత్ విశ్వకర్మపై గుడ్డా పటేల్ ఇనుప రాడ్తో దాడి చేశాడు.
అనంతరం సుత్తెతో అతడి తలపై బలంగా బాదాడు. ఈ దారుణ హత్యను చూసి ప్రజలంతా షాక్కు గురయ్యారు. పరిసర ప్రాంతాల జనమంతా అరవడం, ఏడ్వడం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఏ ఒక్కరూ గుడ్డా పటేల్ను ఆపేందుకు సాహసించ లేదు. దీంతో భరత్ విశ్వకర్మ డెడ్ బాడీ వద్ద అతడు కాసేపు నిలబడ్డాడు. అనంతరం మృతుడి శరీరంపై పడి, రక్తాన్ని గుడ్డా పటేల్ తాగాడు. ఆ తర్వాత అక్కడే కూర్చొని భరత్ విశ్వకర్మ శరీర మాంసాన్ని తిన్నాడు.
రాడ్ చూపిస్తూ, రాళ్లు విసురుతూ హల్చల్
దీనిపై సమన్నా గ్రామ ప్రజలు దేహత్ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారాన్ని అందించారు. ఆ వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పోలీసులను చూసి గుడ్డా పటేల్ ఇనుప రాడ్ చూపిస్తూ, రాళ్లు విసురుతూ ఊరిలోని ఒక బహిరంగ మైదానంలోకి ప్రవేశించాడు. అతడి చేతిలో రాడ్, రాళ్లు ఉండటంతో, పట్టుకునేందుకు పోలీసులు, గ్రామస్థులు సాహసించలేదు. చివరకు పోలీసులు ఏదో విధంగా అతన్ని పట్టుకున్నారు.
గుడ్డా పటేల్కు నేరచరిత్ర
ఈ దారుణ హత్యకు పాల్పడిన గుడ్డా పటేల్ మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదని అంటున్నారు. అయితే అతడు ఏ పరిస్థితులలో ఈ హత్యకు పాల్పడ్డాడు అనేది తెలుసుకునేందుకు పోలీసులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో గుడ్డా పటేల్ను వైద్యపరంగా పర్యవేక్షించే బాధ్యతను మానసిక వైద్య నిపుణులను ఇవ్వనున్నారు. ఇతడు గతంలోనూ జైలుకు వెళ్లి వచ్చాడని గ్రామస్థులు తెలిపారు. కొన్నేళ్ల క్రితం భార్యను హత్య చేసిన కేసులోనే గుడ్డా పటేల్ను అరెస్టు చేశారని చెప్పారు. మొత్తం మీద ఈ ఘటనతో గురువారం రోజు సమన్నా గ్రామం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. ప్రజలంతా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఎవరూ పిల్లలు, కుటుంబ సభ్యులను బయటకు వెళ్లనివ్వలేదు. ఈ దారుణ హత్యను మర్చిపోలేకపోతున్నామని ఊరి ప్రజలు చెబుతున్నారు.
సోదరితో పవిత్ర దారం కట్టించుకునేందుకు భరత్ వచ్చాడు!
"మరణించిన యువకుడి పేరు భరత్ విశ్వకర్మ. ఇతడు దామోహ్ జిల్లా ఇమ్లియా అవుట్పోస్ట్ పరిధిలోని అర్థేఖ్డ గ్రామానికి చెందినవాడు. తన సోదరితో పవిత్ర దారం కట్టించుకునేందుకు గురువారం ఉదయం సమన్నా గ్రామానికి వచ్చాడు" అని దామోహ్ నగర పోలీసు సూపరింటెండెంట్ హెచ్ ఆర్ పాండే తెలిపారు.