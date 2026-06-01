జమ్ముకశ్మీర్​లో తగ్గిన ఉగ్రవాదం!- మే నెలలో 'నో కిల్లింగ్స్​'- గత 30 ఏళ్లలో మొదటిసారి ప్రశాంతత!

జమ్ముకశ్మీర్​లో 4,011 నుంచి 12కు పడిపోయిన వార్షిక మరణాలు- ఉగ్రవాదం తగ్గిందా?

Security forces in JK (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 1, 2026 at 3:44 PM IST

First Terror Free Month In JK : జమ్మూకశ్మీర్​లో మూడు దశాబ్దాల కంటే ముందు ప్రారంభమైన ఉగ్రవాదం నేటికీ రావణకాష్టంలా మండుతూనే ఉంది. భారత పౌరులు ఉగ్ర దాడులతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోంది. జమ్మూకశ్మీర్​లో ఉగ్రవాదం మొదలైనప్పటి నుంచి నేటి వరకు చూసుకుంటే, మొదటిసారిగా ఈ మే నెలలో ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ముగిసింది.

అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2026 మొదటి 5 నెలల్లో కేవలం 12 ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు మాత్రమే నమోదు అయ్యాయి. ఈ మృతుల్లో 9 మంది ఉగ్రవాదులు కాగా, మన భద్రతా దళ సిబ్బందికి చెందిన ఒకరు, గుర్తింపు వివాదం ఉన్న ఒక స్థానికుడు, గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఉన్నారు. కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఉగ్రదాడుల్లో సాధారణ పౌరులు ఎవరూ మరణించలేదు.

జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీస్ డేటా ప్రకారం, 2000 మే నెలలో అక్కడ 288 ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు నమోదు అయ్యాయి. 2001 మే నాటికి ఈ సంఖ్య 300కు చేరింది. వాస్తవానికి ఆ సమయంలో కశ్మీర్​ లోయ అంతటా, జమ్మూలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాదులు, పౌరులు, భద్రతా సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో మరణించారు. దాదాపు ప్రతిరోజూ అక్కడ ఈ ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సంభవించాయి. అయితే కాలక్రమేణా అక్కడ ఉగ్ర హింస క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నప్పటికీ, మే నెల మాత్రం అత్యంత హింసాత్మక మాసంగా ఉందని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

జమ్మూకశ్మీర్​ - టెర్రర్​ డెత్స్
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, జమ్మూకశ్మీర్​లో ఆయా సంవత్సరాల్లో, మే నెలలో నమోదైన ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?​

సంవత్సరంమరణాలు
2002 288
2003 241
2004 195
2005 188
2006 140
2007 59
2008 39
2009 27
2010 43
201119
201213

ఈ విధంగా జమ్మూకశ్మీర్​లో ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. అయితే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఉగ్రవాదుల వ్యూహాలు మారాయి. స్థానికుల్లో కొందరు కొత్తగా ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరడం వల్ల టెర్రర్ డెత్స్​లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే?

సంవత్సరంమరణాలు
201318
201410
201516

మళ్లీ పెరిగిన ఉగ్రవాదం
2016 నాటి అశాంతి తర్వాత జమ్మూకశ్మీర్​లో హింస మళ్లీ పెరిగింది. ఆ ఏడాది మే నెలలో టెర్రర్ డెత్స్​ 27 వరకు నమోదుకాగా, 2017, 2018, 2019 మే నెలల్లో వరుసగా 37 చొప్పున ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సంభవించాయి. కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో ఉగ్రవాదం క్రమంగా తగ్గింది.

సంవత్సరంమరణాలు
202028
202116
202238
202314
20247
202543

జీరోకు పడిపోయిన మరణాలు
అయితే ఈ ఏడాది (2026) మే నెలలో ఈ ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సున్నాకు పడిపోయాయి. నిరంతర ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు, నిఘా వర్గాల మధ్య మంచి సమన్వయం, స్థానిక యువత ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరడం బాగా తగ్గిపోవడమే ఇందుకు కారణమని భద్రతాధికారులు చెబుతున్నారు.

