జమ్ముకశ్మీర్లో తగ్గిన ఉగ్రవాదం!- మే నెలలో 'నో కిల్లింగ్స్'- గత 30 ఏళ్లలో మొదటిసారి ప్రశాంతత!
జమ్ముకశ్మీర్లో 4,011 నుంచి 12కు పడిపోయిన వార్షిక మరణాలు- ఉగ్రవాదం తగ్గిందా?
Published : June 1, 2026 at 3:44 PM IST
First Terror Free Month In JK : జమ్మూకశ్మీర్లో మూడు దశాబ్దాల కంటే ముందు ప్రారంభమైన ఉగ్రవాదం నేటికీ రావణకాష్టంలా మండుతూనే ఉంది. భారత పౌరులు ఉగ్ర దాడులతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. కానీ నేడు ఆ పరిస్థితి క్రమంగా మారుతోంది. జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్రవాదం మొదలైనప్పటి నుంచి నేటి వరకు చూసుకుంటే, మొదటిసారిగా ఈ మే నెలలో ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు లేకుండా ప్రశాంతంగా ముగిసింది.
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, 2026 మొదటి 5 నెలల్లో కేవలం 12 ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు మాత్రమే నమోదు అయ్యాయి. ఈ మృతుల్లో 9 మంది ఉగ్రవాదులు కాగా, మన భద్రతా దళ సిబ్బందికి చెందిన ఒకరు, గుర్తింపు వివాదం ఉన్న ఒక స్థానికుడు, గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఉన్నారు. కాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు ఉగ్రదాడుల్లో సాధారణ పౌరులు ఎవరూ మరణించలేదు.
జమ్మూకశ్మీర్ పోలీస్ డేటా ప్రకారం, 2000 మే నెలలో అక్కడ 288 ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు నమోదు అయ్యాయి. 2001 మే నాటికి ఈ సంఖ్య 300కు చేరింది. వాస్తవానికి ఆ సమయంలో కశ్మీర్ లోయ అంతటా, జమ్మూలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉగ్రవాదులు, పౌరులు, భద్రతా సిబ్బంది పెద్ద సంఖ్యలో మరణించారు. దాదాపు ప్రతిరోజూ అక్కడ ఈ ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సంభవించాయి. అయితే కాలక్రమేణా అక్కడ ఉగ్ర హింస క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నప్పటికీ, మే నెల మాత్రం అత్యంత హింసాత్మక మాసంగా ఉందని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
జమ్మూకశ్మీర్ - టెర్రర్ డెత్స్
అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, జమ్మూకశ్మీర్లో ఆయా సంవత్సరాల్లో, మే నెలలో నమోదైన ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
|సంవత్సరం
|మరణాలు
|2002
|288
|2003
|241
|2004
|195
|2005
|188
|2006
|140
|2007
|59
|2008
|39
|2009
|27
|2010
|43
|2011
|19
|2012
|13
ఈ విధంగా జమ్మూకశ్మీర్లో ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు క్రమంగా తగ్గుతూ వచ్చాయి. అయితే ఆ తర్వాతి కాలంలో ఉగ్రవాదుల వ్యూహాలు మారాయి. స్థానికుల్లో కొందరు కొత్తగా ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరడం వల్ల టెర్రర్ డెత్స్లో హెచ్చుతగ్గులు కనిపించాయి. అవి ఎలా ఉన్నాయంటే?
|సంవత్సరం
|మరణాలు
|2013
|18
|2014
|10
|2015
|16
మళ్లీ పెరిగిన ఉగ్రవాదం
2016 నాటి అశాంతి తర్వాత జమ్మూకశ్మీర్లో హింస మళ్లీ పెరిగింది. ఆ ఏడాది మే నెలలో టెర్రర్ డెత్స్ 27 వరకు నమోదుకాగా, 2017, 2018, 2019 మే నెలల్లో వరుసగా 37 చొప్పున ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సంభవించాయి. కానీ ఆ తర్వాత కాలంలో ఉగ్రవాదం క్రమంగా తగ్గింది.
|సంవత్సరం
|మరణాలు
|2020
|28
|2021
|16
|2022
|38
|2023
|14
|2024
|7
|2025
|43
జీరోకు పడిపోయిన మరణాలు
అయితే ఈ ఏడాది (2026) మే నెలలో ఈ ఉగ్రవాద సంబంధిత మరణాలు సున్నాకు పడిపోయాయి. నిరంతర ఉగ్రవాద నిరోధక చర్యలు, నిఘా వర్గాల మధ్య మంచి సమన్వయం, స్థానిక యువత ఉగ్రవాద గ్రూపుల్లో చేరడం బాగా తగ్గిపోవడమే ఇందుకు కారణమని భద్రతాధికారులు చెబుతున్నారు.