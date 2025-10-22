ETV Bharat / bharat

పూల సాగుతో లాభాలు- 2, 3 రోజుల్లో లక్షాధికారులుగా మారిపోయిన రైతులు!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 22, 2025 at 7:11 PM IST

4 Min Read
Sambalpur Flower Farmers Success Story : ఒడిశాలోని సంబల్​పుర్ జిల్లాకు చెందిన రైతులు పూల సాగులో రాణిస్తున్నారు. సాధారణ పంటలను పండించి పెద్దగా ఆదాయం పొందలేని కర్షకులు, పువ్వులను పెంచి రూ.లక్షల్లో ఆదాయాన్ని గడించారు. దీపావళి, కాళీ పూజల సమయంలో పువ్వులకు ఉన్న డిమాండ్ వల్ల 2-3రోజుల్లోనే లక్షాధికారులు అయిపోయారు. మరి ఆ పూల రైతుల సక్సెస్ స్టోరీ మనమూ తెలుసుకుందామా?

మెరుగపడిన రైతుల ఆర్థిక పరిస్థితి
సంబల్​పుర్ జిల్లాలోని జుయుమురా బ్లాక్​లోని రైతులు పూల సాగులోకి దిగి విజయం సాధించారు. పూల దిగుబడి పెరగడం, అలాగే పువ్వులకు పండగల సీజన్​లో ఫుల్ డిమాండ్ ఉండడంతో కర్షకులకు కలిసొచ్చింది. దీంతో రికార్డు స్థాయిలో పువ్వులు అమ్ముడయ్యాయి. దీంతో రైతులు లక్షాధికారులుగా మారారు. ఈ ప్రాంత రైతులు గతంలో ఎక్కువగా వరి, కూరగాయలను పండించేవారు. కానీ ఇటీవల కాలంలో సంప్రదాయ పంటలను పండించడం మానేసి, పూల సాగును ప్రారంభించారు. దీంతో వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడింది.

అదరగొట్టిన మహిళా రైతు
ఘేనుపాలి పంచాయతీలోని ఠాకుర్మల్ గ్రామానికి చెందిన శంఖాజిని ప్రధాన్ అనే మహిళా రైతు పూలసాగులో రాణిస్తోంది. ఆమె తన భర్తతో కలిసి 20సెంట్ల భూమిలో జిన్సెంగ్ పువ్వులను పెంచింది. ఈ పుష్పాల సాగులో మంచి లాభాల రావడంతో గతంలో సైకిల్​పై తిరిగిన ఆమె, ఇప్పుడు స్కూటీపై ప్రయాణిస్తోంది. అంతేకాకుండా శంఖాజిని ముఖం ఆత్మవిశ్వాసంతో వెలిగిపోతోంది. జిన్సెంగ్ పూల సాగు చేయడం వల్ల మంచి లాభాలను పొందామని శంఖాజిని చెప్పింది.

"దీపావళికి ప్రతి ఒక్కరూ తమ పిల్లలకు కొత్త బట్టలు కొనాలనుకుంటారు. ఈసారి మేం మా పిల్లలకు కొత్త బట్టం కొన్నాం. మా జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయి. ఎందుకంటే గతంలో నా భర్త, నేను మాకున్న పొలంలో వరిని పండించాం. అయితే మా ప్రాంతంలో అందరూ పువ్వులు పండిస్తున్నారని తెలుసుకుని పూల సాగులో దిగాం. గతేడాది కన్నా ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పూల మొక్కలను పెంచాం. దీపావళి సమయంలో, మేం జిన్సెంగ్ పువ్వులను కేజీ రూ.200 చొప్పున అమ్మాం. దీంతో మంచి లాభాలను గడించాం. గతంలో బ్రోకర్ల వల్ల మాకు తక్కువ లాభం వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు సబుజ్ సనాతనపాలి ఎఫ్​పీఓ ద్వారా అమ్మడంతో రైతులకు ఎక్కువ లాభం వస్తోంది. గత 3 రోజుల్లో, మేము రూ.20,000 విలువైన పువ్వులను అమ్మాం. గతేడాది పువ్వులో సాగులో మాకు అంతగా లాభాలు రాలేదు. మార్గశిర మాసం నుంచి శివ రాత్రి వరకు అనేక పండుగలు ఉన్నందున పువ్వులు మరింత మెరుగైన ధరలకు అమ్ముడవుతాయని మేము ఆశిస్తున్నాం" అని మహిళా రైతు శంఖాజిని తెలిపింది.

లక్షాధికారిగా మారిన కర్షకుడు
అలాగే కైలాశ్ ప్రధాన్ అనే రైతు దీపావళి, కాళీ పూజ సమయంలో పూలు అమ్మడం ద్వారా 2 రోజుల్లోనే లక్షాధికారి అయ్యాడు. సబుజ్ సనాతనపలి ఎఫ్​పీఓకి రూ.లక్ష విలువైన పూలను విక్రయించాడు. "మేము పూలు పండించిన నేల గతంలో బంజరు భూమిగా ఉండేది. అక్కడ ఎటువంటి పంటలను పండించలేదు. ఏనుగుల వంటి అడవి జంతువుల భయం కూడా ఉండేది. ఇప్పుడు అక్కడ మేం పువ్వుల సాగు చేసి ఆర్థిక స్వావలంబన పొందాం. నేను 50 సెంట్ల భూమిలో పువ్వులు పండించాను. ఒకే రోజులో 10 క్వింటాళ్ల పూలను అమ్మాను. దీపావళి సమయంలో రూ.లక్ష సంపాదించాను" అని కైలాశ్ తెలిపాడు.

"అంతకు ముందు దుర్గా పూజ, విశ్వకర్మ పూజ సమయంలో కూడా పువ్వులు అమ్మి నేను బాగా సంపాదించాను. దుర్గా పూజ సమయంలో నేను రూ.30,000 విలువైన పూలను అమ్మాను. గతేడాది కూడా నేను పూల సాగు చేశాను. కానీ అంత లాభం రాలేదు. ఈసారి మేము పండించిన పువ్వులు బాగా అమ్ముడయ్యాయి ఎందుకంటే ఈ సారి పువ్వులు కోల్​కతా నుంచి ఒడిశాకు రాలేదు. అక్కడి నుంచి వచ్చే పూలను కోనుకోలు చేసేందుకు స్థానికులు ఇష్టపడరు. మేము పండించిన పువ్వులను స్థానికంగా పరిగణించి ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తారు. కేజీ రూ.150 చొప్పున పూలను అమ్ముతున్నాం. మా ప్రాంత రైతులు పువ్వుల సాగు ద్వారా ఆర్థికం స్వావలంబన పొందారు."

- కైలాశ్, రైతు

రైతులకు అండగా ఎఫ్​పీఓ
సనాతనపాలి ఎఫ్​పీఓ (రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థ) అక్కడి రైతుల పూల వ్యాపారాన్ని పెంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ఎఫ్​పీఓ లఖ్​నవూ నుంచి 8 లక్షల అధిక నాణ్యత గల పువ్వుల మొలకలను తీసుకువచ్చి ఆ ప్రాంత రైతులకు పంపిణీ చేసింది. ఇప్పుడు ఆ మొక్కలే రైతులకు మంచి పూల దిగుబడిని ఇచ్చాయి. ఈ పూలు కిలోకు రూ.150చొప్పున అమ్ముడవుతున్నాయి. "దీపావళి సందర్భంగా పువ్వులను విక్రయించి ప్రతి రైతు రూ.లక్ష- రూ.లక్షన్నర వరకు లాభం పొందారు. గతంలో, పువ్వులు తక్కువ మొత్తంలో అమ్ముడయ్యేవి. కానీ ఇప్పుడు ఎఫ్​పీఓ ఉన్నందున, పూల మార్కెట్లకు కొరత లేదు. ఇప్పుడు లాభం ఏ మధ్యవర్తుల జేబులోకి వెళ్లకుండా నేరుగా రైతు జేబులోకి వెళ్లింది" అని సనాతనపాలి ఎఫ్​పీఓ ఎండీ మన్బోధ్ బారిక్ అన్నారు.

