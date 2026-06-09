అక్కడి సర్కార్ స్కూల్కు భారీ డిమాండ్- ఎందుకో తెలుసా?
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అడ్మిషన్ కోసం క్యూ కట్టిన తల్లిదండ్రులు- ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు బదిలీ అవుతున్న విద్యార్థులు- రెండు షిఫ్టులుగా తరగతులు నిడుపుతున్న పాఠశాల
Published : June 9, 2026 at 5:20 PM IST
Huge Crowd For Admissions In Govt School : తమ పిల్లలకు మంచి విద్య అందించి, ఉన్నత భవిష్యత్ను నిర్మించాలని తల్లిదండ్రులు కోరుకుంటారు. అందుకోసం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టడానికైనా వెనుకాడరు. పేరున్న ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో అడ్మిషన్ కోసం కొన్ని గంటల పాటు క్యూల్లో నిలబడుతుంటారు. అయితే ఇందుకు భిన్నంగా గుజరాత్లోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల వద్ద కనిపిస్తున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఆ పాఠశాలలో సీటు కోసం తల్లిదండ్రులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అంతేకాదు, ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు బదిలీ అవుతున్నారు. ఒక సాధారణ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఇంతటి ఆదరణ ఎందుకు లభిస్తోంది? ఆ పాఠశాలలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రెండు షిఫ్టులుగా తరగతులు
జునాగఢ్ జిల్లాలోని ప్రాథమిక, మాధ్యమిక పాఠశాలల్లో తరగతులు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక బాలికల పాఠశాల 'పీఎం శ్రీ కన్య శాల'లో తమ కుమార్తెల కోసం ప్రవేశం కోరుతూ తల్లిదండ్రులు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్నారు. దాంతో ఆ పాఠశాల ప్రాంగణంలో భారీ రద్దీ ఏర్పడింది. తల్లిదండ్రులు అందరూ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వైపునకు వెళ్లే ఈ రోజుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు ఇంతటి డిమాండ్ ఉండడం చూసి స్థానికుల ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మొత్తం 750 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వారందరికీ రెండు షిఫ్టులుగా తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం ఉండే మొదటి షిఫ్టులో 1 నుంచి 4 తరగతి వరకు పిల్లలు ఉంటారు. మధ్యాహ్నం షిఫ్టులో 5 నుంచి 8 తరగతి వరకు విద్యార్థులు హాజరవుతారు.
ప్రైవేట్ నుంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు
ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఏడాది 312 మంది విద్యార్థులు ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి ఈ పాఠశాలకు బదిలీ అయ్యారు. ఇందులోని విద్యా ప్రమాణాల వల్లే ఈ స్కూల్కు ఇంత డిమాండ్ పెరిగిందని ప్రిన్సిపల్ అల్తాఫ్ అలీ విరానీ అన్నారు. "గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, ప్రవేశాల విషయంలో మా పాఠశాల అందరి దృష్టిని ఆకర్శిస్తోంది. మా పాఠశాలకు ఏటా ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుంచి 300 మందికి పైగా విద్యార్థులు వస్తున్నారు. మా పాఠశాల సామర్థ్యం 750 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే. అయినప్పటికీ, అర్హులైన బాలికలకు ప్రవేశం కల్పించడం ద్వారా వారికి విద్యను అందిస్తున్నాం" అని ఆయన తెలిపారు. అంతే కాకుండా తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల కోసం ఈ పాఠశాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని చెప్పారు.
"మా పిల్లలు గతంలో అహ్మదాబాద్లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివేవారు. కుటుంబ కారణాల వల్ల మేం ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాం. ఇక్కడ విద్యా ప్రమాణాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల మధ్య కుటుంబ వాతావరణం కనిపిస్తుంది. అందుకే మేం వారిని 'ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల నం. 4'లో చేర్పించాలని నిర్ణయించుకున్నాం."
- అమిత్ చుడాసమా దంపతులు
చదువుతో పాటు కళలు కూడా
ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యా కార్యకలాపాలతో పాటు, సంస్కృతి, కళలు, క్రీడలు, సంగీతం, నాటక రంగాలకు సంబంధించిన అనేక రకాల కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తుందని అక్కడ సిబ్బంది తెలిపారు. అలాగే క్యాంపస్ మొత్తం సీసీటీవీ కెమెరాలు అమర్చారని అన్నారు. ప్రతి తరగతి గదిలో డిజిటల్ స్మార్ట్ బోర్డ్, ప్రొజెక్టర్ ఉన్నాయని చెప్పారు. విద్యార్థులకు కంప్యూటర్ అక్షరాస్యతను అందించడానికి అత్యాధునిక కంప్యూటర్ ల్యాబ్, అలాగే వివిధ సబ్జెక్టుల కోసం ప్రత్యేక ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు. విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందిస్తారని తెలిపారు. ఈ కారణంగానే పి.ఎం. శ్రీ కన్యా బాలికల స్కూల్కు ఇంత ఆదరణ లభిస్తుందని వారు అన్నారు.
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