'చైనా ముప్పు'ను అడ్డుకునేందుకు సరిహద్దుల్లో అభివృద్ధి మంత్రం- అదొక్కటే సరిపోతుందా? అసలు సవాలు ఇదే!
సరిహద్దు గ్రామాల్ని దేశపు తొలి గ్రామాలుగా అభివృద్ధి చేస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం- జెమితాంగ్లో రోడ్లు, విద్యుత్, వైద్యం, పర్యటకంతో మారుతున్న పరిస్థితులు- మౌలిక వసతులున్నా ఉపాధి లేక ఖాళీ!
Published : August 13, 2026 at 9:03 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 9:35 PM IST
Vibrant Villages Programme Arunachal : సరిహద్దు గ్రామాలు అంటే ఒకప్పుడు దేశ పటంలో చివరి అంచున ఉన్న ప్రాంతాలుగానే చూసేవారు. అక్కడికి రోడ్డు, విద్యుత్, వైద్యం వంటి మౌలిక వసతులు చేరడమే పెద్ద సవాలుగా ఉండేది. ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. దేశ సరిహద్దులోని గ్రామాల్ని చివరి గ్రామాలుగా కాకుండా, దేశపు తొలి గ్రామాలుగా చూడాలన్న ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్ని చేపడుతోంది. కానీ సరిహద్దు గ్రామాలకు రోడ్లు, భవనాలు, విద్యుత్ అందిస్తేనే అక్కడి ప్రజలు ఆగిపోతారా? ఉపాధి లేకపోతే యువత తిరిగి నగరాలవైపు వెళ్లిపోరా? ఈ ప్రశ్నలకు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని రెండు సరిహద్దు ప్రాంతాలు రెండు భిన్నమైన సమాధానాల్ని చూపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు అభివృద్ధితో మారుతున్న తవాంగ్ జిల్లాలోని జెమితాంగ్; మరోవైపు మౌలిక వసతులు ఉన్నా ప్రజల వలసలతో వెలవెలబోతున్న లిమేకింగ్ తక్సింగ్.
చైనాతో అత్యంత సున్నితమైన సరిహద్దును పంచుకుంటున్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో స్థానికుల వలసల్ని అడ్డుకోవడం, సరిహద్దు గ్రామాల్ని మౌలిక వసతులతో బలోపేతం చేయడం, వాటిని ఆర్థికంగా స్వయం సమృద్ధిగా మార్చడం, లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం 2023 ఏప్రిల్లో 'వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్ (VVP)' ను ప్రారంభించింది. కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా- అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని మారుమూల 'కిబిథూ' గ్రామం నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని లాంఛ్ చేశారు. 2026 ఫిబ్రవరి 20న అసోంలోని సరిహద్దు గ్రామం నుంచి రెండో విడతను కూడా విజయవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. రానున్న స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లోని 'జెమితాంగ్', 'లిమేకింగ్- తక్సింగ్' గ్రామాల్లో పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఈటీవీ భారత్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దేశంలోనే అత్యంత కీలకమైన సరిహద్దు రాష్ట్రం. ఇది చైనాతో సుమారుగా 1080 నుంచి 1200 కిలోమీటర్ల మేర సరిహద్దును (మెక్ మోహన్ లైన్) పంచుకుంటోంది. చైనా ఎప్పటికప్పుడు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాలు తమవేనని, దానిని దక్షిణ టిబెట్ అని పిలుస్తూ వివాదాలు సృష్టిస్తూ ఉంటుంది. అయితే భారత్ మాత్రం చైనా బెదిరింపుల్ని తిప్పికొడుతూ, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ భారతదేశంలోని అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేస్తోంది. చైనా ఆక్రమణల్ని అడ్డుకోవాలంటే సైన్యంతో పాటు సరిహద్దు గ్రామాల్లో ప్రజలు నివసించడం కూడా చాలా ముఖ్యం. అందుకే సరిహద్దు గ్రామాల్ని ఖాళీ కాకుండా చూడటం కూడా భద్రతా వ్యూహంలో భాగంగా మారింది.
జెమితాంగ్ సక్సెస్ స్టోరీ
పశ్చిమ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని తవాంగ్ జిల్లాలో ఉన్న జెమితాంగ్ గ్రామం చైనా సరిహద్దుకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇక్కడ భారత్ చేపట్టిన అభివృద్ధి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వైబ్రెంట్ విలేజెస్ పథకం కింద ఇక్కడ అద్భుతమైన మార్పులు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ రవాణా వ్యవస్థ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఒకప్పుడు ఆర్మీ పోస్టులకు లేదా వేరే ఊళ్లకు వెళ్లాలంటే గంటల తరబడి కొండల్లో నడవాల్సి వచ్చేది. ఇంకా ప్రాణాలకు తెగించి ప్రమాదకరమైన వంతెనలు దాటాల్సి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు చూస్తే వాహనాలు నేరుగా చివరి ప్రాంతం వరకు వెళ్తున్నాయి. రోడ్లు, విద్యుత్, తాగునీరు, వైద్యం వంటి సదుపాయాలు అందుబాటులోకి రావడంతో రోజువారీ జీవితం కూడా సులభమైంది.
పర్యటకం, మహిళల స్వయం సమృద్ధి
ఇక్కడ భారత సైన్యం కేవలం సరిహద్దు కాపలాకే పరిమితం కాలేదు. ఆపరేషన్ సద్భావ్ కింద ఉచిత వైద్య పరీక్షలు, మందుల పంపిణీ, తాగునీటి సదుపాయాలు కూడా కల్పిస్తోంది. ఐటీబీపీ బలగాలు ప్రజలతో పాటు వారి పశువులకు కూడా వైద్యం అందిస్తున్నాయి. ప్రసిద్ధ గొర్సమ్ చోర్టెన్ స్థూపం, జెమితాంగ్ లోయ అందాలు పర్యటకుల్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. స్థానిక మహిళలు 'కొమోస్ కేఫ్' పేరుతో కేప్ నిర్వహిస్తూ తమకంటూ ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తున్నారు. ఈసారి ఆగస్ట్ 15న స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేసి మోమోస్, నూడుల్స్, చోమిన్, రాగులతో చేసిన పదార్థాల్ని కూడా అమ్మడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. ఏటా జరిగే గొర్సమ్ ఉత్సవం సైన్యానికి, స్థానిక ప్రజలకు మధ్య అనుబంధాన్ని మరింత పెంచుతోంది.
లిమేకింగ్- తక్సింగ్లో మరో పరిస్థితి!
జెమితాంగ్లో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంటే తూర్పున ఉన్న అప్పర్ సుబన్సిరి జిల్లాలోని లిమేకింగ్ - తక్సింగ్ ప్రాంతం మాత్రం మరో వాస్తవాన్ని చూపిస్తోంది. ఇక్కడ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందడి కాస్త తగ్గింది. ఒకప్పుడు ఆగస్ట్ 15 వస్తే ఇక్కడ పండగ వాతావరణం ఉండేది. బ్యాండ్ మేళాలు, ఆటల పోటీలు, పరేడ్లు కూడా జరిగేవి. సైనికులు, అధికారులు, ఊరి జనమంతా ఉత్సాహంగా పాల్గొనేవారు. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ జనం పెద్దగా లేక ఉత్సాహం కనిపించడం లేదు. ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా 3 మిడిల్ స్కూళ్లు, 11 ప్రైమరీ స్కూళ్లు, కమ్యూనిటీ హాళ్లు, బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులు ఉన్నాయి. కానీ వాటిని ఉపయోగించే ప్రజల సంఖ్య తగ్గిపోతోంది. చదువు, ఉద్యోగాల కోసం యువత గ్రామాల్ని వదిలి వెళ్తుండటంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. 'గ్రామంలో పిల్లలే లేనప్పుడు ఇళ్లు, స్కూళ్లు ఉండి ఏం లాభం? ప్రభుత్వం కేవలం రోడ్లు, భవనాలు కడితే సరిపోదు. ప్రజలు ఊళ్లోనే ఉండేలా ఉపాధి చూపించాలి. ఒకప్పుడు బార్డర్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. ఇప్పుడు వైబ్రెంట్ విలేజెస్ వచ్చింది. కానీ ప్రజల అసలు అవసరాలకు తగ్గట్లు ప్రణాళికలు ఉండాలి.' అని స్థానిక బిడాక్ గ్రామానికి చెందిన తబ్యా మ్రా అంటున్నారు.
సరిహద్దు భద్రతకు ప్రజలే బలం
సరిహద్దు గ్రామాల్లో ప్రజలు నివసించడం అనేది కేవలం ఆర్థిక పరమైన అంశం మాత్రమే కాదు. అది దేశ భద్రతతో ముడిపడి ఉన్న అత్యంత కీలకమైన విషయం. సరిహద్దుల్లో నివసించే ప్రజలకు స్థానిక భౌగోళిక పరిస్థితులు, మార్గాలు, పరిసరాలపై పూర్తి అవగాహన ఉంటుంది. వారి ఉనికి గ్రామాల్ని సజీవంగా ఉంచడంతో పాటు భద్రతకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దూర ప్రాంతాల నుంచి సైనికులకు ఆహారం తెప్పించే బదులుగా సరిహద్దు రైతులు పండించే పంటల్ని నేరుగా స్థానిక ఆర్మీ క్యాంపులే కొనుగోలు చేయాలి. దీని వల్ల రైతులకు కూడా ఆదాయం అందుతుంది. చదువుకున్న యువతకు సొంత ఊళ్లలోనే వ్యాపారాలు పెట్టుకోవడానికి వీలుగా ఆర్థిక సాయం అందిస్తే, నగరాలకు వెళ్లిన వారు కూడా తిరిగి సొంత ఊళ్లకు (రివర్స్ మైగ్రేషన్) వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రోగ్రామ్తో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సరిహద్దుల్లో రోడ్లు, విద్యుత్, వైద్యం, ఇతర మౌలిక వసతులు మెరుగవుతున్నాయి. జెమితాంగ్ అందుకు ఉదాహరణ. కానీ లిమేకింగ్- తక్సింగ్ మరో ముఖ్యమైన విషయాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. సరిహద్దు గ్రామాల్ని బలంగా మార్చాలంటే అక్కడ భవనాలు మాత్రమే కాదు, వాటిలో జీవించే ప్రజలు కూడా ఉండాలి. ఉపాధి ఉంటేనే ప్రజలు ఉంటారు. ప్రజలు ఉంటేనే గ్రామాలు సజీవంగా ఉంటాయి. గ్రామాలు సజీవంగా ఉంటేనే సరిహద్దు మరింత బలంగా ఉంటుంది. అందుకే భవిష్యత్తులో VVP వంటి కార్యక్రమాల దృష్టి ఇంకేం నిర్మించాలి? అనే ప్రశ్న నుంచి ప్రజలు ఇక్కడే ఉండేందుకు ఏం చేయాలి? అనే ప్రశ్న వైపు మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. అప్పుడు మాత్రమే చివరి గ్రామాలుగా పిలిచిన ఈ ప్రాంతాలు వాస్తవ రూపంలో దేశపు తొలి గ్రామాలుగా నిలుస్తాయని, చైనా ముప్పును ఎదుర్కునే శక్తిగా నిలబడతాయని స్థానికులు, నిపుణులు చెబుతున్నారు.