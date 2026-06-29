ETV Bharat / bharat

ఆధార్, పాస్​పోర్టు ఉన్నా భారతీయులు కాదా? మీ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించే  పత్రాలు ఇవే!

భారత పౌరసత్వం: ఒక్క కార్డుతో తేలేది కాదు- హోంమంత్రిత్వ శాఖ చెప్పిన పౌరసత్వ నిబంధనలు, చట్టపరమైన పత్రాలు, ఆధారాలు ఏమిటంటే?

Indian Citizenship Proofs
Indian Citizenship Proofs (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 29, 2026 at 2:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Citizenship Proofs : మీరు భారతీయ పౌరులేనా? ఒక వేళ అవును అయితే, మీ దగ్గర దానికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్నాయా? మీరు వెంటనే మీ ఆధార్​ కార్డు, ఓటరు​ ఐడీ, పాస్​పోర్టు, పాన్​కార్డులను చూపించి 'నేను భారతీయ పౌరుడిని' అని నమ్మకంగా చెప్పవచ్చు. కానీ ఇక్కడే మీరు ఊహించని ట్విస్ట్ ఉంది. మీరు ఏదైనా చట్టపరమైన వివాదంలో చిక్కుకుంటే, మీ భారత పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఈ పత్రాలు ఏమాత్రం సరిపోవు. ఏంటీ నమ్మలేకపోతున్నారా? కానీ ఇదే నిజం.

ఇప్పుడు మీ మదిలో ఒక ప్రశ్న మొదలవుతుంది కదా! ఈ దేశానికి చెందిన ఒక వ్యక్తి తన భారతీయ పౌరసత్వ హోదాను ఎలా నిరూపించుకోవాలి? ఆధార్​, ఓటర్​, పాన్ కార్డులు, పాస్​పోర్టు పత్రాల అసలు ఉద్దేశం ఏమిటి? ఇంతకీ అసలు భారత పౌరసత్వాన్ని ఎవరు, ఎలా నిర్ణయిస్తారు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పౌరసత్వ పత్రాలకు సంబంధించిన వివాదం ఎక్కడ ప్రారంభమైంది?
2026 జూన్​ 24న, 14వ పాస్​పోర్టు సేవా దివస్​ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వశాఖకు చెందిన ఒక సీనియర్ అధికారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత పాస్​పోర్టు అనేది పౌరసత్వానికి నిరూపమ కాదని, అదొక ప్రయాణ పత్రం (ట్రావెల్ డాక్యుమెంట్​) మాత్రమేనని తేల్చిచెప్పారు. "పాస్​పోర్టు ప్రాథమిక ఉద్దేశం అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలను సులభతరం చేయడం, విదేశాల్లో సదరు వ్యక్తి గుర్తింపును, జాతీయతను గుర్తించడం మాత్రమే. కనుక దీనిని పౌరసత్వాన్ని నిరూపించే పత్రంగా పరిగణించరు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో అసలు పౌరసత్వాన్ని నిరూపించే పత్రాలు లేదా ఆధారాలు ఏమిటి? అనే చర్చ ప్రారంభమైంది.

పౌరసత్వాన్ని నిరూపించే పత్రాలు ఏమిటి?
భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 5 నుంచి ఆర్టికల్​ 11 వరకు ఉన్న నిబంధనలు, పౌరసత్వ చట్టం-1995 'భారత పౌరుడు ఎవరు' అనే అంశాన్ని నిర్వచించాయి. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే 'పౌరసత్వ చట్టమే' ఒక వ్యక్తి భారత పౌరుడా, కాదా అనేది నిర్ధరణ చేస్తుంది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, భారత రాజ్యాంగంలోని ఈ నిబంధనలు ఆధార్ కార్డు, ఓటరు కార్డు, పాన్ కార్డు, పాస్​పోర్టు లాంటి పత్రాలను పౌరసత్వాన్ని నిరూపించే పత్రాలుగా గుర్తించలేదు. వాస్తవం చెప్పాలంటే, భారత చట్టాల్లో ఒక వ్యక్తి తనను తాను భారత పౌరుడని నిరూపించుకునేందుకు ఒక్క డిజిటల్ కార్డు కానీ, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పత్రం కానీ లేదు. భారతదేశంలో ఒక వ్యక్తి పౌరసత్వాన్ని, ఆ వ్యక్తి పుట్టిన సమయం, స్థలం, అతని లేదా ఆమె తల్లిదండ్రుల పూర్తి చట్టబద్ధమైన పత్రాలు అన్నింటినీ పరిశీలించడం ద్వారా నిర్ధరిస్తారు.

మరి ఆధార్​, ఓటర్​, పాన్​ కార్డులు ఎందుకు?
ఇక్కడ మనందరిలో మరో ప్రశ్న ఉదయిస్తుంది. మన భారత పౌరసత్వాన్ని నిరూపించలేకపోయినప్పుడు ఈ ఆధార్​, ఓటర్​, పాన్​ కార్డుల ఉపయోగం ఏమిటి? దీనికి సమాధానం ఏమిటంటే? ఆధార్​ కార్డు కేవలం గుర్తింపు (ఐడెంటిటీ), చిరునామా (అడ్రస్​) రుజువుగా మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది. పాన్ కార్డులను కేవలం పన్ను విధింపు లాంటి పరిపాలనాపరమైన అవసరాల కోసం మాత్రమే జారీ చేస్తారు. ఓటర్ కార్డు ఓటు హక్కును మాత్రమే కల్పిస్తుంది. ఇక పాస్​పోర్టు విదేశీ ప్రయాణానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వీటిలో దేనినీ పౌరసత్వాన్ని రుజువు చేసే పత్రంగా పరిగణించరు.

ఈ పత్రాలు తప్పనిసరి!
మనం ముందే చెప్పుకున్న విధంగా, భారత్​లో 'పుట్టుక ఆధారంగా పౌరసత్వం' లభిస్తుంది. అందువల్ల ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు, ఎక్కడ జన్మించాడనే విషయాన్ని, వారి తల్లిదండ్రుల పౌరసత్వ హోదాను నిరూపించే పత్రాలను ఆధారంగా తీసుకుంటారు. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, కేవలం ఒకే ఒక పత్రం ఆధారంగా భారత పౌరసత్వాన్ని పొందడం సాధ్యం కాదు. దీనికి సదరు వ్యక్తికి, అతని లేదా ఆమె తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన అన్ని పత్రాల సమగ్రమైన సెట్ అవసరం అవుతుంది. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే, జనన ధ్రువీకరణ పత్రం (బర్త్ సర్టిఫికెట్​), స్కూల్​ లీవింగ్ సర్టిఫికెట్లు (టీసీ), విద్యా రికార్డులు, పాస్​పోర్టులు, ఓటర్ ఐడీ కార్డులు, ఆధార్​ కార్డులు, డ్రైవింగ్ లైసెన్సులు, భూమి లేదా ఆస్తుల రికార్డులు, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలు మొదలైన వాటిని సమర్పించి, సంబంధిత ప్రభుత్వ అధికారి నుంచి ధ్రువీకరణ పొందిన తర్వాతే సదరు వ్యక్తి 'భారత పౌరసత్వ హోదా' నిర్ణయించబడుతుంది.

పౌరసత్వం నిర్ధరణ అయ్యే 5 మార్గాలు ఇవే!

  • భారత పౌరసత్వ చట్టం ప్రకారం, 1950 జనవరి 26 నుంచి 1987 జులై 1వ తేదీ మధ్య భారతదేశంలో జన్మించిన వ్యక్తి పుట్టుకతోనే భారత పౌరుడు అవుతాడు.
  • ఆ తర్వాత జన్మించిన వ్యక్తులు భారత పౌరసత్వం పొందాలంటే, తల్లిదండ్రుల్లో కనీసం ఒక్కరైనా భారత పౌరుడై ఉండడం తప్పనిసరి.
  • ఒక వ్యక్తి 1950 జనవరి 26 లేదా ఆ తర్వాత భారతదేశంలో వెలుపల జన్మించినప్పటికీ, ఆ సమయంలో సదరు వ్యక్తి తల్లిదండ్రుల్లో ఒక్కరైనా భారతీయ పౌరుడై ఉంటే, అతను లేదా ఆమె భారతీయ పౌరుడిగా లేదా పౌరురాలిగా పరిగణించబడతారు.
  • భారత సంతతికి చెందిన వ్యక్తులు, లేదా భారత పౌరులను వివాహం చేసుకున్న విదేశీయులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం ద్వారా పౌరసత్వాన్ని పొందవచ్చు.
  • విదేశీయులు అవసరమైన నిబంధనలు (నిర్దేశిత కాలంపాటు భారతదేశంలో నివసించడం, మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉండడం మొదలైనవి) అన్నీ పూర్తి చేస్తే, వారు భారత పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
  • ఏదైనా కొత్త భూభాగం లేదా ప్రాంతం భారతదేశంలో విలీనమైతే, ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలను భారత పౌరులుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించవచ్చు.

పౌరసత్వ పత్రం అంటూ ఏమీ ఉండదు!
ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా దేశాలు పౌరసత్వాన్ని నిరూపించడానికి ప్రత్యేక పత్రాలను జారీ చేస్తున్నాయి. కానీ భారతదేశంలో పౌరసత్వ పత్రాలను జారీ చేయడం లేదు. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పత్రాలు జారీ చేయడం జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, భారత పౌరసత్వం కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే విదేశీయులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్టిఫికెట్లను జారీ చేస్తుంది. అయినప్పటికీ భారత్​లో మెజారిటీ ప్రజలు పుట్టుకతోనే భారతీయులు కాబట్టి, వారికి ఎలాంటి పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని (సిటిజన్​షిప్ సర్టిఫికెట్​) ఇవ్వడం లేదు.

నిలిచిపోయిన ఎన్​ఆర్​సీ ప్రక్రియ
వాస్తవానికి మన దేశంలోనూ పౌరసత్వ ధ్రువీకరణ పత్రాలను జారీ చేసే ప్రణాళికను 2003లో రూపొందించారు. అటల్ బిహారి వాజ్​పేయీ ప్రభుత్వ హయాంలో 'పౌరసత్వ నిబంధనలు, 2003' (Citizenship Rules, 2003) ద్వారా దీనిని అమలు చేయడానికి ఓ ప్రయత్నం జరిగింది.

నేషనల్​ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్​ (ఎన్​ఆర్​సీ) ఇనీషియేటివ్​ కింద స్థానిక, రాష్ట్ర స్థాయి రిజిస్టర్లతోపాటు, భారత పౌరుల జాతీయ రిజిస్టర్​ను రూపొందించాలని, అలాగే పౌరసత్వానికి సంబంధించిన గుర్తింపు కార్డులను జారీ చేయాలని భావించారు. అయితే యూపీఏ ప్రభుత్వ కాలంలో, ఈ విషయంపై కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ, యూఐడీఏఐ మధ్య వివాదం తలెత్తడంతో ఎన్​ఆర్​సీ ప్రాజెక్టు అటకెక్కింది.

రామమందిర విరాళాల కేసు- అత్యవసర విచారణకు సుప్రీంకోర్టు నో

ఆపరేషన్ సిందూర్‌పై కాంగ్రెస్ తప్పుడు ప్రచారం- సైన్యంపై ప్రజల విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయాలనే ప్రయత్నం: బీజేపీ

TAGGED:

AADHAR NOT PROVE CITIZENSHIP
WHO ARE INDIAN CITIZENS
INDIAN CITIZENSHIP ACT 1955
MHA CITIZENSHIP DOCUMENTS RULES
INDIAN CITIZENSHIP PROOFS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.