వితంతువుల విలేజ్గా ధోద్రాహి-పురుషులను తినేస్తున్న 'టీబీ'- కారణం ఇదే!
ఝార్ఖండ్లోని పాలము జిల్లాలోని 'ధోద్రాహి' అనే గిరిజన గ్రామంలో దయనీయ స్థితి- టీబీతో చనిపోతున్న పురుషులు- వితంతువులు గ్రామంగా మారిన 'ధోద్రాహి'- ఆ గ్రామంలో 25 కుటుంబాలు- 20 మందికి పైగా పురుషులు మృతి
Published : June 12, 2026 at 6:57 AM IST
Dhodrahi Village Of Widows : అ గ్రామంలో అడుగుపెడితే గుండె తరుక్కుపోతుంది. ఒకప్పుడు పచ్చని అడవులు, కొండల మధ్య సందడిగా ఉండే ఝార్ఖండ్లోని పాలము జిల్లాలో గల ధోద్రాహి గ్రామం నేడు మౌన రోదనకు చిరునామాగా మారింది. గ్రామంలో ఎక్కడ చూసినా మగవారు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తారు. ఎటు చూసినా వితంతువులుగా మారిన మహిళలు, దిక్కులేని చిన్నారుల రోదనలే వినిపిస్తాయి. టీబీ వ్యాధి బారిన పడి ఊరిలోని పురుషులంతా వరుసగా మరణిస్తుండటంతో ఆ పల్లెపై 'వితంతువుల గ్రామం' అనే ముద్ర పడింది. దశాబ్ద కాలంగా జరుగుతున్న ఈ మరణ మృదంగం ఆ గిరిజన కుటుంబాలను కటిక పేదరికంలోకి నెట్టేసింది. ఇంతకీ ఆ గ్రామంలో పురుషులను మాత్రమే టీబీ రక్కసి ఎందుకు బలితీసుకుంటోంది? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ధోద్రాహి గ్రామంలో దాదాపు 25 షెడ్యూల్డ్ కులాల కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. కానీ ఈ గ్రామంలో 20కి పైగా కుటుంబాల్లో పురుషులు లేరు. ఇక్కడ కేవలం మహిళలు, వృద్ధులు, పసిపిల్లలు మాత్రమే కనిపిస్తారు. దశాబ్దకాలంలో టీబీ మహమ్మారి దాదాపు 20 మందికి పైగా పురుషులను పొట్టనబెట్టుకుంది. ప్రస్తుతానికి అక్కడ వయోజన పురుషుల సంఖ్య వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టవచ్చు. మరణించిన వారిలో అత్యధికులు కుటుంబాన్ని పోషించేవారే కావడం గమనార్హం. దీంతో పని చేసేవారు లేక ఈ కుటుంబాలు దీనస్థితిలో జీవనాన్ని వెల్లదీస్తున్నాయి.
టీబీకి ప్రధాన కారణం ఇదే!
ఈ గ్రామంలో పురుషులు టీబీ బారిన పడటానికి ప్రధాన కారణం వలస వెళ్లడమేనని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గ్రామంలో సరైన ఉపాధి మార్గాలు లేకపోవడంతో 2013-14 కాలంలో ఇక్కడి పురుషులంతా పొరుగు రాష్ట్రమైన బిహార్లోని రోహ్తాస్ జిల్లా, కర్వందియా ప్రాంతానికి వలస వెళ్లారు. అక్కడ ఉన్న రాతి గనుల్లో వీరు కూలీలుగా చేరారు.
రాళ్లను పగలగొట్టే సమయంలో వెలువడే విపరీతమైన ధూళి, క్వారీలలోని కాలుష్యం వీరి ఊపిరితిత్తులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. 2016-17 నాటికి ఈ వలస కూలీల్లో టీబీ లక్షణాలు బయటపడటం, ఒకరి తర్వాత ఒకరు మరణించడం మొదలైంది. గనుల్లో పని చేయడం వల్ల శ్వాసకోశ వ్యాధులు సోకడం, దానికి తోడు సరైన పోషకాహారం లేకపోవడంతో టీబీ వారిని కబళించింది. ఇక్కడ అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే టీబీ బారిన పడి ఒకే కుటుంబంలో తండ్రి, కొడుకులు చనిపోయిన కుటుంబాలు ఉండటం గమనార్హం.
మహిళల భుజాలపై కుటుంబ భారం
భర్తలు మరణించడంతో ధోద్రాహి మహిళల జీవితాలు అగమ్యగోచరంగా మారాయి. చాలామంది యువతులు చిన్న వయస్సులోనే వితంతువులయ్యారు. తమ కుటుంబాన్ని సాకడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నారు. కుటుంబాలను పోషించుకునేందుకు ఇక్కడి మహిళలు సమీపంలోని ఇటుక బట్టీల్లో కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారు. మరికొందరు అడవి నుంచి 'మహువా' పువ్వులను సేకరించి అమ్ముకుంటూ పూట గడుపుతున్నారు. ఇంకొందరు అయితే పనికోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లారు. తండ్రి లేని లోటు, తల్లి కూలి పనికి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి కారణంగా చిన్న పిల్లల పెంపకం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. కొన్ని కుటుంబాల్లో పిల్లలు కూడా చదువు మానేసి బాల కార్మికులుగా మారినట్లు మహిళలు చెబుతున్నారు. బాధితురాలు లీలావతి దేవి 'ఈటీవీ భారత్'తో తన బాధను ఇలా చెప్పుకున్నారు.
"నా భర్త, కుమారుడు ఇద్దరినీ టీబీ బలితీసుకుంది. గనుల పనికి వెళ్లిన వారు అనారోగ్యంతో తిరిగి వచ్చారు. వైద్యం చేయించినా ఫలితం లేకపోయింది. ఇప్పుడు నా కోడలితో కలిసి నేను కూలి పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తున్నాను. మా ఊరంతా ఇప్పుడు వితంతువులతోనే నిండిపోయింది. గ్రామంలో చాలా మంది టీబీ వల్లే చనిపోయారు, కానీ ఈ ఊరిలో టీబీ ఇంతగా ప్రబలడానికి గల అసలు కారణాలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి దర్యాప్తు జరగలేదు"
- బాధితురాలు లీలావతి దేవి
మరో బాధితురాలు బచ్నీ దేవి మాట్లాడుతూ, 2017లో తన భర్తను టీబీ కారణంగా కోల్పోయానని చెప్పారు. ఆమె ఇప్పుడు మహువా పూలను సేకరిస్తూ, దినసరి కూలీగా పనిచేస్తూ ఆరుగురు పిల్లలను పోషిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. తన భర్త కూడా టీబీతోనే చనిపోయడారని మరో బాధితురాలు బాటియా కునార్ వాపోయారు. ఆయన పని కోసం బయటకు వెళ్లారని, తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అనారోగ్యానికి గురయ్యారని ఆమె వెల్లడించారు. ఆ తర్వాత ఆయన కోలుకోలేక ప్రాణాలు కోల్పోయారని చెప్పుకొచ్చారు.
అధికారుల నిర్లక్ష్యమే కారణమా?
వాస్తవానికి గ్రామంలో 2022లోనే టీబీ కేసులు వెలుగుచూశాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆ ఏడాది నిర్వహించిన టీబీ స్క్రీనింగ్ సమయంలో ఈ గ్రామంలో ముగ్గురు టీబీ రోగులు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. 2022 తర్వాత ఈ గ్రామంలో ఎలాంటి వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించలేదని, ఎవరికీ టీబీ పరీక్షలు కూడా చేయలేదన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అలాగే, మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి ఆర్థిక సాయం అందలేదన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి.
అధికారులు ఏం అంటున్నారంటే?
ఈ వ్యవహారం మీడియాలో సంచలనంగా మారడంతో పాలము సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ అనిల్ కుమార్ శ్రీవాస్తవ స్పందించారు. గ్రామంలో త్వరలోనే మెగా మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేస్తామని, ప్రతి ఒక్కరికీ మొబైల్ ఎక్స్-రే యంత్రాల ద్వారా పరీక్షలు నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. మరణాలకు గల అసలు కారణాలను శాస్త్రీయంగా విచారిస్తామని, వ్యాధి నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.