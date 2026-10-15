శబరిమల పూజారులను ఎలా ఎంపిక చేస్తారో తెలుసా? ఆ ఇద్దరు చిన్నారులే తేల్చేది!
శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం, మాలికాపురం ఆలయాల కొత్త ప్రధాన పూజారుల ఎంపిక వినూత్నంగా జరగనుంది. పండళం రాజకుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు చిన్నారులు వెండి పాత్రల్లో నుంచి చీటీలు తీసి ఎంపిక చేస్తారు.
Published : October 15, 2026 at 10:15 PM IST
Sabarimala Chief Priest Selection : దక్షిణ భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కేరళలోని శబరిమల శ్రీ ధర్మశాస్తా ఆలయం (అయ్యప్పస్వామి ఆలయం), సమీపంలోని మాలికాపురం ఆలయాలకు కొత్త ప్రధాన అర్చకుల ఎంపిక ప్రక్రియకు కసరత్తులు జరుగుతున్నాయి. పూజారుల ఎంపికలో ప్రత్యేక సంప్రదాయాన్ని అనుసరించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియలో పండళం రాజవంశానికి చెందిన ఇద్దరు చిన్నారులు అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించనున్నారు. మలయాళ మాసం తులం-1 అక్టోబర్ 18, ఆదివారం రోజు శబరిమల సన్నిధానంలో ఉదయం ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత ఈ ప్రక్రియ నిర్వహించనున్నారు. చీటీలు తీసి వచ్చే ఏడాదికి ప్రధాన అర్చకులను నిర్ణయిస్తారు. ఈ చీటీలను డ్రా తీసే సంప్రదాయాన్ని మలయాళంలో 'నరుక్కెడుప్పు' పేరుతో పిలుస్తారు. శబరిమల, మాలికాపురం ఆలయాలకు ఒక్కొక్కరిని మేల్శాంతిగా (ప్రధాన అర్చకుడు) ఎంపిక చేస్తారు. వృశ్చిక మాసం ప్రారంభం నుంచి వీరు ఏడాది పాటు తమ బాధ్యతల్లో కొనసాగుతారు.
న్యాయస్థానం నిర్దేశించిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం పక్షపాతానికి తావులేకుండా ఉండేందుకు పండళం రాజకుటుంబానికి చెందిన చిన్నారులతో ఈ డ్రా తీయిస్తారు. ఈసారి ఎర్నాకుళం జిల్లా త్రిప్పునితురకు చెందిన దేవనందన్ అర్జున్ శబరిమల ఆలయానికి సంబంధించిన చీటీని తీస్తారు. ఈ చిన్నారి శ్రీ నారాయణ విద్యాపీఠం పబ్లిక్ స్కూల్లో రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. మరోవైపు మాలికాపురం ఆలయానికి సంబంధించిన చీటీని అదే ప్రాంతంలోని భవన్స్ విద్యామందిర్లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న అనస్వర ఎం. రంజిత్ తీస్తారు. పండళం రాజభవనానికి చెందిన రామవర్మ రాజా ఈ చిన్నారుల్ని ఎంపిక చేసినట్లు రాజకుటుంబం తెలిపింది.
వెండి పాత్రల్లో చీటీల డ్రా
ఆలయ గర్భగుడి వద్దే అయ్యప్ప స్వామి సమక్షంలో జరిగే ఈ ప్రక్రియను ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు (TDB) ప్రతినిధులు, ఆలయ తంత్రి, న్యాయ పరిశీలకుడు పర్యవేక్షిస్తారు. కేరళ హైకోర్టు నియమించిన రిటైర్డ్ జడ్జి వి.జి. అరుణ్ ఈసారి పరిశీలకుడిగా వ్యవహరించనున్నారు. కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఈ మొత్తం అర్చకుల ఎంపిక ప్రక్రియను వీడియో రికార్డ్ చేసి భద్రపరుస్తారు. డ్రా విధానం చూస్తే ప్రతి ఆలయానికి రెండు వెండి పాత్రలు సిద్ధం చేస్తారు. ఒక పాత్రలో ఫైనల్ లిస్ట్ అభ్యర్థుల పేర్లతో చీటీలు ఉంటాయి. మరో పాత్రలో ఒకే చీటీలో మేల్శాంతి అని రాసి ఉంటుంది. మిగిలిన చీటీలపై ఇతర వేర్వేరు పదాలు ఉంటాయి. శబరిమల ఆలయానికి సంబంధించిన చీటీలపై శ్రీ శబరీశన్ అని, మాలికాపురం ఆలయానికి సంబంధించిన వాటిపై అమ్మే నారాయణ అని రాస్తారు.
ఇక్కడ ఇద్దరు చిన్నారులు ఒకేసారి తమకు కేటాయించిన వెండి పాత్రల నుంచి చీటీలు తీస్తారు. అభ్యర్థి పేరు ఉన్న చీటీతో పాటుగా మేల్శాంతి అని ఉన్న చీటీ వచ్చిన వ్యక్తే ఆ ఆలయ ప్రధాన అర్చకుడిగా ఎంపికవుతారు. దరఖాస్తు చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనరు. ముందుగా అర్హతల్ని పరిశీలించి, ఇంటర్వ్యూల ద్వారా షార్ట్ లిస్ట్ అయిన పేర్లనే ఈ చీటీల డ్రా పద్ధతి కోసం ఎంపిక చేస్తారు.
ప్రధాన పూజారి కావడానికి అర్హతలు ఇవే
శబరిమలలో మేల్ శాంతి బాధ్యతలు చేపట్టడం అంత ఆశామాషీ వ్యవహారం కాదు. దీనికి కొన్ని అర్హతలు ఉంటాయి. దరఖాస్తు చేసే అభ్యర్థి వయసు 35- 60 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. కనీసం SSLC పూర్తి చేసి ఉండాలి. ఉదయం, సాయంత్రం గర్భగుడి తలుపులు తెరిచి రోజుకు 3 పూజలు నిర్వహించే ఏదైనా దేవాలయంలో కనీసం పదేళ్ల పాటు నిరంతరం అర్చకుడిగా పనిచేసిన అనుభవం ఉండాలి. సంస్కృతం, వేదమంత్రాలు, ఆగమ శాస్త్రాలు, కేరళ పూజా పద్ధతులపై పూర్తి పట్టు ఉండాలి. కేరళలోనే జన్మించిన వారై ఉండాలి. వారిపై ఎలాంటి క్రిమినల్ కేసులు ఉండొద్దు. తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు అస్సలు ఉండకూడదు. గతంలో మేల్శాంతిగా పనిచేసిన వారు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే పదేళ్ల గ్యాప్ ఉండాలి. ఈసారి మొత్తం రెండు ఆలయాలకు సంబంధించి 78 అప్లికేషన్లు రాగా, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి శబరిమలకు ఐదుగురిని, మాలికాపురానికి ముగ్గురిని షార్ట్ లిస్ట్ చేశారు.
వర్చువల్ క్యూ ఫీజు, ఉచిత మరుగుదొడ్లపై కీలక నిర్ణయాలు
ఇదే సమయంలో శబరిమల యాత్రికులకు మరుగుదొడ్లు, బాత్రూంలను ఉచితంగా అందించాలని ట్రావెన్కోర్ దేవస్వం బోర్డు నిర్ణయించింది. నవంబర్ 16 నుంచి జనవరి 14 వరకు రాబోయే మండల- మకరవిళక్కు సీజన్ కోసం బోర్డు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పంబ, సన్నిధానం, స్వామి అయ్యప్పన్ రోడ్, ఇతర సంప్రదాయ కాలిబాటల్లోని అన్ని టాయిలెట్స్, బాత్రూమ్లను భక్తుల కోసం పూర్తిగా ఉచితం చేసింది. అయితే ఈ ఉచిత పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాల నిర్వహణ కోసం వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ సమయంలో ఇచ్చే వాలంటరీ విరాళాన్ని రూ. 5 నుంచి రూ. 10 కి పెంచడానికి బోర్డు హైకోర్టును ఆశ్రయించనుంది. ప్రస్తుతం శబరిమల వర్చువల్ క్యూ ద్వారా దర్శనం స్లాట్ బుక్ చేసుకునే సమయంలో యాత్రికుల సహాయ నిధి (పిల్గ్రిమ్ రిలీఫ్ ఫండ్) కోసం రూ. 5 విరాళంగా తీసుకుంటున్నారు. ఇది తప్పనిసరి కాదు. ఆప్షనల్ మాత్రమే.
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