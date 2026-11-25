ప్రజల ప్రయోజనాలే సైన్స్ పరమావధి- దేశం కోసం ఆలోచించే ఆ ఆఫర్లు తిరస్కరించా : డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం
Arjun Arunachalam Special Interview : 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు గ్రహీత డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం చెప్పిన ప్రత్యేక విషయాలు తెలుసుకుందాం.
Published : November 25, 2026 at 6:56 AM IST
దేశం పట్ల ప్రేమాభిమానాలను అణువణువునా నింపుకొన్న ఆ శాస్త్రవేత్త ప్రజలకు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ నాణ్యతతో వైద్యపరీక్షలు చేసే యంత్ర పరికరాల రూపకల్పనకు కంకణం కట్టుకున్నారు. దేశీయ పరిజ్ఞానంతోనే నవీన ఆవిష్కరణలకు సంకల్పించారు. ఆ దిశగా ఫలితం సాధించారు. ఆ సంగతి తెలిసి, బహుళజాతి కంపెనీలు ఉలిక్కిపడ్డాయి. తమ గుత్తాధిపత్యం చేజారిపోతోందని ఆందోళన చెందాయి. తమతో కలిసి పనిచేయాలని ఆఫర్లు ఇచ్చాయి. ప్రలోభాలు విసిరాయి. అన్నింటినీ తృణప్రాయంగా వదులుకున్న ఆ శాస్త్రవేత్త, ఆటుపోట్లను, ఆర్థిక ఇక్కట్లను అధిగమించి అకుంఠిత దీక్షతో ముందుకుసాగారు. సొంతంగా వోక్సెల్గ్రిడ్స్ అన్న సంస్థను నెలకొల్పి, తొలి దేశీయ హీలియం రహిత ఎంఆర్ఐ (మాగ్నెటిక్ రెజోనెన్స్ ఇమేజింగ్) యంత్రాన్ని రూపొందించారు. ఆయనే డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం.
ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారం చూపడం, వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడమే నిజమైన సైన్స్ స్ఫూర్తి. దీన్ని అణువణువునా పుణికిపుచ్చుకున్నారు డాక్టర్ అర్జున్ అరుణాచలం. వ్యాధి నిర్ధారణలో కీలక పాత్ర పోషించే ఎంఆర్ఐ యంత్రాలను దేశీయ పరిజ్ఞానంతో చౌకగా అందించి సిసలైన శాస్త్రవేత్తగా నిలిచారు. మొక్కవోని దీక్షతో లక్ష్యాన్ని సాధించారు. బహుళజాతి సంస్థల యంత్రం ధర కంటే 40 శాతం తక్కువకే ఎంఆర్ఐ యంత్రాన్ని తయారుచేశారు. ఈ కృషికి గుర్తింపుగా ఆయనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగంలో రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు దక్కింది. వచ్చే ఏడాది జనవరి నుంచి ఈ యంత్రాలను వాణిజ్యపరంగా పూర్తి స్థాయిలో ఉత్పత్తి చేస్తామని, ప్రజలకు వైద్య ఖర్చులు తగ్గించడమే తన లక్ష్యమని తెలిపారు. సంక్లిష్టమైన మోడల్కు భిన్నంగా డ్రై మ్యాగ్నెట్ సాంకేతికతతో రూపుదిద్దుకున్న ఈ యంత్రం రోగ నిర్ధారణ రంగంలో భారత్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ప్రపంచానికి చాటింది. అర్జున్ ఆలోచనలు ఆచరణ సాధ్యం కావని తొలుత అంచనావేసిన పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమలోని కాకలుదీరిన యోధులు.. ఫలితం చూశాక ఔరా అన్నారు. శాస్త్ర, సాంకేతిక విభాగంలో 'రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు-2026'ను అందుకున్న అర్జున్ అరుణాచలం, తన స్ఫూర్తి ప్రస్థానాన్ని 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నారు.
ఆత్మగౌరవం, మర్యాద కోసమే స్వదేశానికి
మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుంచి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో పట్టా అందుకున్న తర్వాత.. మాస్టర్స్ డిగ్రీ, పీహెచ్డీ అమెరికాలో పూర్తిచేశా. జీఈ గ్లోబల్ రీసెర్చ్లో పరిశోధన శాస్త్రవేత్తగా కొన్నాళ్లు పనిచేశా. మీ దేశంలో అవకాశాల్లేకే ఇక్కడికి వచ్చారని అక్కడి వారు అంటుండేవారు. ఆ దశలో విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు. భారత్లోనే ఏదైనా చేయాలని నిశ్చయించుకున్నా. ఆత్మగౌరవం, మర్యాద కోసం 2008లో భారత్కు తిరిగొచ్చా. విదేశాల్లో చదివి, అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తేనే గౌరవం ఉంటుందన్నది చాలామంది భావన. ఈ ధోరణి వల్లే శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాల్లో భారత్లో ఆవిష్కరణలు ఆశించినంతగా లేవు.
ఆరంభంలో ఆర్థిక కష్టాలు
భారత్కు తిరిగొచ్చాక సొంతంగా వోక్సెల్గ్రిడ్స్ సంస్థను బెంగళూరులో స్థాపించా. దీనికి సోషల్ ఆల్ఫా సంస్థ తోడ్పాటునిచ్చింది. మన శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు, కండరాలు, కణజాలాలు, మెదడు, నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించి స్పష్టమైన చిత్రాలను తీసేందుకు ఎంఆర్ఐ యంత్రం కీలకం. వీటిని విదేశాల నుంచి, దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. ఇందులో అధిక మోతాదులో హీలియం మూలకాన్ని వాడతారు. ఒక లీటరు హీలియం ధర రూ.8 వేలు అవుతుంది. చిన్న భాగాలు పోయినా అంతే సంగతులు. వీటి కొనుగోలు, నిర్వహణ భారంగా ఉండేది. ఈ పరిస్థితుల్లో తేలిగ్గా, తక్కువ ఖర్చుతో దేశీయంగా ఎంఆర్ఐ యంత్రాన్ని రూపొందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నా. కంపెనీకి తొలుత నా భార్య డబ్బులు సమకూర్చింది.
హీలియం లేకుండా తక్కువ ధరలో
సంప్రదాయ ఎంఆర్ఐ యంత్రాల్లో అయస్కాంత కాయిల్స్ను చల్లబరిచేందుకు వందల లీటర్ల హీలియం వినియోగించేవారు. మేం ఆర్కిటెక్చర్తో డ్రై మ్యాగ్నెట్ సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేశాం. ఈ విధానంలో క్రయోకూలర్ ద్వారా అయస్కాంతాలను చల్లబరిచేందుకు హీలియం రహిత యంత్రాన్ని రూపొందించగలిగాం. అంతర్గత డిజైన్ను సంక్లిష్టతల్లేకుండా తేలికగా చేశాం. వాణిజ్యపరంగా దేశీయ 1.5 టెస్లా ఎంఆర్ఐ స్కానర్ను అందుబాటులోకి తెచ్చాం. సంప్రదాయ ఎంఆర్ఐ యంత్రం ధర రూ.6-8 కోట్లు కాగా.. మేం రూపొందించిన యంత్రం ధర అందులో 60 శాతమే. రోగుల స్కానింగ్ ఖర్చు 70% తగ్గింది.
తొలిసారి మహారాష్ట్రలోని చంద్రాపూర్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రిలో పరీక్షించాం. మంచి ఫలితాలు రావడంతో గేట్స్ ఫౌండేషన్, టాటా ట్రస్ట్, సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ సంస్థల నుంచి ఆర్డర్లు వచ్చాయి. జోహో కార్పొరేషన్ సహ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీధర్ వెంబు సాయపడ్డారు. దేశీయంగానే నిధులు సమకూరాయి. ఇప్పుడు మా కంపెనీలో ఏటా 20-25 వరకు స్కానర్లు తయారు చేయొచ్చు. డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నందున మహారాష్ట్ర, అస్సాం, యూపీలోనూ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. సర్వీసింగ్పైనా దృష్టి పెట్టాం.
సొంత లాభం కొంత మానుకొని
డ్రై మ్యాగ్నెట్ పరిజ్ఞానాన్ని తమకు ఇవ్వాలని బహుళజాతి సంస్థల నుంచి ఆఫర్లు వచ్చాయి. అప్పటికి ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధం కాలేదు. అది కొవిడ్ సమయం. ఆర్థికంగా ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొంటున్నాం. అయినా ఆఫర్లను తిరస్కరించా. ఇలాంటి పరిజ్ఞానాన్ని విదేశీ కంపెనీలకు అమ్మితే మా శ్రమకు ఫలితమేముంటుంది, దేశ పరిస్థితుల్లో మార్పు రాదు కదా అనుకున్నాం. వ్యక్తిగత లాభం కంటే సమాజ శ్రేయస్సే మిన్నగా భావించి దేశీయ వైద్య రంగానికి ఉపయోగపడేలా దీన్ని ఆవిష్కరించాం.
ఒక ఎంఆర్ఐ యంత్రం జీవితకాలం పదేళ్లు మాత్రమే. అందుకే దీన్ని రీసైకిల్ చేసేలా తయారుచేశాం. డ్రై మ్యాగ్నెట్ పరిజ్ఞానం వల్ల విదేశాలపై ఆధారపడడం తగ్గుతుంది. ఇది భారత్కు మేలు చేస్తుంది. యుద్ధాల కారణంగా విదేశాల నుంచి ముడిసరకును దిగుమతి చేసుకోవడం కష్టంగా మారుతోంది. గతేడాది మనం రూ.3,500 కోట్ల ఎంఆర్ఐ విలువైన యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకున్నాం. మన ఉత్పత్తులను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలంటే సీఈఈ, ఎండీఆర్, యూఎస్ ఎఫ్డీఏ అనుమతులు అవసరం. పూర్తిస్థాయిలో ఉత్పత్తి పెంచి, దక్షిణ, ఆగ్నేయాసియా, ఆఫ్రికా, దక్షిణ అమెరికా మార్కెట్లలో అడుగుపెడతాం. ఐరోపా, అమెరికాకు ఎగుమతులు చేసేందుకు రెండేళ్లలో అనుమతులు వచ్చే అవకాశముంది.
ఈ గుర్తింపు స్ఫూర్తినిస్తుంది
శాస్త్ర, సాంకేతిక విభాగంలో నాకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు రావడం సంతోషాన్నిచ్చింది. మా కంపెనీ వోక్సెల్గ్రిడ్స్కు గుర్తింపు లభించింది. ఇది మాకు చాలా పెద్ద విషయం. ఇలాంటి గౌరవం ఇంజినీరింగ్ కంపెనీలకు స్ఫూర్తినిస్తుంది. మున్ముందు కంపెనీలు వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
ఆవిష్కరణలకు బోలెడు అవకాశాలు
వైద్య రంగంలో స్వదేశీ ఆవిష్కరణలకు మంచి అవకాశాలున్నాయి. నేను ఈ రంగంలో అడుగు పెట్టినప్పటికీ, నేటికీ పరిస్థితులు మారాయి. ఐఐఎస్సీ, ఐఐటీలు, విశ్వవిద్యాలయాల్లో అంకురాలు పుట్టుకొచ్చాయి. విశాఖపట్నంలో మెడ్టెక్ జోన్ వచ్చింది. పదేళ్ల గణాంకాలు చూస్తే.. ఈ-కామర్స్ రంగంలో ఎక్కువ స్టార్టప్లు వచ్చాయి. సృజన, నవ్య ఆలోచనలు, ఆవిష్కరణలు ఉంటేనే ఇవి నిలదొక్కుకోగలవు. త్వరగా డబ్బు సంపాదించుకోవాలన్న దృక్పథం సరికాదు. నిలదొక్కుకొని స్థిరంగా ముందుకు సాగితే విజయం తథ్యం. ప్రజల జీవితంపై ప్రత్యక్షంగా ప్రభావం చూపించే రంగాల్లో అంకురాలు రావాలి. కేంద్రం తెచ్చిన ఆర్డీఐ (రీసెర్చ్, డెవలప్మెంట్, ఇన్నోవేషన్) నిధి ఆవిష్కరణలకు ఊతమిస్తోంది. ప్రైవేటు రంగం నుంచీ నిధులు వస్తున్నాయి. ప్రొక్యూర్మెంట్పై కేంద్రం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల విధానాలు మారాలి.
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