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బీజేపీ కంచుకోట కూలడానికి కారణాలివే- రాజకీయ చాణక్యుడి మాస్టర్ స్ట్రోక్- బిహార్‌లో మారిన లెక్కలు!

30 ఏళ్ల బీజేపీ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టిన జన్ సురాజ్ పార్టీ- బీజేపీ ప్రెసిడెంట్ నితిన్ నబీన్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో పీకే ఘనవిజయం- ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో బోణీ కొట్టిన ఎన్నికల వ్యూహకర్త

Bankipur Bypoll BJP Setback
PRASHANT KISHOR (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 3, 2026 at 9:29 PM IST

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Bankipur Bypoll Prashant Kishor : బిహార్ రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. గత 3 దశాబ్దాలుగా (1995 నుంచి) భారతీయ జనతా పార్టీకి తిరుగులేని కంచుకోటగా ఉన్న పట్నాలోని బాంకీపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం చేజారిపోయింది. ఇటీవల జరిగిన ఉపఎన్నికల్లో జన్ సురాజ్ పార్టీ (JSP) వ్యవస్థాపకుడు, ప్రముఖ ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిశోర్ (PK) భారీ విజయం సాధించారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ ఖాళీ చేసిన ఈ స్థానంలో బీజేపీ అభ్యర్థి నీరజ్ కుమార్ సిన్హాను ఓడించి పీకే తొలిసారిగా బిహార్ శాసనసభలో అడుగుపెడుతున్నారు. వాస్తవానికి బాంకీపుర్ బీజేపీకి సేఫెస్ట్ సీట్‌గా గుర్తింపు పొందింది. నితిన్ నబీన్ తండ్రి కిశోర్ ప్రసాద్ సిన్హా 1995 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో పార్టీకి పునాది వేయగా, ఆయన మరణం తర్వాత 2006 నుంచి నితిన్ నబీన్ వరుసగా ఐదుసార్లు గెలిచారు. 2026లో ఆయన రాజ్యసభకు వెళ్లడంతో ఈ ఉపఎన్నిక వచ్చింది. అంతటి బలమైన స్థానంలో బీజేపీ ఓడిపోవడం ఆ పార్టీకి రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా పెద్ద దెబ్బగా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ప్రశాంత్ కిశోర్ సంచలన విజయానికి కారణాలివే
పీకే స్వయంగా బరిలోకి దిగడం- 2025 బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జన్ సురాజ్ పార్టీ 238 సీట్లలో పోటీ చేసినా ఒక్కటి కూడా గెలవలేకపోయింది. అప్పట్లో పీకే పోటీ చేయలేదు. కానీ ఈసారి వేరొకరిని నిలబెట్టకుండా, బీజేపీకి తిరుగులేని బాంకీపుర్ స్థానంలో తానే స్వయంగా బరిలోకి దిగడం ప్రజల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. బీజేపీ నిలబెట్టిన నీరజ్ సిన్హా కంటే పీకే అభ్యర్థిత్వమే బలంగా కనిపించింది. రాజకీయ వ్యూహకర్తగా దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన వ్యక్తిగత ఇమేజ్ ఆయన గెలుపునకు కారణమైంది.

మార్పు కోరుకున్న జనం
ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు మార్పు కోరుకున్న భావన స్పష్టంగా కనిపించిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. బాంకీపుర్‌ను బీజేపీ కోటగా పేర్కొనడాన్ని పీకే ప్రచారంలో ప్రధాన అంశంగా వాడుకున్నారు. 'కోటను రాజకీయ పార్టీలు కాదు, ప్రజలే నిర్మిస్తారు.' అంటూ ఆయన చేసిన ప్రచారం ఓటర్లను ఆకట్టుకుంది. ఇది బీజేపీ వైఖరిపై ప్రజల్లో కొంత వ్యతిరేకత వ్యక్తమయ్యేలా చేసింది. ఇదే సమయంలో ఈ ఉప ఎన్నికను ముఖ్యమంత్రి సామ్రాట్ చౌదరి పాలనపై ప్రజాభిప్రాయ సేకరణగా ప్రశాంత్ కిశోర్ మలిచారు.

కుల సమీకరణాల్లో మార్పు
బైపోల్‌లో కుల సమీకరణాలు తలకిందులయ్యాయి. సాధారణంగా అగ్రవర్ణ ఓటర్లు బీజేపీకి అండగా ఉంటారు. కీలక కాయస్థ సామాజికవర్గం బీజేపీకి ఓటేసినప్పటికీ, బ్రాహ్మణ (ప్రశాంత్ కిశోర్ బ్రాహ్మణ సామాజికవర్గం), ఇతర అగ్రవర్ణాల ఓట్లు PK వైపు మొగ్గినట్లు తెలుస్తోంది. ఆర్జేడీ సాంప్రదాయ ముస్లిం- యాదవ్ ఓటు బ్యాంకు కూడా ఈసారి ప్రశాంత్ కిశోర్ వైపు మళ్లింది. బీజేపీని ఓడించగల సామర్థ్యం ఆయనకు ఉందని భావించి వ్యూహాత్మకంగా ఓటేశారు. ఇతర వెనుకబడిన వర్గాలు, దళిత ఓటర్లు కూడా మార్పు కోసం ప్రశాంత్ కిశోర్ వైపు నిలిచారు.

విద్య, ఉద్యోగాలే ప్రచార ఆయుధం- ఇక్కడ ప్రశాంత్ కిశోర్- కులం, మతం, భావోద్వేగాల కంటే విద్య, నిరుద్యోగం, శాంతి భద్రతలు, అవినీతి నిర్మూలన, స్థానిక సమస్యల చుట్టే దృష్టి సారించారు. బీజేపీ మాత్రం నితిన్ నబీన్‌ పేరునే ప్రచారంలో ప్రధానంగా ఉపయోగించగా, ప్రశాంత్ కిశోర్ భవిష్యత్ పాలన, అభివృద్ధి అంశాలపై దృష్టి పెట్టారు.

నిశ్శబ్ద ప్రచారం, మహల్లా సమావేశాలు- మిగతా పార్టీల్లా పెద్ద బహిరంగ సభల కంటే పీకే మొహల్లా సమావేశాలు (చిన్న చిన్న వీధుల్లో సమావేశాలు), పాదయాత్రల ద్వారా నేరుగా ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. లోకల్ బీజేపీలో ఉన్న అంతర్గత విభేదాల్ని, స్థానికంగా అసంతృప్తిని తన వ్యూహాలతో అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు.

నీట్ పేపర్ లీక్, విద్యార్థుల నిరనసలు- దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన నీట్ పేపర్ లీక్ ఉదంతాలు, దానికి నిరసనగా జెన్- జీ విద్యార్థుల ఆందోళనలు కూడా ఈ ఎన్నికపై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా వరకు వెళ్లిన ఈ వ్యవహారంతో ఆగ్రహంతో ఉన్న యువత, విద్యార్థులు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఓటేసినట్లు పేర్కొంటున్నారు. నీట్ నిరసనల తర్వాత జరిగిన తొలి ఎన్నిక ఇదే కావడంతో ఈ ప్రభావం పడిందని భావిస్తున్నారు.

ముందస్తు ప్రచారం, బూత్ స్థాయి వ్యూహం- బీజేపీ, ఆర్జేడీ ప్రచారం ప్రారంభించడానికి 2 నెలల ముందుగానే పీకే క్షేత్రస్థాయిలో ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. ప్రచారం ఆఖరి రోజుల్లో బీజేపీ 40 మంది స్టార్ క్యాంపెయినర్లను దించినప్పటికీ, అప్పటికే పీకే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్‌లో వేసిన పునాదిని కదిలించలేకపోయారు.

జన్ సురాజ్ పార్టీకి తొలి అసెంబ్లీ విజయం
2025 ఎన్నికల్లో జన్ సురాజ్ పార్టీ ఒక్క సీటు కూడా గెలవకపోయినా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3.4 శాతం ఓట్లు సాధించింది. కులమతాల పరంగా బలమైన ఓటు బ్యాంక్ లేకుండా పోటీ చేసిన కొత్త పార్టీకి అది చిన్న విజయంగా పరిగణించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సాయుధ దళాలకు చెందిన పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో కూడా పార్టీకి మంచి మద్దతు లభించినట్లు అప్పుడే సంకేతాలు కనిపించాయి. ఇప్పుడు బాంకీపుర్ ఉపఎన్నికలో తొలి అసెంబ్లీ సీటును గెలుచుకోవడం ద్వారా జన్ సురాజ్ పార్టీ రాజకీయంగా కొత్త దశలోకి అడుగుపెట్టిందని భావిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీ- జేడీయూ, ఆర్జేడీ ఆధిపత్యానికి ప్రత్యామ్నాయంగా జన్ సురాజ్ ఎదుగుతుందా అన్న చర్చ మొదలైంది.

బీజేపీకి హెచ్చరిక- కొత్త శకానికి నాంది
బాంకీపుర్ ఫలితం బీజేపీకి కేవలం ఒక ఉపఎన్నిక ఓటమి మాత్రమే కాదు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడి సొంత నియోజకవర్గాన్ని కోల్పోవడం, సామ్రాట్ చౌదరీ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత జరిగిన తొలి ప్రధాన ఎన్నికలో పరాజయం ఎదురుకావడం పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బగా భావిస్తున్నారు. అగ్రవర్ణ ఓటు బ్యాంక్ శాశ్వతంగా తమకే చెందుతుందనే భావనకు ఈ ఫలితం హెచ్చరికగా నిలిచిందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వ్యూహకర్తగా కాకుండా ప్రత్యక్ష రాజకీయ నాయకుడిగా ప్రశాంత్ కిశోర్ సాధించిన ఈ విజయం, రాబోయే రోజుల్లో బిహార్‌లో త్రిముఖ పోరుకు లేదా కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలకు దారితీస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని చెబుతున్నారు.

పోల్ స్ట్రాటజిస్ట్ నుంచి ఎమ్మెల్యే వరకు ప్రశాంత్ కిశోర్ ప్రస్థానం
ఇక ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో పార్టీల్ని విజయతీరాలకు చేర్చిన ప్రశాంత్ కిశోర్ ఇప్పుడు స్వయంగా ప్రజల తీర్పుతో ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందారు. తన జన్ సురాజ్ పార్టీకి తొలి విజయాన్ని అందించడమే కాకుండా, తన వ్యక్తిగత రాజకీయ ప్రయాణంలోనూ కీలక మైలురాయిని చేరుకున్నారు. గతంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మాజీ ముఖ్యమంత్రులు మమతా బెనర్జీ (బెంగాల్), అరవింద్ కేజ్రీవాల్ (దిల్లీ), నితీశ్ కుమార్ (బిహార్), వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి (ఆంధ్రప్రదేశ్), ఉద్ధవ్ ఠాక్రే (మహారాష్ట్ర), ప్రస్తుత తమిళనాడు సీఎం ఎంకే స్టాలిన్ వంటి నేతల ఎన్నికల విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించారు.

ఎన్నికల వ్యూహకర్తగా సాధించిన విజయాలతో పీకేను 2015లో బిహార్ సీఎంగా ఉన్న నితీశ్ కుమార్ తన సలహాదారుగా నియమించుకున్నారు. తర్వాత 2018లో జేడీయూలో చేరిన ఆయన జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడి బాధ్యతలు చేపట్టారు. నితీశ్ ఆ సమయంలో తన రాజకీయ వారసుడిగా పీకేను తయారు చేస్తున్నారన్న ప్రచారం కూడా జరిగింది. అయితే పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై (CAA) నితీశ్ వైఖరిని బహిరంగంగా విమర్శించిన తర్వాత ఆయన్ను పార్టీ నుంచి తొలగించారు. 2021లో బెంగాల్ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ విజయం కోసం వ్యూహాలు రచించి విజయవంతమయ్యారు. తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని పునర్నిర్మించేందుకు పీకే ఒక ప్రణాళికను పార్టీ అధిష్ఠానానికి సమర్పించారు. అయితే ఆ చర్చలు ఫలించలేదు. దీంతో ప్రశాంత్ కిశోర్ తర్వాత పూర్తిగా బిహార్ రాజకీయాలపై దృష్టి సారించి జన్ సురాజ్ పార్టీని స్థాపించారు. తొలిసారిగా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలిపించారు. తనే గెలిచారు. బీజేపీని కోలుకోలేని దెబ్బతీశారు.

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