'ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి'- జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ భారత్లో అంతర్భాగమే: భారత విదేశాంగ శాఖ
జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్పై తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి- ఆ ప్రాంతాలు భారత్లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేసిన విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ
Published : July 29, 2026 at 4:03 PM IST
MEA Fact Check On JK : జమ్మూకశ్మీర్పై పదే పదే తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నవారికి భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఓ) బుధవారం స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ టీవీ షోలోని ఒక క్యారెక్టర్ వైరల్ మీమ్ను షేర్ చేస్తూ, "నేను మీకు ఇది ఎన్ని సార్లు వివరించాలి?" అనే క్యాప్షన్ను జతచేసింది. ఈ విధంగా మొత్తం జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ ప్రాంతాలు భారతదేశంలో అంతర్భాగాలే అని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. భారత విదేశాంగ శాఖ తన ఇన్స్టా పోస్టులో "జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలపై పదేపదే అబద్ధాలు చెబుతూ, తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తే, మా స్పందన ఇలానే ఉంటుంది" అని తేల్చిచెప్పింది.
"ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్ అక్రమణలో ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా భారత్లో ఉన్న జమ్మూకశ్మీర్, లద్ధాఖ్లు భారతదేశంలో విభాజ్య అంతర్భాగాలు. ప్రస్తుతం పీవోకేలో నిర్వహిస్తున్న ఎన్నికల ప్రక్రియ, పాకిస్థాన్ తన అక్రమ ఆక్రమణను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఘోరమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను కప్పిపుచ్చేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్ప మరొకటి కాదు. ఇస్లామాబాద్ దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న వ్యవస్థాగత ఆర్థిక దోపిడీ, ప్రాథమిక హక్కుల నిరాకరణ, పరిపాలనాపరమైన అణచివేతకు ప్రత్యక్ష పర్యవసానమే పీవోకేలో జరుగుతున్న భారీ నిరసనలు"
- రణధీర్ జైస్వాల్, భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి