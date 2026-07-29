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'ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి'- జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ భారత్​లో అంతర్భాగమే: భారత విదేశాంగ శాఖ

జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​పై తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి- ఆ ప్రాంతాలు భారత్​లో అంతర్భాగమేనని స్పష్టం చేసిన విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal
MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (Photo/Youtube@Ministry of External Affairs, India)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 4:03 PM IST

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MEA Fact Check On JK : జమ్మూకశ్మీర్​పై పదే పదే తప్పుడు సమాచారాన్ని వ్యాప్తి చేస్తున్నవారికి భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వశాఖ (ఎంఈఓ) బుధవారం స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఓ ప్రముఖ అమెరికన్ టీవీ షోలోని ఒక క్యారెక్టర్​ వైరల్​ మీమ్​ను షేర్​ చేస్తూ, "నేను మీకు ఇది ఎన్ని సార్లు వివరించాలి?" అనే క్యాప్షన్​ను జతచేసింది. ఈ విధంగా మొత్తం జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్ ప్రాంతాలు భారతదేశంలో అంతర్భాగాలే అని మరోసారి స్పష్టం చేసింది. భారత విదేశాంగ శాఖ తన ఇన్​స్టా పోస్టులో "జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలపై పదేపదే అబద్ధాలు చెబుతూ, తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తే, మా స్పందన ఇలానే ఉంటుంది" అని తేల్చిచెప్పింది.

"ప్రస్తుతం పాకిస్థాన్​ అక్రమణలో ఉన్న ప్రాంతాలతో సహా భారత్​లో ఉన్న జమ్మూకశ్మీర్​, లద్ధాఖ్​లు భారతదేశంలో విభాజ్య అంతర్భాగాలు. ప్రస్తుతం పీవోకేలో నిర్వహిస్తున్న ఎన్నికల ప్రక్రియ, పాకిస్థాన్ తన అక్రమ ఆక్రమణను కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ఆ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ఘోరమైన మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను కప్పిపుచ్చేందుకు చేస్తున్న ప్రయత్నం తప్ప మరొకటి కాదు. ఇస్లామాబాద్ దశాబ్దాలుగా చేస్తున్న వ్యవస్థాగత ఆర్థిక దోపిడీ, ప్రాథమిక హక్కుల నిరాకరణ, పరిపాలనాపరమైన అణచివేతకు ప్రత్యక్ష పర్యవసానమే పీవోకేలో జరుగుతున్న భారీ నిరసనలు"
- రణధీర్​ జైస్వాల్​, భారత విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి

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