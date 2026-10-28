'బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరిగినా ఓడిపోయారుగా'- కాంగ్రెస్పై ప్రధాని మోదీ సెటైర్
దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలుకావడంపై ప్రధాని మోదీ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాంగ్రెస్ ఎన్ని ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో గెలిచిందో ఊహించాలంటూ ఎద్దేవా చేశారు.
Published : October 28, 2026 at 6:19 PM IST
Modi Slams Opposition Party MLC Elections : దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోర పరాజయం పాలుకావడంపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. కాంగ్రెస్ ఎన్ని ఎమ్మెల్సీ స్థానాల్లో గెలిచిందో ఊహించాలంటూ ఎద్దేవా చేశారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ ఖాతాలో కాంగ్రెస్ను విమర్శిస్తూ ప్రధాని పోస్టు చేశారు. యూపీ, బిహార్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక వంటి నాలుగు పెద్ద రాష్ట్రాల్లో 28 శాసనమండలి స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయని మోదీ రాసుకొచ్చారు. అవన్నీ కూడా ప్రతిపక్షాలు కోరుకుంటున్నట్లు బ్యాలెట్ పద్ధతిలోనే జరిగాయని గుర్తుచేశారు.
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐— Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026
కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ఓటమి
ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ ఎన్నిస్థానాలు గెలుచుకుందో చూద్దాం. కర్ణాటక శాసన మండలిలో రెండు ఉపాధ్యాయ, రెండు పట్టభద్రుల స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. ఎన్డీఏ తరఫున ముగ్గురు బీజేపీ అభ్యర్థులు, ఒక జేడీ(ఎస్) అభ్యర్థి బరిలోకి దిగారు. బెంగళూరు ఉపాధ్యాయ స్థానంలో, జేడీ(ఎస్) అభ్యర్థి ఏపీ రంగనాథ్, ఐదుసార్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీగా గెలిచిన పుట్టన్నను ఓడించారు. అయితే, అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది. పోటీ చేసిన నాలుగు స్థానాల్లోనూ ఓడిపోయి ఖాతా తెరవలేకపోయింది. అక్కడ ప్రతిపక్ష జేడీఎస్ (JD-S) అధికార కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక స్థానాన్ని కైవసం చేసుకోగా, దాని మిత్రపక్షమైన బీజేపీ మూడు స్థానాలను నిలబెట్టుకుంది.
ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బీజేపీ ఆధిక్యత
ఉత్తరప్రదేశ్లో 6 ఉపాధ్యాయ, 5 పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీ స్పష్టమైన ఆధిక్యత కనబరిచింది. మొత్తం స్థానాల్లో బీజేపీ ఐదు శాసనమండలి స్థానాలను గెలుచుకోగా, సమాజ్వాదీ పార్టీ (SP) మూడు స్థానాల్లో విజయం సాధించింది.
బిహార్లో ఖాతా తెరిచిన జన్ సురాజ్ పార్టీ
ఇక, బిహార్లోని 4 స్థానాల్లో ఫలితాలు సమానంగా ఉన్నాయి. బీజేపీ, జేడీయూ, ఆర్జేడీ, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక్కో స్థానాన్ని గెలుచుకున్నారు. కాగా, ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని 'జన్ సురాజ్ పార్టీ' అక్కడ ఒక స్థానాన్ని గెలుచుకుని తన ఎన్నికల ఖాతాను తెరిచింది.
మహారాష్ట్రలో బీజేపీ అభ్యర్థి ఘన విజయం
మహారాష్ట్ర శాసనమండలి ఎన్నికల్లో పుణే ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గం నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థి కౌస్తుభ్ గవాడే ఘన విజయం సాధించారు. మొత్తం 28 రౌండ్ల ఓట్ల లెక్కింపు ముగిసేసరికి బీజేపీ అభ్యర్థి కౌస్తుభ్ గావడేకు 23,117 ఓట్లు సాధించాడు. ప్రత్యర్థి, మిత్రపక్షమైన శివసేన మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థి సచిన్ సనాప్పై విజయం సాధించారు. సచిన్ సనాప్కు 16,347 ఓట్లు వచ్చాయి. ఈ పోటీలో ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ జయంత్ అసగావ్కర్ ఓటమి పాలయ్యారు.
నా జీవితాన్ని వారి ఆశయానికే అంకితం
ఓట్ల లెక్కింపు అనంతరం కౌస్తుభ్ గవాడే విలేకరులతో మాట్లాడారు. రాష్ట్ర శాసనసభలో అత్యంత పిన్న వయస్కుల్లో ఒకరిగా ఎన్నికైనందుకు గర్వంగా ఉందని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఉపాధ్యాయుల దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తానని ఆయన ప్రతిజ్ఞ చేశారు.
"ఈ విజయం నా ఒక్కరిదే కాదు. ఈ విజయం ఉపాధ్యాయులందరిగా భావిస్తాను. ఉపాధ్యాయుల హక్కులు, న్యాయం కోసం నేను వీధుల్లో పోరాటం మొదలుపెట్టిన రోజు నుంచే, నా జీవితాన్ని వారి ఆశయానికే అంకితం చేశాను" అని కౌస్తుభ్ పేర్కొన్నారు.
అశ్విన్ వైష్ణవ్ సెటైర్
మరోవైపు, కర్ణాటక శాసన మండలి ఎన్నికల్లో ఉపాధ్యాయ, పట్టభద్రుల నియోజకవర్గాల్లోని నాలుగు స్థానాలనూ బీజేపీ కైవసం చేసుకుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రముఖంగా పేర్కొన్నారు. వాస్తవ ఫలితాలను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా ఓటింగ్ విధానాలపై కఠిన వైఖరులు అవలంబిస్తున్నందుకు ప్రతిపక్ష పార్టీలను విమర్శలు గుప్పించారు. "ఎన్నికల ప్రక్రియను బ్యాలెట్ పత్రాలతో నిర్వహించాలా వద్దా అనే విషయాన్ని కొందరు అసలు పరిగణనలోకి కూడా తీసుకోవడం లేదు. కర్ణాటకలో ఏం జరిగిందో చూడండి. అక్కడ జరిగిన ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ పత్రాలను ఉపయోగించారు. అందులోనూ బీజేపీ నాలుగు స్థానాలనూ గెలుచుకుంది" అని అశ్వినీ వైశ్ణవ్ తెలిపారు.
'బ్యాలెట్ పద్ధతిలో ఎన్నికలు జరిగినా ఓడిపోయారుగా'- కాంగ్రెస్పై ప్రధాని మోదీ సెటైర్
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