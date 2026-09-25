దేశంలో ఎన్ని 'ఘోస్ట్ విలేజెస్' ఉన్నాయో తెలుసా? 28వేల గ్రామాలు ఖాళీ- ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోనే లేనివి ఎన్నో!
దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద సంఖ్యలో ఖాళీ అవుతున్న గ్రామాలు- 2022-23 డేటా ప్రకారం 27952 ఊళ్లలో జనాభా సున్నా- రోడ్లు, విద్య, వైద్యం, ఉపాధి లేక గ్రామాల నుంచి పెరుగుతున్న వలసలు!
Published : September 25, 2026 at 10:57 PM IST
How Many Ghost Villages in India : భారతదేశం అభివృద్ధి పథంలో వేగంగా ముందుకు దూసుకెళ్తున్నప్పటికీ, మరోవైపు వేలాది గ్రామాలు దుర్భర పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. అప్పుడెప్పుడో 2015లో వచ్చిన 'మాంఝీ- ది మౌంటెన్ మ్యాన్' నుంచి ఇటీవల విడుదలైన 'పెద్ది' వంటి సినిమాలు మన ప్రభుత్వ వ్యవస్థలోని లోపాలను, వెనుకబడిన గ్రామాల పరిస్థితుల్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించగా ఇవి కేవలం సినిమాల్లోని కల్పిత కథలే కావు. నేటికీ భారతదేశంలో ఉన్న వేలాది గ్రామాల చేదు నిజాలు. దేశంలో ఇప్పటికీ వేలాది గ్రామాలు ప్రభుత్వ గుర్తింపునకు నోచుకోక సామాజిక గుర్తింపును పూర్తిగా కోల్పోయాయి. ఇంకా వేలాది గ్రామాలు కనీస వసతులు, జనాభా లేకుండా నిర్జనంగా మారిపోతున్నాయి. కొన్ని గ్రామాలు ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోనే కనిపించిన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటుండగా, ఒకప్పుడు వందలాది మంది నివసించిన గ్రామాల్లో ఇప్పుడు ఒక్కరు కూడా ఉండట్లేదు. దేశవ్యాప్తంగా ఇలాంటి గ్రామాలు ఏకంగా 32,526 ఉన్నాయి. ఈ ఘోస్ట్ విలేజెస్ గురించి ఈటీవీ భారత్ విశ్లేషణాత్మక కథనం అందించింది.
ఇక్కడ కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణ శాఖ, మిషన్ అంత్యోదయ(2022-23) గణాంకాల ప్రకారం ఈ చేదు నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ మిషన్ అంత్యోదయ 2022-23 డేటా ప్రకారం దేశంలో 27952 గ్రామాల్లో అసలు జనం నివసించట్లేదు. అంటే సున్నా జనాభా ఉన్నట్లు నమోదైంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ గ్రామాల్లో పరిపాలనా రికార్డుల ప్రకారం ఒక్క వ్యక్తి కూడా నివసించట్లేదు. అంతకుముందు 2011 జనాభా లెక్కల్లో ఇలాంటి జనాల్లేని గ్రామాల సంఖ్య 43,324 గా నమోదైంది.
యూపీలోనే అత్యధికంగా ఈ ఘోస్ట్ విలేజెస్
రాష్ట్రాల వారీగా చూస్తే ఉత్తర్ప్రదేశ్లోనే ఏకంగా 5506 గ్రామాల్లో అసలు జనాలు లేరు. తర్వాత సున్నా జనాభా గ్రామాలు బిహార్లో 3431, ఒడిశాలో 3333, మహారాష్ట్రలో 2413, కర్ణాటకలో 1723, మధ్యప్రదేశ్లో 1543, ఝార్ఖండ్లో 1325, తెలంగాణలో 1080, రాజస్థాన్లో 990 ఊళ్లు ఉన్నాయి. ఇక రాష్ట్రంలోని మొత్తం గ్రామాలతో పోలిస్తే అత్యధికంగా 10.9 గ్రామాల్లో సున్నా జనాభా కేటగిరీలో త్రిపుర ముందుంది. ఈ ఘోస్ట్ విలేజెస్ అంటే గ్రామంలో ఎవరూ శాశ్వతంగా నివసించకపోవడం. కొన్ని చోట్ల జనం వ్యవసాయం కోసం పగటిపూట ఆ ఊళ్లకు వెళ్లినా రాత్రికి అక్కడ ఉండకపోవడంతో ఆ గ్రామాలు కూడా సున్నా జనాభా కేటగిరీలోనే ఉన్నాయి. కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడమే కాదు, వ్యవసాయ ఆదాయం, ఇతర ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడం, వరదల ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వంటివి కూడా గ్రామాలు ఖాళీ కావడానికి కారణాల్లో ఉన్నాయి.
మరో సమస్య- ప్రభుత్వ రికార్డుల్లోనే లేని గ్రామాలు!
జీరో పాపులేషన్ గ్రామాలకు భిన్నంగా మరో పెద్ద సమస్య ఏంటంటే, అధికారిక గుర్తింపు లేని గ్రామాలు. 2017లో రాజ్యసభకు అందించిన సమాచారం ప్రకారం దేశంలో 4526 సర్వే కాని గ్రామాలు తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు లేకుండా ఉన్నాయి. అప్పటి లెక్కల ప్రకారమే, ఈ ప్రాంతాల్లో 22 లక్షలకుపైగా ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. ఇక అధికారిక రెవెన్యూ గ్రామాల జాబితాలో పేరు లేకపోవడం వల్ల ఇలాంటి గ్రామాలు ప్రభుత్వ అధికారిక మ్యాపులు, పరిపాలనా వ్యవస్థల్లో కూడా సరిగా ఉండకపోవచ్చు. దీంతో ఆ ఊళ్లకు రోడ్లు, స్కూళ్లు, ఆస్పత్రులు, విద్యుత్, తాగునీరు వంటి కనీస సదుపాయాలు కూడా అందటం కష్టమవుతోంది.
ఒడిశా మల్కాన్గిరి జిల్లాలోని దుటెల్గూడ గ్రామం 1960ల్లో రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిధిలో ఏర్పడినట్లు సమాచారం ఉంది. తెలంగాణలోని కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలో కుమారికుంట, సోనాపూర్ గ్రామాలు 2001, 2011 జనాభా లెక్కల్లో కనిపించలేదు. అంటే ఇవి రెవెన్యూ గ్రామాలుగా లేదా గుర్తింపు పొందిన అటవీ గ్రామాలుగా కానీ నమోదు కాలేదు. తెలంగాణలోనే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలంలోని సుందర్నగర్ పరిస్థితి మరో ఉదాహరణ. సుమారు 500 మంది వరకు ఇక్కడ నివసిస్తున్నా, గ్రామం పేరు, ప్రజల పేర్లు పరిపాలనా రికార్డుల్లో సరిగా లేకపోవడంతో ప్రభుత్వ పథకాలు, ఇతర అభివృద్ధి పనుల ప్రయోజనాలు అందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని సమాచారం. అధికారిక గుర్తింపు లేని గ్రామాల్లో నివసించే ప్రజలకు ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్లు, గుర్తింపు పత్రాలు, సంక్షేమ పథకాలు, విద్య, వైద్యం, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం వంటి ఎన్నో అంశాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఇలా దేశం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో మ్యాప్ల్లో, ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో, పరిపాలనా వ్యవస్థలో పూర్తిగా కనిపించని గ్రామాలు ఉండటం, మరోవైపు గ్రామాలు ఖాళీ అవుతుండటం గ్రామీణ భారతదేశంలోని మరో కోణాన్ని బయటపెడుతోంది.
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