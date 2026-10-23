'శత్రువుల పిల్లలు మన శత్రువులు కాదు'- బ్రిటిష్ చిన్నారులను తల్లిలా ఆదరించిన కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ కథ తెలుసా?
బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని అప్పట్లో గడగడలాడించిన వీరనారి కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ- బ్రిటిష్ అధికారుల భార్యలు, పిల్లలను విడుదల చేసి, చిన్నారులపై మాతృ ప్రేమ చూపారు.
Published : October 23, 2026 at 10:54 PM IST
Kittur Rani Chennamma History : కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ- ఈ పేరు వినగానే మనకు ధైర్యం, ఆత్మగౌరవం, పరాక్రమం గుర్తుకొస్తాయి. ధైర్యసాహసాలకు ఆమె ప్రతిరూపం. తన పోరాట పటిమతో భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామ చరిత్రలో చిరస్మరణీయ స్థానం సంపాదించుకున్నారు. యుద్ధరంగంలో గుర్రపు స్వారీ చేస్తూ, చేత కత్తిపట్టి బ్రిటిష్ సైన్యాన్ని ఎదిరించి పోరాడిన చెన్నమ్మకు మరో ప్రత్యేకత కూడా ఉంది. ఆంగ్లేయుల పిల్లలను సొంత బిడ్డల్లా ఆదరించి 'శత్రువుల బిడ్డలు మనకు శత్రువులు కారు' అనే గొప్ప మానవతా సందేశాన్ని ప్రపంచానికి చాటిన కరుణామయి ఆమె. వారి పిల్లలను మాతృ ప్రేమతో ఆదరించిన నిజాలు చరిత్ర పుటల్లోనే నిలిచిపోయాయి. వీరత్వంతో పాటు మానవత్వం, త్యాగం, మతసామరస్యం వంటి గొప్ప లక్షణాలు కూడా ఆమె వ్యక్తిత్వంలో భాగమని ప్రముఖ చరిత్రకారుడు ప్రొఫెసర్ బసవరాజ కుప్పస గౌడ ఈటీవీ భారత్తో వివరించారు.
బ్రిటిష్ చిన్నారుల్ని తల్లిలా ఆదరించి
బ్రిటిష్ వారిపై జరిగిన తొలి యుద్ధంలో ధార్వాడ్ కలెక్టర్ థాకరేను ఓడించి కిత్తూరు సంస్థానం విజయం సాధించింది. ఆ సమయంలో ఎందరో బ్రిటిష్ సైనికులు బందీలుగా చిక్కారు. వారితో పాటు వారి భార్యలు, చిన్నపిల్లలను కూడా నిర్బంధంలో ఉంచారు. ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే చెన్నమ్మ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి, బ్రిటిష్ మహిళలను, వారి పిల్లలను తక్షణమే చెరసాల నుంచి విడిపించి తన వద్దకు తీసుకెళ్లినట్లు ఆ చరిత్రకారుడు తెలిపారు. ఆ పిల్లలతో కాసేపు సరదాగా గడిపి, వారిపై తల్లిలా ప్రేమను చూయించి వారి బాధను మరిపించారు. ఈ అపూర్వ ఘట్టాన్ని ప్రతిబింబించే దృశ్యం నేటికీ కిత్తూరు కోట మ్యూజియంలో దర్శనం ఇస్తూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. యుద్ధం చేసేది శత్రువులతోనే తప్ప, వారి పిల్లలతో కాదనే గొప్ప సందేశాన్ని రాణి తన ప్రవర్తనతో చాటారని బసవరాజ గౌడ వివరించారు.
"యుద్ధంలో శత్రుత్వం శత్రువులతోనే తప్ప వారి పసిపిల్లలతో కాదు. శత్రువుల మహిళలను, పిల్లల్ని గౌరవించి ఆప్యాయత చూపించిన మహోన్నత మాతృమూర్తి కిత్తూరు రాణి చెన్నమ్మ." - ప్రొఫెసర్ బసవరాజ్ కుప్పస గౌడ, ప్రముఖ చరిత్రకారుడు
బసవరాజ గౌడ ప్రకారం- చెన్నమ్మ తండ్రి ధూళప్పగౌడ దేశాయ్, తల్లి పద్మావతి. వారు ఆమెను కుమారుడిలా పెంచారు. గుర్రపు స్వారీ, కత్తిసాము సహా ఎన్నో విద్యల్లో ఆమె ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. ఇక రాజు మల్లసర్జ దేశాయ్కి అప్పటికే రుద్రమ్మ అనే భార్య ఉన్నప్పటికీ, చెన్నమ్మ ఆయనకు రెండో భార్యగా వచ్చారు. అయితే సవతి పట్ల అసూయతో కాకుండా రుద్రమ్మను చెన్నమ్మ తన సొంత సోదరిలా చూసుకున్నారని ప్రొఫెసర్ బసవరాజ వివరించారు. ఇక రాజా మల్లసర్జ మరణం తర్వాత చెన్నమ్మ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆమె త్యాగానికి నిదర్శనంగా నిలిచింది. తన సొంత కుమారుడు శివబసవరాజుకు 'భైరవి కంకణం' ఇచ్చి, రుద్రమ్మ కుమారుడైన శివలింగరుద్ర సర్జకు కిత్తూరు సింహాసనాన్ని అప్పగించినట్లు చరిత్రకారుడు వెల్లడించారు. భైరవి కంకణం ధరించడం అంటే రాజుగా కాకుండా, రాజ్యాన్ని రాజును రక్షించే బాధ్యతల్ని స్వీకరించడం. అవసరమైతే ప్రాణాల్ని కూడా పణంగా పెట్టి యుద్ధంలో ముందుండి పోరాడాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ చెన్నమ్మకు తన సొంత కుమారుడిని రాజుగా చేయాలనే కోరిక పుట్టలేదని ఆయన తెలిపారు. సొంత కొడుకును రక్షకుడిగా చేసి, సవతి కుమారుడిని రాజును చేసిన ఇలాంటి త్యాగశీలి చరిత్రలోనే అరుదుగా ఉంటారని అన్నారు.
మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా రాణి చెన్నమ్మ
రాణి చెన్నమ్మ కాలంలో మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలిచే ఘటనలను కూడా చరిత్రకారుడు ప్రస్తావించారు. ఒకసారి కిత్తూరులో అగ్నిప్రమాదం జరిగి మసీదు దెబ్బతిన్నప్పుడు, ముస్లిం సమాజానికి చెందిన కొందరు రాణి దగ్గరికి వచ్చారు. బ్రిటిష్ అధికారి థాకరే అనుమతి లేనిదే కిత్తూరు ఖజానా తాకకూడదని మల్లప్ప శెట్టి అనే వ్యక్తి చెప్పగా, 'మన సొమ్మును కాపాడేది ఎవరు?' అని ఆగ్రహించి చెన్నమ్మ స్వయంగా ఖజానా తెరిచి మసీదు పునర్నిర్మాణానికి నిధులు ఇచ్చారు. కిత్తూరు సంస్థానంలో ముస్లింలతో సహా వివిధ కులాలు, మతాలకు చెందినవారు సైనికులుగా సేవలందించిన విషయాన్ని కూడా ఆయన గుర్తుచేశారు. ఆంగ్లేయులు ఆమెను బంధించి బైలహోంగల జైలులో నిర్బంధించినప్పుడు మూడేళ్ల పాటు నిరంతరం లింగపూజ చేస్తూ గడిపినట్లు బసవరాజ చెప్పారు. నేటికీ బైలహొంగల సమాధి వద్ద చెన్నమ్మ లింగపూజ చేస్తున్న భంగిమలోనే విగ్రహం కొలువై ఉండటం ఆమె ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుందని వివరించారు.
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